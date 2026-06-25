改善基準告示対応の業務負担を軽減、Navisia乗務員時計が統合ダッシュボードをリリース

株式会社ナブアシスト

株式会社ナブアシスト（本社：群馬県前橋市、代表取締役：江口 大介）は、改善基準告示に対応した運送事業者向け労働時間管理クラウドサービス「Navisia乗務員時計」において、2026年6月25日に『ダッシュボード画面』をリリースしたことをお知らせいたします。

新機能の特徴

画面イメージ：ダッシュボード画面

改善基準告示への対応や時間外労働の管理は、運行管理者にとって欠かせない責務です。しかし、膨大なデータを手作業で集計・確認していては、問題発見が遅れ、対応が後手に回りがちです。

本システムのダッシュボード機能なら、月別・日別の勤務状況をリアルタイムで可視化し、違反・警告の早期発見から多角的な分析、担当者ごとの画面カスタマイズまで、運行管理業務をトータルでサポートします。

1. 一目で労務状況を可視化するダッシュボード画面

ダッシュボード画面では、月別・日別の対象期間ごとに、拘束時間や時間外労働時間、改善基準告示に関する違反・警告状況をひと目で確認できます。リアルタイムな勤務状況の把握により、問題の早期発見と迅速な改善対応が可能となり、法令遵守の強化にお役立ていただけます。

2. 充実した分析機能

ダッシュボード画面には、運行管理に必要な10種類の分析カードが搭載されています。違反・警告の状況把握、営業所別の比較分析、拘束時間・残業時間の可視化、月末予測、乗務員別のランキング表示など、複雑な労働時間管理データを直感的に分析できます。これにより、運行管理者は必要な情報をすばやく把握し、的確な判断と迅速な対応が可能になります。

3. ユーザーごとにカスタマイズ可能な画面設計

ダッシュボード設定画面では、ユーザーIDごとに表示項目やレイアウトを自由に設定できます。運行管理者、管理職、事務担当者など、それぞれの業務内容や職務に合わせた最適な画面を構築でき、必要な情報を効率よくご確認いただけます。

期待される効果

本ダッシュボード画面の導入により、運行管理業務は大きく改善されます。複数の画面確認が不要になり、意思決定に必要な情報を一目で把握できるため、運行管理者の業務効率化が実現します。また、違反発生後の対応だけでなく、警告段階での予防的な管理が可能になることで、より主体的なコンプライアンス管理が実現します。改善基準告示対応状況がリアルタイムに可視化されるため、コンプライアンスリスクの低減にも直結します。さらに、ユーザーごとにカスタマイズ可能な設計により、運行管理者、管理職、事務担当者など各部門の具体的なニーズに対応したデータ提供が可能になり、職務に応じた効率的な情報活用が実現します。

リリース背景

運送業界は、働き方改革関連法の施行や改善基準告示の改正により、ドライバーの労働時間管理がますます厳格化されています。特に2024年4月の改善基準告示改正により、拘束時間や休息時間の管理基準がさらに厳しくなり、運送事業者の負担は増加する一方です。

多くの運行管理者は、日々のドライバーの拘束時間、時間外労働時間、改善基準告示における違反・警告状況を把握するために、複数のシステムやレポートを確認する必要があり、その業務負荷は相当なものとなっています。また、これらの情報が分散していることで、問題を発見した時点では既に違反が発生している状況も多く、事後対応に追われることが課題となっていました。

さらに、運行管理者、管理職、事務担当者など、職務によって必要とする情報は異なるにもかかわらず、従来のシステムでは画一的な表示しか提供できず、各部門のニーズに対応することが困難でした。

このような背景から、運送事業者が業務効率化と法令遵守を両立させるために、労働時間管理データを一元的に可視化し、リアルタイムで問題を把握・予防できるダッシュボード機能の実装が急務となっていました。本リリースは、こうした課題を解決するために実施されました。

Navisia乗務員時計について

Navisia乗務員時計は、運送事業者向けの労働時間管理クラウドサービスです。スマートフォンまたは富士通製デジタコと連携し、改善基準告示と時間外労働の上限規制に完全対応します。

ドライバーの労働状況をリアルタイムに把握することで、長時間労働の抑制、法令遵守、そして何より乗務員の健康と安全を確保します。労働時間管理、運行記録管理、正確な待機時間の管理などを一元的に行うことができ、運行管理業務を大幅に効率化できます。

画面イメージ：Navisia乗務員時計

Navisia乗務員時計についてはこちら :https://logi-dxlab.nav-assist.co.jp/jomuindokei/

※本システムは、菱木運送株式会社(https://hishiki-unso.co.jp/)（千葉県匝瑳市）の監修・特許使用許諾を受けてシステム開発を実施しております。

株式会社ナブアシストについて

ナブアシストは各業界のお客様にとって「信頼できるパートナー」であることを目指し、設立以来、事業を展開してまいりました。ロジスティクス事業部では、クラウド型点呼支援システム「点呼＋」をはじめとするソリューションを開発し、運送事業者の業務効率化、安全運行の実現、コンプライアンス遵守を支援しています。また、点呼以外にも、労働時間管理や運行管理など、運送事業者のさまざまな業務課題に対応する製品を取り揃えています。

弊社が提供するソリューションは、最新の技術トレンドと運送業界で培った現場知識を組み合わせ、実務に役立つ具体的な成果を目指した製品として設計されています。導入企業での成功事例を重ねることで業界全体のDX推進に寄与し、経営課題の解決を支援してまいります。

運送業界の最新情報・ノウハウを配信中

運送業界における経営課題の解決策や、最新の法令・助成金情報、導入効果事例、セミナー・イベント情報など、現場で使える実践的な情報をお届けする「運輸DXラボ」メルマガをご登録ください。

業界動向の先取りや、DX推進のための最新ノウハウが定期的に配信されます。

お問い合わせ先

メルマガ登録はこちら :https://logi-dxlab.nav-assist.co.jp/mail-magazine/

会社名：株式会社ナブアシスト（Navassist Co., Ltd.）(https://www.nav-assist.co.jp/)

システム技術センター：〒370-3522 群馬県高崎市菅谷町2225

部署：ロジスティクス事業部 営業部 インサイド推進担当

TEL：027-372-3452

MAIL：logistics-inside@nav-assist.co.jp

URL：https://logi-dxlab.nav-assist.co.jp/