ビューカードアプリでJRE BANK口座の残高が確認できるようになります！

株式会社ビューカード

・株式会社ビューカード（本社：東京都品川区、代表取締役社長：三宅 俊造）は、2026年6月29日（月）より、ビューカードアプリに、JRE BANK口座で保有する円普通預金残高の表示を可能とする「JRE BANK口座預金残高表示サービス」を開始します。

・ご利用代金と普通預金残高を一つのアプリで確認できるため、毎日の資産状況をまとめて把握することが可能になります。

・ビューカードは、これからもお客さまにより一層便利にお使いいただけるよう、快適なご利用環境の提供に努め、サービス品質の向上に取り組んでまいります。

【JRE BANK口座預金残高表示サービスで可能になること】

ビューカードアプリとJRE BANK口座を連携することで、JRE BANK口座の円普通預金残高をビューカードアプリのホーム画面に表示し、カードのご利用代金とあわせて確認できる機能です。画面の「非表示」ボタンをタップすることで、ご利用代金と普通預金残高を表示しないようにすることも可能です。

【サービス開始予定日】

2026年6月29日（月） ※10時30分頃から順次開始予定

【ビューカードとJRE BANK口座を一緒にご利用いただくメリット】

ビューカードご利用代金の引落口座をJRE BANK口座に設定することで、JRE POINTがより貯まる、もらえる特典が増える※など、より便利でおトクにご利用いただくことができます。

※特典の進呈には各種条件があります。詳細は、JRE BANKウェブサイトをご覧ください。

◆JRE BANK口座からのビューカードご利用代金引き落としについての詳細はこちら

https://www.rakuten-bank.co.jp/jrebank/autopay-view-card/?GROUP_ID=JRE104110046

◆ビューカードの引落口座の変更はこちら

https://www.jreast.co.jp/card/guide/kouza_henkou/

【ビューカードアプリの画面イメージ】

画面の「非表示」ボタンをタップすることで、ご利用代金と普通預金残高を表示しないようにすることも可能です。

【JRE BANK口座の詳細】

■JRE BANKとは

株式会社ビューカードが楽天銀行株式会社を所属銀行とするJR東日本グループブランドのネットバンクサービスです。ネット銀行ならではの便利さに加えて、JR東日本グループならではの特典を豊富にご用意しています。

◆JRE BANK口座の開設申込みはこちら

https://www.rakuten-bank.co.jp/jrebank/account/?GROUP_ID=JRE104110043

◆JRE BANK口座についての詳細はこちら

https://www.rakuten-bank.co.jp/jrebank/?GROUP_ID=JRE104110044

■JRE BANK口座の特典

JRE BANK口座を開設し、各種条件を達成すると、JR東日本グループならではの特典がもらえます。

さらに、ビューカードのお支払いにJRE BANK口座をご設定いただくと、特典のもらえる数も増えます（A・Bの特典）。

《JRE BANK口座ならではの主な特典》

※特典の進呈には各種条件があります。詳細は、JRE BANKウェブサイトをご覧ください。

※2026年6月時点の情報です。

◆JRE BANK口座特典についての詳細はこちら

https://www.rakuten-bank.co.jp/jrebank/campaign/jreg-tokuten/?GROUP_ID=JRE104110047

■JRE BANKで現在開催中のキャンペーン

「JRE POINTが最大100,000ポイント当たるJRE BANK口座開設キャンペーン」を実施中！

▼詳細はこちら

https://www.rakuten-bank.co.jp/jrebank/campaign/account-opening/260601/?GROUP_ID=JRE104110042

◆ビューカード公式ウェブサイトはこちら

https://www.jreast.co.jp/card/

◆過去のプレスリリースはこちら

https://www.viewcard.co.jp/press/

◆ビューカードアプリのダウンロードはこちら

https://www.jreast.co.jp/card/servicelist/viewcardapp

よくあるご質問

◆ビューカードについて

https://faq.viewcard.co.jp/?site_domain=default

◆JRE BANK口座について

https://help-jrebank.rakuten-bank.net/