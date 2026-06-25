【AX INSIGHT｜AI実践伴走レポート 2026年6月号】株式会社AX、「業務フロー分解と既存ツール連携で進む、現場起点のAI実装支援」を公開

株式会社AX

法人向けAI研修・AI実装支援を提供する株式会社AX（本社：福岡県福岡市、代表取締役CEO：石綿 文太、以下「AX」）は、生成AI活用に取り組む企業の実践状況をまとめた月次レポート「AX INSIGHT｜AI実践伴走レポート 2026年6月号」を公開しました。

本号では、伴走支援の現場で行われたプランニングMTGや個別相談をもとに、クライアント企業から寄せられたAI活用相談テーマと、業務フローの分解から既存ツール連携、実装・定着へ進む具体的な支援事例を紹介します。

「AX INSIGHT｜AI実践伴走レポート」について

AXでは、AI研修「AX CAMP」やAI実装支援を通じて、企業が生成AIを一過性のツール導入で終わらせず、日々の業務や組織運営に定着させていくための伴走支援を行っています。

「AX INSIGHT｜AI実践伴走レポート」は、AXが日々の支援現場で得た実践知をもとに、企業がAI活用を進める際の課題や変化、実装に向けた取り組みを月次で紹介するレポートです。どのような業務領域でAI活用が進んでいるのか、どのような支援が求められているのかを発信しています。

2026年6月に寄せられた主なAI活用相談テーマ

2026年6月は、AIツールの使い方そのものよりも、「自社の業務をどのように分解し、どこから実装に進めるか」に関する相談が多く寄せられました。AXでは、現場の業務構造や既存ツールの利用状況を確認しながら、実装可能性、運用リスク、人による確認工程を踏まえた支援を行っています。

主な相談テーマは以下の通りです。

業務フローの分解と要件定義

日常業務を工程ごとに分解し、AIに任せる範囲、人が判断すべき範囲、必要なデータの所在を整理するための相談

既存ツールとの連携を前提にしたAI実装

Google Workspace、会計ツール、Lark、Slack、スプレッドシートなど、すでに使っている業務基盤の上でAIをどう組み込むかの相談

問い合わせ対応・ナレッジ回答支援

社内外から寄せられる仕様確認や定型的な質問に対し、過去の回答ログや仕様資料をもとに一次回答ドラフトを作る仕組みの相談

SNS・営業活動周辺の自動化

候補者リスト作成、メッセージ送信、送信ログ管理など、反復的に発生する営業・スカウト業務を自動化する際の実装方法やリスク管理の相談

レポート作成・データ集計の効率化

月次報告、売上・原価・販管費の集計、製造現場の出来高報告など、複数のデータを取りまとめる業務の効率化に関する相談

権限管理・個人情報・機密情報への配慮

経理、労務、報酬、承認フローなど、扱う情報の機密性が高い業務において、AIに渡す情報の範囲や人間確認の設計をどう行うかの相談

これらの相談から、クライアント企業のAI活用は「まず試す」段階から、業務要件、データ、権限、運用フローを整理しながら実装へ進む段階に移りつつあることがうかがえます。

現在進行中の具体的なサポート事例（2026年6月）

2026年6月は、現場担当者が日々感じている負荷を起点に、既存の業務ツールやデータを活かしながら、段階的にAI実装を進める相談が多く見られました。以下では、AXが伴走している支援テーマの一部を、業種や企業名が特定されない形で紹介します。

● Webサービス領域：仕様問い合わせの一次回答ドラフトAIで、エンジニアの確認負荷を削減

Webサービスを運営する企業では、外部パートナーやユーザーからの仕様に関する問い合わせが、最終的にエンジニアへ集中する構造が課題になっていました。問い合わせ自体は日常的に発生する一方で、毎回エンジニアが確認に入るため、本来の開発業務が分断されやすい状態でした。

AXでは、まず問い合わせの入口、質問内容、既存の回答ログ、仕様ドキュメントの所在を棚卸しし、一次回答ドラフトをAIで作る構成を提案しています。初期段階では自動返信までは行わず、AIが作成した回答案を担当者が確認し、必要な場合だけエンジニアへエスカレーションする流れを想定しています。

このように、人間確認を前提にした一次回答支援から始めることで、外部への回答品質を担保しながら、エンジニアに確認が集中する状態を少しずつ緩和していく設計です。

● バックオフィス領域：請求書受取・報酬明細・承認フローを、既存ツールと連携して効率化

バックオフィス領域では、請求書の受取、報酬明細の送付、経費申請や承認フローなど、毎月発生する定型業務の効率化に関する相談がありました。すでにGoogleフォーム、Gmail、Googleドライブ、スプレッドシート、会計ツールなどを使っているものの、最終的な転記、確認、通知、承認に人手が残っている状態です。

支援では、まず業務を「受け取る」「保存する」「判定する」「通知する」「承認する」「記録する」といった工程に分解し、どの部分をGASやAPI、AI判定、チャット通知で置き換えられるかを整理しています。たとえば、請求書らしいメールやフォーム送信を検知し、ファイルを所定のドライブへ格納し、スプレッドシートに記録し、確認者へチャット通知するような流れが検討されています。

ただし、報酬や経理情報は機密性が高く、AIに渡す情報や閲覧できる人の範囲を慎重に設計する必要があります。AXでは、完全自動化を急ぐのではなく、人間の確認工程や権限管理を残したうえで、まずは月次で負荷の大きい処理から小さく改善する方針で伴走しています。

● 製造業：月次出来高報告をAIと壁打ちし、経営層向けレポート作成を効率化

製造業の企業では、工場内のデータ収集は一定程度デジタル化されている一方で、月次の出来高報告や経営層向けレポートの取りまとめに手間がかかっていました。現場では人が確認すべき工程も多く、すべてを自動化するのではなく、どこをAIに任せ、どこを人が判断するかを明確にする必要があります。

今回の支援では、まず月次報告の現状フローを分解し、各データがどこにあるのか、誰がどの順番で確認しているのか、会社固有の判断基準は何かを整理するところから始めました。そのうえで、AIに業務の前提を渡し、不足情報をAI側から質問させながら、要件定義やレポート作成の流れを詰めていく方針です。

工場や製造現場では、既存設備や現場判断を前提にした設計が欠かせません。身近な報告業務からAI活用を始めることで、将来的な現場データ活用や設備投資の検討にもつながる土台づくりを進めています。

● 経営管理領域：複数フォーマットの売上・原価・販管費データを、AIで集約しやすい形へ整理

経営管理領域では、複数のフォーマットや保存場所に分かれている売上、原価、販管費などのデータを、報告しやすい形にまとめたいという相談もありました。既存の業務アプリや社内ツール上に必要な情報はあるものの、完成形のレポートにするまでに手作業の集計や整形が残っている状態です。

AXでは、まず「最終的にどのようなレポートが必要か」と「元データがどこにあるか」を明確にし、その間の処理をAIと一緒に設計する進め方を提案しています。AIにすべてを任せるのではなく、完成イメージ、利用ツール、制約条件、確認ポイントを具体的に伝えることで、実装方針や要件定義の精度を高めていきます。

こうした支援は、集計の自動化にとどまりません。既存ツールの制約を踏まえながら、担当者がAIと壁打ちし、必要に応じてコードやAPI連携へ進むことで、現場主導の業務改善を進める基盤になります。

2026年6月の支援現場から見えた傾向

2026年6月の支援現場では、AI活用の焦点が「ツールを使う」から「業務に組み込む」へ移っていることがより明確になりました。

特に、以下のような傾向が見られました。

・最初から大規模なAIシステムを作るのではなく、日々負荷が大きい業務を1つ選び、ワークフローを分解して着手する企業が増えている

・Google Workspace、会計ツール、チャットツールなど、既存の業務基盤を活かしたAI実装への関心が高まっている

・自動返信や完全自動化ではなく、ドラフト生成、通知、分類、集計など、人間確認を前提にした導入が現実的な第一歩になっている

・経理、報酬、労務、承認フローなど、機密性の高い領域では、権限管理や情報の渡し方を初期段階から設計する必要がある

・AIに正しく動いてもらうため、業務の前提、完成形、データの所在、判断基準を言語化する支援ニーズが高まっている

AXでは、今後も企業ごとの業務構造や組織状態に合わせて、AI研修から業務棚卸し、実装支援、定着支援までを一気通貫で伴走していきます。

株式会社AXとは

株式会社AXは、「1000万時間を解放し、世界の創造性を爆発させる」を掲げ、AI研修やAIシステム開発を通じて企業の業務効率化と価値創造を支援しています。AIを"使う"だけでなく、"AIと働く組織づくり"を実践し、生産性向上と働き方改革を後押ししています。

AX CAMP詳細はこちら :https://a-x.inc/service/ax_camp/

会社概要

会社名：株式会社AX

所在地：福岡県福岡市中央区大名1-3-29-7F

代表者：代表取締役CEO 石綿 文太

公式サイト：https://a-x.inc/

事業内容：

AI研修/開発事業 広告代理業 組織開発コンサルティング業 有料人材紹介事業

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社AX

広報担当：竹内

Email：pr@a-x.inc

Tel：090-7137-0960