京都発のmui Lab、民泊の騒音問題をテクノロジーで解決。「地域との調和」を実現する新IoTサービスの提供を開始

mui Lab株式会社

mui Lab株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：大木和典、以下「mui Lab」）は、「地域と調和する宿泊インフラ」の実現に向け、宿泊施設向けIoTサービスの提供を始めます。第一弾として、世界100カ国以上・3,000都市以上で導入されている宿泊施設向け騒音センサー「Minut（ミニット）」の国内販売およびサポートを開始します。

背景：オーバーツーリズム時代における民泊の課題

現在、日本の観光産業は訪日客の急増により、都市部を中心に「地域住民の生活環境」と「観光の活性化」をいかに調和させるかが最重要テーマとなっています。

例えば、京都市内の宿泊施設の総数は令和8年4月時点で5,067件[1]にのぼり、観光需要を支える一方で、令和６年度の民泊の騒音に対する苦情件数は70件超（通報の内訳別で1位）[2]にのぼり、近年右肩上がりで増加しているというデータもあります。

こうした背景から、京都や大阪、東京23区といった観光都市を中心とする全国の主要自治体では、近隣住民との良好な関係性を保つための規制が強化されています。



一方で、「訪日客年間6000万人」という2030年の政府目標に向けて宿泊・観光需要は高まる一方であり、民泊管理者にとっての「持続可能で安定的な運営」と、地域住民の「安全・安心」を両立させることは喫緊の最重要テーマといえます。

mui Labは、「人と自然とテクノロジーの調和」を掲げる京都発のスタートアップ企業として、この課題に対しテクノロジーによる新たな解決策を提案します。

[1]京都市民泊ポータルサイト：https://minpakuportal.city.kyoto.lg.jp/news/953.html

[2]令和８年度「第１回京都市にふさわしい民泊の在り方検討会議」資料：https://www.city.kyoto.lg.jp/templates/shingikai_kekka/cmsfiles/contents/0000352/352946/minjpakunogenjyoutokadaitou.pd

民泊を規制の対象から「地域共存型の資産」へ

今回取り扱いを開始するミニットは、その実現を支える宿泊施設向け騒音センサーです。カメラを使用せずに利用者のプライバシーを守りながら、騒音・タバコの煙・温湿度、在室状況などを遠隔で検知。施設内で発生するトラブルの兆候を把握し、早期対応につなげることができます。

主な機能

・騒音モニタリング

・人数推定（Bluetooth接続デバイス数による推定）

・タバコの煙検知

・温度・湿度管理

・モーション検知

・セキュリティアラーム

・改ざん検知

騒音が一定基準を超えた場合には、管理者や宿泊者へ自動通知を行うことが可能です。

2021～2022年に、ミニットとAirbnbがチェコ・プラハにおいて共同で実施した実証実験では、



・すべての騒音イベントが20分以内に解決

・平均13分以内で騒音が収束

という効果[3]が確認されており、トラブル発生後の対応ではなく、未然防止を支援する仕組みとして活用されています。



ミニット製品詳細はこちら：https://souonsensor.com/

[3]https://news.airbnb.com/de/airbnb-and-minut-noise-prevention-helps-hosts-stop-issues-before-they-start/

6/29 「Airbnb Partners ホストEXPO」にてお披露目！

Airbnbホストによる、日本最大級の民泊ビジネス支援イベントである「Airbnb Partners ホストEXPO」に出展し、ミニットの実機展示を行います。実際の活用方法や導入メリットについてのご紹介に加え、設置に関してのご相談もお気軽に承っております。



・日時：2026年6月29日（月）12:00-20:00

・場所： TODA HALL & CONFERENCE TOKYO（東京都中央区）

・参加費無料、事前申込制

https://airbnbnavi.tsite.jp/event/hosting260629/

今後の展望

mui Labは、世界的な観光都市である京都から、事業者・地域住民・宿泊者の三者が安心して共存できる「地域と調和する宿泊インフラ」の実現を目指しています。

今回のミニットの提供を宿泊市場への第一歩と位置づけ、今後はスマートホームやIoT分野で培った知見を活かし、省エネ・セキュリティ・快適性を統合した、よりスマートな宿泊運営基盤の構築に取り組んでまいります。

会社概要

【mui Lab株式会社】

人のくらしに寄り添うデザインと新たな体験を届ける「やさしいテクノロジーの専門家」です。京都発の美意識と先端技術を融合したソフトウェアとハードウェアを提供しています。コンセプトからものづくりまで、トータルに創り上げるデザインエンジニアリングを強みとしています。2025年度の東洋経済新報社「すごいベンチャー100」に選出。

所在地：京都府京都市中京区夷川通柳馬場東入俵屋町295-1

代表者：代表取締役社長CEO 大木和典

設立：2017年10月

ホームページ：https://muilab.com/ja/