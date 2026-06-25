Ridgelinez、内部監査のデジタル活用状況を短期間で可視化する「内部監査DX簡易診断サービス」を提供開始

Ridgelinez株式会社

Ridgelinez株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：森光威文、以下Ridgelinez）は、企業の内部監査部門におけるデジタル・データ活用状況の可視化を支援する「内部監査DX簡易診断サービス」の提供を開始します。本サービスでは、現状整理、課題抽出、改善ロードマップの提示までを、標準的な進行として約1か月で実施します。

簡易診断サービスのご紹介

本サービスは、内部監査業務の効率化・自動化を図りたい企業や、データ分析を活用した監査高度化を検討する企業を主な対象としています。約1か月で内部監査DXの現状を可視化し、主要課題の抽出から改善ロードマップの提示まで実施します。ガバナンス、組織、人材、プロセス、テクノロジー、データの6つの観点から、デジタル・データ活用上の課題と対応の方向性を明確にします。

図１：内部監査DX簡易診断サービスの概要

サービス提供の背景

企業を取り巻くリスクが多様化・複雑化する中、内部監査部門においても、AIやデータを活用した監査高度化へのニーズが高まっています。また、グローバル内部監査基準（GIAS）でもテクノロジー活用の重要性が示されるなど、内部監査DXへの対応が求められています。

こうした背景を踏まえ、内部監査においても、デジタル・データ活用を前提とした変革が求められています。限られたリソースで監査の効率性・有効性を高めるとともに、経営判断に活かせる内部監査の実現が期待されています。

図２：内部監査におけるデジタル・データ活用が求められる背景

内部監査DXに向けたアプローチ

内部監査DXでは、生成AIやデータ活用を通じて、監査業務の効率化・高度化を進めるとともに、経営価値に貢献する「データドリブン型全社統合リスクマネジメント」の実現が求められています。

内部監査部門には、独立性を保ちながら全社的なリスク情報を活用し、異常兆候の早期検知や経営判断に活かせる示唆提供を行う役割が期待されています。

そのためには、監査業務の効率化・自動化から、データ分析を活用した監査高度化、さらに継続的モニタリングを含む統合的な監査へと、段階的に取り組みを進めていくことが重要です。

Ridgelinezでは、企業ごとの状況に応じて、以下のステップで内部監査DXを推進します。

- STEP1：内部監査業務の効率化・自動化- STEP2：データ分析を活用した監査高度化- STEP3：データドリブン型統合監査への高度化

また、内部監査DXの現状整理から、監査高度化に向けたロードマップ策定までを一貫して支援します。

図３：内部監査DXに向けた目指すべき姿と対応ステップ

診断後の支援

Ridgelinezは、クライアントの状況に応じた個別支援も提供します。

- 内部監査戦略・中期計画の策定支援- 内部監査人のデジタル・データ領域に関するリスキリング支援- GRCプラットフォームやプロセス可視化・分析基盤等の導入・活用支援- システム／セキュリティ監査のコソース・アウトソース支援 等

本サービスを通じて、企業が内部監査DXの第一歩を円滑に踏み出し、リスク対応力の向上につなげられるよう支援していきます。

サービス詳細はこちら

https://www.ridgelinez.com/service/theme/risk-management/int_audit_assessment/

商標について

記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

Ridgelinez株式会社について

Ridgelinezは戦略から実行までを支援する総合プロフェッショナルファームです。ストラテジー、デザイン、テクノロジーをクリエイティブに融合させ、クライアントの経営課題解決に伴走します。金融、製造、通信、運輸、リテールなど多岐にわたる業界で、デジタルテクノロジーを通じて変革を加速し、End to Endのコンサルティングサービスを提供します。Ridgelinezは変革の中核となる「人」を起点にした独自の先見力によって、チェンジリーダーとともに持続的な未来を創造するパートナーとして社会に貢献します。

本件に関するお問い合わせ

Ridgelinez株式会社 Risk Transformation Practice 有川、大平

https://www.ridgelinez.com/contact/form/contact-service/