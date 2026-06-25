GISと生成AIをつなぐ「空間情報 MCPサーバー」を開発

株式会社インフォマティクス

GISのデータ収集や資料作成が、より簡単・スピーディに

「未来を創る 空間情報イノベーションカンパニー」を掲げる株式会社インフォマティクス（本社：川崎市幸区、代表取締役社長：齊藤大地）は、ChatGPTやClaudeなどの生成AIに自然言語で指示するだけでGISデータの検索・取得や資料化といった作業を自動で完結できるMCP（Model Context Protocol）サーバー「空間情報 MCPサーバー」を開発しました。

本MCPサーバーを介してGIS（地理情報システム）と生成AIを接続することで、例えばAIに「○○周辺の避難所の情報をまとめて」と指示するだけで、位置の特定から一覧表の作成までを自動化することが可能になります。

開発の背景

近年、自治体公開型GISの普及に伴い、都市計画、防災、福祉施設、観光情報など多種多様なデータがオープンデータ化されています。しかし、そういったデータを資料に利用する際には、地図上で情報を探し出し、テキストや数値を転記したり、地図画像のキャプチャを取って編集したりする手間が発生します。

このような課題を解決するため、当社は、GISと生成AIを接続し、GISのデータをより手軽に活用できる環境を実現する「空間情報 MCPサーバー」を開発しました。

メリット

ITに不慣れな利用者でも、チャット画面に「○○の情報を表にして資料に埋め込んで」のような指示を入力するだけで、必要なデータをスピーディに表形式にまとめ、資料に埋め込むことが可能になります。情報を探したりドキュメントに仕上げたりする手間をAIが代行するため、作業負荷を大幅に軽減できます。

「AIチャット機能」との役割の違い

当社は先般、自治体公開型GISでの地図検索や情報閲覧を支援する「AIチャット機能」をリリースしました。※プレスリリース発表文はこちら(https://www.informatix.co.jp/pr-aichat/)

両機能は、利用者の目的に応じて異なる価値を提供します。

- 本MCPサーバー（GISと生成AIを接続）「GISのデータをスピーディに収集して資料に組み込みたい」という、GISの枠組みを超えた作業まで効率化できる仕組みです。- AIチャット機能（GIS画面上の操作を支援）「地図画面から目的の場所や情報をスムーズに探したい」という、GISポータルの利便性を高める機能です。

いずれの機能も、当社のGISを導入されている自治体のお客様にオプションとして提供します。

想定される利用シーン

想定される利用者

■GISの地図画像を資料に埋め込みたい■避難所の情報を一覧にまとめ、地図上で位置を確認したい

本MCPサーバー対応のGISを導入している自治体（都市計画、防災、福祉、観光などの部署）をはじめ、建築・不動産・観光分野の事業者、地域の学校、自治会など、幅広い利用者を想定しています。

今後の展望

本MCPサーバーは、まず「GC Navi」向けに提供を開始し、今後は当社のその他製品への展開も進める予定です。

当社は今後も、GISのデータ資産をより多くの人々が手軽に享受できるよう、生成AIをはじめとする先端技術との連携機能を拡充し、社会のDX推進に貢献してまいります。

GC Naviについて

GC Naviは、都市計画、防災、子育て支援、公共施設など、自治体が保有するさまざまな地理空間情報を地図上で公開・共有できるWebGISです。住民向けの情報発信基盤として、都道府県や政令指定都市を含む全国38自治体に導入されています。※導入数は2026年6月現在の実績

関連情報- GC Navi サービス紹介・導入事例https://www.informatix.co.jp/local-government/webgis/- GC Navi 製品情報https://www.informatix.co.jp/gc/navi/

株式会社インフォマティクスについて

株式会社インフォマティクスは、GIS（地理情報システム）を中心とした空間情報ソリューションを提供するソフトウェア企業です。1981年の設立以来、行政・警察・消防・社会インフラ・建設・金融分野など幅広い領域で、空間情報技術を活用したDX化を支援しています。

公式サイト https://www.informatix.co.jp/

お問い合わせ

本MCPサーバーに関するお問い合わせ

株式会社インフォマティクス 技術部 新プロダクトグループ

本プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社インフォマティクス 営業部 営業推進グループ

お問い合わせフォーム

https://www.informatix.co.jp/contact-us/

＜使用データ＞

背景地図：地理院タイル https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html

避難所データ：国土数値情報（学校データ）https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-P29-2023.html

※GC、GC Naviは株式会社インフォマティクスの登録商標です。その他記載の製品名、会社名は各社の商標または登録商標です。