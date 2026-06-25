ぬいぐるみ作家・むにゅさんの人気シリーズ第2弾！「むにゅのふわふわフロッキーコレクション」にニューカラー登場

株式会社ケンエレファント

アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石山健三）は、ぬいぐるみ作家・むにゅさんの大人気フロッキーコレクションより第2弾となる「むにゅのふわふわフロッキーコレクション NEW COLOR Ver.」を、2026年10月に発売いたします。それに先駆け、予約を開始いたしました。

好評を博した第1弾のカラー替えとなる本作では、「にゃおレモン」や「キャロぽろわん」など、むにゅさんならではのユニークなネーミングと愛らしい造形を持つキャラクターたちが、新たなカラーリングで登場。

フロッキー加工によるふわふわの質感とともに、それぞれの個性をお楽しみいただけます。

好評を博した第1弾のカラーリングを一新した本作では、むにゅさんならではのユニークなネーミングと愛らしい造形を持つキャラクターたちが、新たなカラーリングで登場。

ふわふわとしたフロッキー加工によるやさしい質感はそのままに、思わず全種類集めたくなるようなカラーラインナップで展開します。

前回に続き、各アイテム限定デザインの豪華特典として、一緒に記念撮影が出来る特製トレーディングカードに、キラキラステッカーを同封しております。

ご予約は、ケンエレファント公式オンラインストア「KENELE STORE」(https://kenelestore.jp/products/gc0789z(https://kenelestore.jp/products/gc0789z))にてご確認ください。

【製品概要】

製品名：むにゅのふわふわフロッキーコレクション NEW COLOR Ver.

販売価格：BOX/1個1,430円（税込）

発売時期：2026年10月予定

販売場所：一部ケンエレファント直営店、公式オンラインストア「KENELE STORE（ケンエレストア）」、ホビーショップ、オンラインショップ、一部書店・雑貨店、一部ロフト など

※対象年齢15歳以上

※発売時期が大幅に延期となる可能性や、仕様の変更、発売中止となることもございます。予めご了承ください。

※掲載の画像は開発中サンプルのため、実際の商品と多少異なる場合があります。

※掲載の情報は変更となる場合がございます。

【ラインナップ】

ブルにゃおにゃおレモンプク―ベリープクリーミーミンぽろわんキャロぽろわん

【特典】

各アイテム限定デザインの豪華特典として、一緒に記念撮影が出来る特製トレーディングカードに、キラキラステッカーを同封しております。

【アーティスト紹介：むにゅ】

へんてこなぬいぐるみを中心に、へんてこなオモチャみたいな、インテリアみたいな、へんちくりんな持ちもの的なものザクザクつくっております꒰ᵔ‿ᵔ꒱

▶アーティスト公式SNS

・X：https://x.com/munyumuunyu

・Instagram：https://www.instagram.com/muunyu/

【株式会社ケンエレファントについて】

・所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-1-14 A＆Xビル4Ｆ

・代表取締役社長：石山 健三

・設立：2000年2月9日

・事業内容：カプセルトイ／ミニチュア商品の企画・製造・販売、アートショップ・工房・出版事業の運営 ほか

・公式HP：https://www.kenelephant.co.jp

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/kenelestaff