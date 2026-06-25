A.T. カーニー株式会社

経営コンサルティング会社A.T. カーニー（グローバル・ブランド名はKEARNEY、東京都港区、日本代表：針ヶ谷 武文）は、内閣府より「民間企業等の開発したAIを評価するための環境構築調査等」を受託しました。本件は、日本AIセーフティ・インスティテュート（以下「日本AISI」）が、国内外の民間企業等が開発したAIを公開前に適切に評価できる環境のあり方を検討するにあたり、関連動向の調査・分析、評価環境の整備に向けた論点整理、可能性検証等を行うものです。A.T. カーニーは、AI安全性・セキュリティに関する国内外の制度、技術動向、有識者の知見を統合し、日本におけるAI安全性評価環境に関する検討を支援してまいります。

- 背景

AIの開発・活用が急速に進展する中、AIの性能や信頼性に加え、安全性、セキュリティを客観的に評価するための手法・環境の整備は、国際的にも重要性を増しています。各国のAI安全性関連機関では、AI評価に関する取り組みが進められており、日本においても、AIの安全性確保と活用促進の両立に向け、日本AISIの機能強化や評価基盤の整備に関する検討が進んでいます。高性能なAIシステムの利用・開発が広がることを踏まえ、評価環境のあり方を検討し、評価対象となるAIの特性に応じて、技術的な検証環境、専門的な評価手法、運用体制等を総合的に設計することが重要です。

- 業務の主な概要

本調査では、日本AISIが民間企業等の開発したAI（フロンティアAI、AIエージェント、フィジカルAI）を適切に評価するために必要となる環境・体制・運用のあり方を検討することを目的に、国内外の関連動向の調査・分析、評価環境の要件整理、可能性検証、関係者との議論の支援等を行います。主な支援内容は以下の通りです。

（１）民間企業等の開発したAIを評価するための環境構築に係る調査・分析等

（２）フロンティアAIモデル、AIエージェントを評価するための環境構築に係る可能性検証

（３）フィジカルAIを評価するための環境構築に係る可能性検証

（４）業務を進めるための会議体の運営補助や検討会の設置・運営

- 本調査に関するA.T. カーニーのコメント：

近年のフロンティアAIは、推論、コード生成、サイバーセキュリティ関連タスクなどにおいて急速に能力を高めており、従来のベンチマークだけでは安全性・セキュリティ上のリスクを十分に把握しきれない局面が生まれています。アンソロピック社のClaude Mythosのように、特定領域で高度な能力を示すフロンティアAIの登場は、評価手法、検証環境、運用体制を継続的に進化させる必要性を示しています。また、フィジカルAIを含む、AIが実空間の機器・システムと連携して活用される領域への関心も高まっており、AIの特性や利用環境に応じた安全性・セキュリティ評価のあり方を検討する重要性が増しています。弊社は、国内外の制度・技術動向や有識者の知見を統合し、日本における実効性ある評価環境の検討を支援してまいります。

- 受託業務概要

委託元：内閣府

業務名：民間企業等の開発したAIを評価するための環境構築調査等

A.T. カーニー（グローバル・ブランド名：KEARNEY）は、100年にわたり世界有数の経営コンサルティングファームとして、Fortune Global 500企業の4分の3以上をはじめ、世界各国の政府機関に信頼されるパートナーであり続けてきました。40カ国以上に拠点を展開し、私たちの最大の強みは「人」にあります。インパクト・ファーストを掲げ、独創的な発想と実行力をもって、顧客企業が直面する最も困難な課題に挑み、変革の実現をともに推進します。日本には1972年に進出し、あらゆる主要産業のリーディングカンパニーに対し、戦略策定から変革の実行まで一貫した支援を提供しています。詳しくはWebサイトをご覧ください。https://www.jp.kearney.com/