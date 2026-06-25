月間3,000万人が利用する商品比較サービスを運営する「マイベスト」7月15日(水)開催の宣伝会議主催「AIO・LLMOカンファレンス」に登壇

株式会社マイベスト

商品比較サービス「マイベスト」の運営をおこなう株式会社マイベスト（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：吉川 徹、以下マイベスト）は、株式会社宣伝会議が2026年7月15日（水）に開催する「AIO・LLMOカンファレンス」に登壇いたします。当日は、マイベストの執行役員CRO 土橋 崇之が、「@cosme」を運営する株式会社アイスタイルの成澤 拓也 氏とともに、生成AIの普及やゼロクリック検索の拡大が進むなかでのメディアの役割と、これからのユーザー体験のつくり方について講演します。

- 講演内容

生成AIの普及や検索アルゴリズムの進化によって、生活者の情報収集行動は大きく変わりつつあります。検索結果でAIが回答を要約して提示し、ユーザーがWebサイトを訪れない「ゼロクリック検索」が広がるなか、従来のメディアのあり方も見直しが求められています。

本セッションには、マイベストの土橋と、@cosmeを運営する株式会社アイスタイルの成澤氏が登壇。あらゆるジャンルの商品を毎月2,000点以上購入・検証し、一次データを蓄積してきたマイベストと、購買前の情報収集（比較検討）から購買行動、購買後の評価（クチコミ）までを一気通貫した、生活者の行動データを蓄積している 「@cosme」という異なる強みを持つ2社の視点から、AI時代に求められる「信頼できる情報体験」のあり方を語ります。

マイベストが積み重ねてきた検証データが、AI検索にどのように引用・評価されているのか。検索流入だけに頼らず、アプリ・SNS・店頭までを含めたユーザーとの接点をどう築いていくのか。具体的なデータや実体験を交えながら、AI時代における情報との向き合い方と、これからの選択体験について考えます。

＜登壇セッション概要＞

・カンファレンス名：AIO・LLMOカンファレンス

・登壇日時 ：2026年7月15日（水）15:10～15:50

・形式 ：リアル開催（会場：宣伝会議セミナールーム）

・講演タイトル ：AIによるゼロクリック検索時代に向き合う、最先端メディア企業の挑戦

マイベストと@cosmeが見据えるこれからのユーザー体験と関係構築戦略

・詳細 ：https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/aiollmo2607/

＜登壇者プロフィール＞

株式会社アイスタイル 経営戦略室 成澤 拓也 氏

アマゾンジャパン合同会社、日本マクドナルド株式会社などを経て、2024年にアイスタイルへ入社。 経営戦略室にて、プラットフォームの事業戦略立案と横断プロジェクトのリードを担当。 AI活用によるBPR・リソース最適化、より柔軟で高速な仮説検証の仕組みづくりに取り組んでいる。

株式会社マイベスト 執行役員CRO 兼 クライアントサクセス部長

兼 メディア事業部長 兼 金融サービス事業部長 土橋 崇之

2008年にバリューコマース株式会社に入社。EC・通信・旅行・金融など多くの業界のマーケティング支援に携わり、営業部長として組織マネジメントにも従事。2022年2月に株式会社マイベストに入社し、現在は執行役員CRO 兼 クライアントサクセス部長 兼 メディア事業部長 兼 金融サービス事業部長を務める。広告効果の最適化、メディア事業の成長、金融サービス関連コンテンツの拡充を牽引している。

- 「AIO・LLMOカンファレンス」とは

「AIO・LLMOカンファレンス ―AI検索時代の選ばれるゼロクリックジャーニー戦略」は、生成AIの普及により生活者の情報取得行動がブラウザ検索からAI検索へと急速にシフトするなか、AIO（AI Overviews）・LLMO（大規模言語モデル最適化）対策の最前線を共有し、AI時代に「選ばれるブランド」になるための戦略と実践手法を解説するカンファレンスです。広告主にとって喫緊の課題である流入減少・認知毀損・リード喪失への具体的な解決策を提示します。

・主催 ：株式会社宣伝会議

・開催日 ：2026年7月15日（水）13:00～17:05

・形式 ：リアル開催（会場：宣伝会議セミナールーム）

- 株式会社アイスタイル

株式会社アイスタイル（istyle Inc.）は、化粧品・美容の総合サイト「@cosme（アットコスメ）」を企画・運営する企業です。生活者のクチコミを中心に、化粧品・美容情報の検索やランキング、最新情報を提供し、オンラインの「@cosme」に加え、店舗「@cosme STORE」やEC「@cosme SHOPPING」など、オンライン・オフラインを横断した美容プラットフォームを展開しています。

・所在地 ：東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル34階

・代表 ：代表取締役会長 CEO 吉松 徹郎／代表取締役社長 COO 遠藤 宗

・設立 ：1999年7月27日

・事業内容：美容系総合サイト「@cosme」の企画・運営、関連広告サービス、

マーケティング・リサーチサービスの提供

・コーポレートサイト：https://www.istyle.co.jp/

- 株式会社マイベスト

「インターネットを使った最高の選択体験を実現する」をミッションに掲げ、月間ユニークユーザー3,000万人以上が利用する、国内最大級の商品比較サービス「マイベスト」を開発・運営しています。現在は、日本以外にも8つの国と地域に展開しており、最高の選択体験を実現し世界を変えたいと考えています。

・所在地 ：東京都中央区築地7-17-1住友不動産築地ビル

・代表 ：吉川 徹

・創業 ：2016年10月

・事業内容 ：家電、日用品、化粧品、ファッションなど、あらゆるジャンルの商品や

サービスを比較・検証し、ユーザーが最適な選択をできるようサポートする

商品比較サービス「マイベスト」の運営

・コーポレートサイト：https://my-best.com/company/

- 商品比較サービス「マイベスト」

「マイベスト」は、“選択”という領域に特化した国内最大級の商品比較サービスです。徹底した自社検証と専門家の声による公平な選択基準に基づき商品・サービスに関するおすすめ情報を提供し、一人ひとりのベストな“選択”をサポート。今後は豊富な商品データベースとユーザー情報を掛け合わせ、一人ひとりに最適化された選択体験を提供することで、誰もが自分にとってのベストに、もっとカンタンに出会える世界を目指します。

・マイベスト公式サイト：https://my-best.com/

・マイべマガジン：https://my-best.com/magazine

・マイベスト公式X：https://x.com/mybestcom

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