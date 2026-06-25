【7月20日 (月) ～7月26日 (日)のお届け限定】大好評の「半之助のうな重」をご希望の場所へお届けするサービスを初導入！

オイシーズ株式会社

人気飲食店、つけ麺「つじ田」や、「中華そば専門 田中そば店」などをグループで運営する、オイシーズ株式会社(所在地：東京都 千代田区 、代表取締役社長：工藤 智）傘下の株式会社 and RICEが運営するテイクアウト業態「日本橋 天丼 天むす 金子半之助」では、無薬養殖の鹿児島県産うなぎを使用した「半之助のうな重」を予約販売しており、大変ご好評いただいております。

この度、2026年7月26日(日)の土用の丑の日に合わせ、「半之助のうな重」のお届けサービスを初導入いたします。受付フォームに必要事項をご入力いただくと、ご希望の日時に東京23区内のご希望の場所へお届けいたします。

なお、7月26日(日)は店頭での販売もいたします。各店舗にて店頭お受け取りのご予約も承っております。

※店頭及び店舗へのお電話でのご予約は、店頭でのお受け取りに限らせていただきます。

※受付フォームでは、配送予約のみ承っております。詳細は下記をご確認ください。

※配送エリアは、東京23区内です

◼️「半之助のうな重」のお届けサービスについて

予約受付フォーム

https://forms.gle/zDxCNDVji48nkdXu7(https://forms.gle/zDxCNDVji48nkdXu7)



ご希望の場所へお届けいたします！

加熱式容器を使用しているため、アツアツでお召し上がりいただけます。

会議などのビジネスの場や撮影などのロケ弁、ご家族の集まり等に便利な配送サービスをご活用ください。



◆注文受付期間：2026年6月25日 (木) ～7月24日 (金) 17時迄

◆商品配送期間：2026年7月20日 (月) ～7月26日 (日)

◆ご注文期日：納品ご希望日の2日前17時迄



⚠️注意事項⚠️

・ご注文、配送エリアは東京23区内です。

・最低ご注文個数は4個とさせていただきます。

・お支払いは当日現地にて現金とさせていただきます。

・当日の交通状況により配達時間に遅延が発生する可能性がございます。

ご希望時間は余裕をもってご選択ください。

・キャンセル及び数量変更は納品希望日の2日前17時迄にお願いいたします。

以降キャンセル料金が発生いたします。

・配送スケジュールの都合により、お届け時間をご調整いただく場合がございます。

予めご了承ください。

・その他ご注文に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。

株式会社 and RICE 電話番号：03-5878-1900（10時～17時 ※定休なし）

国産うなぎ使用「半之助のうな重」

霧島山系の豊かな湧水を使用し、厳しく管理された無薬養殖の鹿児島県産うなぎ。

その旨味を最大限に引き出す「4度焼き」で香ばしく仕上げ、「金子半之助」秘伝の丼たれを合わせました。うなぎのふっくらとした食感とさっぱりとした甘さを楽しめる土用の丑の日だけの限定商品です。

加熱式容器を使用しているため、お召し上がりの際に温めていただけます。

ぜひアツアツのうちにご堪能ください。

なお、各店舗でのご予約も承っております。

土用の丑の日当日は混雑が予想されますので、配送(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKrhBu2pxmMi642W4gulODqAkkE6mr3nQXpli3Sf2CTXCvAw/viewform)含め事前のご予約をぜひご活用ください。

＜店頭販売について＞

販売日：2026年7月26日(日)限定

販売価格：2,800円(税込)

販売店舗：「日本橋 天丼 天むす 金子半之助」常設店舗



※店舗一覧(https://kaneko-hannosuke.com/shop/)にて「条件を絞り込む」の「販売（お持ち帰り）店」にチェックいただき、表示される店舗が販売店舗です。

※店頭の販売数には限りがございます。

7月の催事出店

半之助のうな重

7月の期間限定店舗として、東京都、千葉県内の商業施設にて催事出店いたします。

ランチやお手土産に是非、金子半之助こだわりの商品をお召し上がりください。

※下記催事店舗では、「半之助のうな重」の取り扱いはございません。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/48178/table/141_1_cff0b5dfb5d2ee19abc960d6cd0169b7.jpg?v=202606260251 ]

＜催事出店のご依頼承ります＞

日本橋 天丼 天むす 金子半之助」では、催事出店のご依頼を承っております。

ご希望の方は下記へお問合せください。

オイシーズ株式会社 国内事業本部 店舗開発部

担当：東條（トウジョウ）

電話：03-6265-4940

HP：https://oishes.com/faq/

◼️「日本橋 天丼 天むす 金子半之助」とは

日本橋に構える本店は、常に行列のできる人気店の江戸前天丼専門店「金子半之助」。この『「金子半之助」の商品をご自宅で』をテーマにテイクアウト専門常設店として「日本橋 天丼 天むす 金子半之助」1号店を2019年11月にオープン。日本橋本店で愛される「江戸前天丼」を常温でも美味しく召し上がっていただけるお弁当、手土産にも丁度よい「天むす」、天丼とお寿司を掛け合わせた「海老天押し寿司」等、「金子半之助」らしい商品を、ご自宅や旅のお供、オフィスでのランチなどとして是非お買い求めください。

江戸前天丼弁当：1,650円（税込）◼️オイシーズとは

日本橋 天丼 金子半之助（株式会社バイザ・エフエム）、つじ田（株式会社H.I.T WORLD）、田中商店（株式会社GMS）、など人気飲食店を傘下に抱えるホールディングス会社です。

“日本の「おいしい！」食文化を世界に。”をビジョンに掲げ、おいしさに徹底的にこだわり、本物と呼ばれる一品を提供しています。

個性豊かな各ブランドを磨き、日本の誇る「おいしい」を世界中の多くの方々へ届けていきます。

◼️会社概要

会社名：オイシーズ株式会社

代表者：代表取締役社長 工藤 智

所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3丁目2 高橋ビルディング5階

設立：2016年10月

事業内容：飲食店の経営、管理、プロデュース等。

店舗数：131店舗（国内101店舗、海外30店舗 ※2026年3月時点）

HP：https://www.oishes.com/

▶︎グループ会社運営店舗情報等

つけ麺 つじ田：https://tsukemen-tsujita.com/

日本橋 天丼 金子半之助：https://kaneko-hannosuke.com/

田中商店/田中そば店：https://tanaka-shoten.net/

ブランドシェアリングサービス：https://oishes.com/business/other/member-stores/