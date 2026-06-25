DigiKey、ビデオシリーズ「Sustainable Futures - 持続可能な未来」シーズン2を公開

DigikeyDigiKeyのビデオシリーズ「Sustainable Futures - 持続可能な未来」シーズン2では、効率的な電源システムの背景にある部品や技術に迫ります。

世界をリードする電子部品 & 自動化関連製品のグローバルディストリビュータであるDigiKeyは、ビデオシリーズ「Sustainable Futures - 持続可能な未来」(https://www.digikey.jp/ja/resources/iot-resource-center/sustainable-futures#VTabs2?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)シーズン2を発表しました。シーズン2では、インフラストラクチャからインテリジェンスに至るまで、先進のエレクトロニクスが、多様な産業においてクリーンなエネルギーやスマートなシステム、そしてより持続可能な設計をどのように実現しているかを探ります。

Harwin(https://www.digikey.jp/ja/supplier-centers/harwin?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)とAnalog Devices(https://www.digikey.jp/ja/supplier-centers/analog-devices?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)がスポンサーを務める今回の「Sustainable Futures - 持続可能な未来」では、効率的な電力システムやインテリジェントなインフラストラクチャ、さらには過酷な環境下でも信頼性の高い性能を実現する部品や技術についてご紹介します。高性能な信号処理やエネルギー管理から、堅牢な相互接続、先端材料に至るまで、これらのソリューションは、より効率的でスケーラブルかつレジリエンスの高いシステムの設計を可能にします。こうした技術がどのようにしてリアルタイムの意思決定を支援し、システムの信頼性を向上させ、持続可能なイノベーションを構想から実用化へと導くのか、ぜひご覧ください。

DigiKeyの先進半導体製品担当ディレクターのKen Paxtonは「『Sustainable Futures - 持続可能な未来』のシーズン2では、先進のエレクトロニクスがクリーンなエネルギー、スマートなインフラストラクチャ、そして実世界での具体的な変革をどのように推進しているかを検証しています」と述べ、さらに「すべての人々のための持続可能な未来の構築に向け、テクノロジーを進化させているパートナー組織の活動を、DigiKeyのチーム一同は心強く感じています」と語りました。

第1話「効率化を推進するインテリジェンス」では、再生可能エネルギーによる発電、スマートグリッドインフラストラクチャ、エッジでのインテリジェンスがどのように連携し、効率性、レジリエンス、適応力に優れたエネルギーシステムを実現するのかを探ります。Analog Devicesの技術は、各段階におけるイノベーションを支え、測定、制御、リアルタイムの最適化を通じてシステム全体のインテリジェンスを実現します。

第2話「電動化を支える基盤の構築」では、EV充電インフラストラクチャと材料分野のイノベーションが、持続可能なモビリティとエネルギーシステムの実現をどのように後押しするのかを見ていきます。また、Harwinが提供する高信頼性の相互接続製品や、エコフレンドリーな材料により、安全性、耐久性、効率性を備えた、大規模に展開可能なソリューションがどのように可能になるのかもご紹介します。

最終話となる第3話「未来への道筋」では、AI、先端材料、持続可能な製造が融合する、持続可能なエレクトロニクス業界の未来に焦点を当てます。ハードウェア、インテリジェンス、コラボレーションを結びつけ、今後10年にわたり、業界が持続可能なイノベーションを展開していくための道筋を示します。

Harwinの製品担当バイスプレジデントのRyan Smart氏は、「持続可能性は継続的な取り組みです。社会の期待が変化するにつれ、企業は顧客やパートナーの価値観を反映させた活動を強く求められるようになっています」と述べ、さらに「Harwinは幅広いアプリケーションにおいて、効率性、信頼性、持続可能性の面で優れたソリューションを支える最先端の相互接続技術を提供していることに誇りを持っています」と語りました。

Analog Devicesのビジネス開発およびマーケティング担当シニアディレクターのDavid Andeen氏は、「パワーグリッドの近代化は、現代のエンジニアリングで最も困難な課題の一つであり、パワー変換、リアルタイム検出、システムレベルのインテリジェンスにおけるブレークスルーが求められています」と述べ、さらに「Analog Devices(https://www.analog.com/jp/index.html)は、高性能なパワーソリューションを通じてこの変革に貢献できることを誇りに思っています」と語りました。

「Sustainable Futures - 持続可能な未来」の全3話は、DigiKey.jp(https://www.digikey.jp/ja/resources/iot-resource-center/sustainable-futures#VTabs2?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)でご覧になれます。

Harwinについて

Harwinは、過酷な環境に適した高信頼性相互接続のメーカーであり、その製品は極度の振動、衝撃、温度にも耐えることができます。Datamate、Gecko、Kona、M300の各製品ラインは、航空宇宙、軍事、その他の安全が重視される市場において実績があります。その他の基板レベルのソリューションには、自動配置プロセスを通じて信頼性と柔軟性の向上、コストの削減を実現するEMCシールド製品があります。Harwinでは、産業アプリケーションおよび組み込みアプリケーション向けに業界標準のコネクタやPCBハードウェアも提供しています。詳細については、www.harwin.com(https://www.harwin.com/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)をご覧ください。

Analog Devicesについて

Analog Devices, Inc.（NASDAQ: ADI）は物理的な世界とデジタルの世界の架け橋となるグローバルな半導体企業として、インテリジェントなエッジの分野でブレークスルーを実現しています。ADIはアナログ、デジタル、AI、ソフトウェアの各技術を組み合わせて様々なソリューションにまとめ上げ、それらのソリューションを通じて気候変動に取り組み、人々と世界を高い信頼性でつなぎ、オートメーションおよびロボティクス、モビリティ、ヘルスケア、エネルギーおよびデータセンターなどの分野における発展の原動力となっています。2025年度の売上高が110億ドルを超えるADIは、現代のイノベータに対し「想像を超える可能性（Ahead of What's Possible(TM)）」を提供しています。詳細についてはwww.analog.com/jp(https://www.analog.com/en/index.html?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/analog-devices)、X（旧Twitter）(https://x.com/ADI_News)をご覧ください。

DigiKeyについて

米国ミネソタ州シーフリバーフォールズに本社を置くDigiKeyは、世界をリードする電子部品とオートメーション製品のグローバルディストリビュータです。およそ3,000社の一流メーカーの部品を1,800万点以上取り揃え、業界屈指の幅広いカテゴリと豊富な選択肢を網羅した製品ラインアップをご用意するとともに、世界中への即日出荷にも対応しています。プロジェクトのあらゆる段階を効率化する革新的なデジタルソリューションや設計ツール、スムーズな購入プロセスを提供し、エンジニア、設計者、実装担当者、購買担当者から厚い信頼を得ています。DigiKeyが提供するエレクトロニクス製品のディストリビューション、自動化ソリューション、設計リソースの詳細については、以下のリンクをご覧ください。

DigiKeyウェブサイト

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