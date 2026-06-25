物理療法機器のパイオニア「伊藤超短波」は2026年7月11日に創業110周年を迎えます。

伊藤超短波株式会社

物理療法機器のパイオニアである伊藤超短波株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：倉橋 司）は、2026年7月11日をもちまして、創業110周年の記念すべき節目を迎えることとなりました。

弊社はこれまで熱や電気などの物理的な刺激を与えることで治療を行う「物理療法」の可能性を追求し続けてまいりました。

110年の長きにわたり、激動の時代を共に歩んでくださったすべての皆さまの温かいご支援とご愛顧に、心より深く感謝申し上げます。

（110周年記念ロゴについて）

本ロゴでは「110」の「0」を水平線から昇る太陽として描き、次の時代へ向かう新しいスタートを表現しました。

添えられた「BEYOND 110」には、これまで築いてきた歴史を大切にしながら、110年のその先へ進んでいく決意を込めています。

私たちはこれからも歩みを止めず、新たな価値を創り続けてまいります。

（110周年記念特設サイト）

110周年記念特設サイトには弊社ブランドアンバサダーの柔道家・野村忠宏さんをはじめ、弊社にゆかりのある皆様の動画によるお祝いメッセージ等を掲載しております。

ぜひご覧ください。

https://www.itolator.co.jp/110th/

伊藤超短波 代表取締役社長 倉橋 司よりご挨拶

「110年の実績を誇りに、物理療法のさらなる未来へ」

伊藤超短波 代表取締役社長 倉橋 司

創業者・伊藤賢治が1916（大正5）年に創業した「東京医学電気株式会社」を前身とする弊社は、2026年、創業110周年を迎えます。ここまでの年月を歩んでくることができましたのも、長きにわたり弊社製品をご愛用くださっている国内外のお客さま方、お取引先さま方をはじめ、関わっていただいたすべての皆さまのおかげと、心より感謝申し上げます。

創業当初は、X線装置などの測定機器も扱っていましたが、「測定するだけでは病気は治らない」と、現在の社名にもなっている「超短波治療器」を開発した頃より、次第に治療機器を中心とした製品ラインナップへと変わってきました。現在は社名である「超短波」をはじめ、超音波、EMS・低周波等の物理エネルギーを応用した機器を、医療用・家庭用・美容・海外・スポーツと、多岐にわたる領域でお役立ていただいております。

一方で、物理療法の活用はまだ一部に限られており、もっと多くの皆さまにその可能性を知っていただきたいという想いがあります。

時代や場所が変わっても、人々の「より健康に、より美しくありたい」という根源的な願いが変わることはありません。

創業者・伊藤賢治が掲げた「菩薩行」の精神を受け継ぎ、「物理療法を究める」というビジョンのもと、物理療法の可能性を追求し続ける医療機器メーカーとして、期待を超える技術と製品によって全世界の皆さまのお役に立てるよう、これからもチャレンジを続けてまいります。

110周年特別企画１. 「記念特別講演会」

創業110周年という節目の年を迎えるにあたり、日頃のご愛顧への感謝の気持ちを込め、110周年記念特別講演会を開催いたします。

当日は、第一線でご活躍されている石原 新菜先生をお招きし、専門的な内容をわかりやすくお届けする

特別講演を予定しております。これからの健康に役立つ知識や新たな視点に触れていただける貴重な機会です。

・講演テーマ：「カラダを温めて冷えをとる」

・講師：石原新菜（いしはら にいな）先生

・日時：2026年7月22日（水）13:00～13:45

・配信方法：オンライン形式（ZOOM）

・参加方法：Zoomによるオンライン配信です。事前にお申し込みが必要です。

下記よりお申し込みください。

https://www.wellness.itolator.co.jp/inquiry/seminar-110th/

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

なお当講演会は「川口総合文化センター・リリア（埼玉県川口市）」から配信します。

会場での聴講をご希望の方は下記よりお電話にてお申し込みください。

コンシューマー営業部 代理店課 048-254-1016（受付時間：平日10時～17時30分 土・日・祝休み）

※お席には限りがございますため、定員に達し次第、お申し込みを締め切らせていただきます。あらかじめご了承いただけますようお願い申し上げます。

＜講演者プロフィール＞

石原新菜（いしはら にいな）

医師・イシハラクリニック副院長、ヒポクラティック・サナトリウム副施設長、健康ソムリエ理事、ロングライフラボ理事、フェムテック・ジャパン理事、秋田栄養短期大学特任教授

クリニックでの診察の傍ら、講演、テレビ、ラジオ、執筆活動などでも積極的に活動。わかりやすい医学解説と、親しみやすい人柄で、幅広い層から支持を得ている。著書は、13万部を超えるベストセラーとなった『病気にならない蒸しショウガ健康法』をはじめ『体温を1度上げると不調はすべて解消する』など、監修した書籍を含めると100冊を超える。また、韓国、香港、台湾、ベトナムでも翻訳され出版されており、世界的にも評価が高い。

110周年特別企画２.創業110周年記念限定モデルおよび限定色の発売

創業110周年記念限定モデル（限定110台）

「ATmini CHARGE（エーティーミニ チャージ）110th Anniversary Model」スペシャルセット

7月11日（土）発売、6/25（木）先行予約受付開始

2009年の発売以来、多くのアスリートのコンディショニング・ケアを支えてきたポータブル・マイクロカレントATmini。

そのシリーズ最新機種「ATmini CHARGE」に、110周年を記念した限定モデルが誕生しました。

フロントパネルは限定モデルだけの特別なカラーリング

コーポレートカラーの深いブルーと上品なアイスブルーのATminiのシンボルマークに、透明な110周年ロゴをあしらいました。

110台限定。公式オンラインショップのみで販売。

通常モデルの付属品に加え、専用ケースやバンド、イトーオリジナルパッド プレミアム＜M・4枚＞、ITO STIM BARRIER、専用ポーチ、さらに『マンガでわかる！マイクロカレント療法ってなに？』をセットにした 「110周年記念 ATmini CHARGE スペシャルセット」です

イトーオンラインショップ、伊藤超短波 公式 楽天市場店、伊藤超短波 公式 アマゾン店のみでの販売となります。

・イトーオンラインショップ

https://ito-ec.jp/product/001333

＜6/25（木）先行予約を受付中＞

・伊藤超短波 公式 楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/ito-online/001331/

＜6/25（木）先行予約を受付中＞

・伊藤超短波 公式 アマゾン店

https://amzn.asia/d/008akdbT

（7月11日より発売開始予定）

・【限定色】「公式オンラインショップ限定カラー」6月25日より新発売！

イトーオンラインショップ、伊藤超短波 公式 楽天市場店、伊藤超短波 公式 アマゾン店のみでの販売となります。

↓ご購入はこちらから↓

・イトーオンラインショップ

https://ito-ec.jp/product/YB0012

・伊藤超短波 公式 楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/ito-online/yb0012/

・伊藤超短波 公式 アマゾン店

https://amzn.asia/d/008akdbT

伊藤超短波について

創業者 伊藤賢治1934年 (昭和9年)わが国初の医療用大型超短波治療器を製作・発売

伊藤超短波は創業者である伊藤賢治が物理療法を独自に研究し、日本初の超短波治療器を開発して以来、弊社は時代のニーズや求められるフィールドを的確に捉えながら「物理療法機器」の可能性を広げてきました。

現在では医療用から美容、ホームケア、スポーツまで多くの分野で弊社の機器が使用されています。

・医療関係者向け製品 http://www.medical.itolator.co.jp/product/

・家庭用製品 http://www.itolator.co.jp/home-use/product/

・美容関連製品 http://www.beauty.itolator.co.jp/product/

・海外向け製品 http://www.itocoltd.com/products/

・スポーツ関連 https://ito-sports-project.com/

企業情報サイト https://www.itolator.co.jp/

（関連ニュース）

・サンスポ

マエケン、岩隈や五輪選手をサポート 知る人ぞ知る会社「伊藤超短波」

https://www.sanspo.com/article/20171220-LDDYV7QPUFMTRODWAMIAWOK4KQ/

（日本サッカー協会）JFAサポーター契約 物理療法機器のパイオニアである伊藤超短波株式会社と締結

https://www.jfa.jp/news/00034165/

・スポーツ報知

高橋藍はセルフケアへの意識も高い 超音波治療器「毎日やっています」

https://hochi.news/articles/20240803-OHT1T51329.html



・スポニチAnnex

（名古屋グランパス） 物理療法機器の伊藤超短波と契約 最新の治療器の提供受ける

https://www.sponichi.co.jp/soccer/news/2023/01/24/kiji/20230124s00002179618000c.html



・スポニチAnnex

フィギュア紀平 伊藤超短波とイメージアスリート契約

https://www.sponichi.co.jp/sports/news/2022/01/13/kiji/20220113s00079000273000c.html



・スポチュニティ

負傷アスリートに新たな光、法政大アイスホッケー部の奇跡

https://media.spportunity.com/?p=11997



・PTOTST.NET

持ち運び・運動療法との併用可能な電気刺激療法機器を開発

https://www.pt-ot-st.net/index.php/topics/detail/1574



・健康産業事報

患者の反応を見逃さず最適な設定可能

https://hokensangyojiho.com/news/technology-and-products/2785.html

商号：伊藤超短波株式会社

代表者：代表取締役社長 倉橋 司

所在地：(埼玉本社) 埼玉県川口市栄町3-1-8

(本店) 東京都文京区白山1-23-15

創業：1916年

事業内容：病院用および家庭用治療器、リハビリテーション機器、健康機器、美容機器などの製造・販売

資本金：9,950万円