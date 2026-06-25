84％がステルス値上げを感じた経験あり。週1以上の定番購入商品でも48.3％が「購入頻度を減らす」

株式会社システムリサーチ

株式会社システムリサーチ（本社：愛知県名古屋市）が運営する「創作品モールあるる」（以下、あるるモール）は全国の30歳～60歳の男女を対象に「ステルス値上げ」に関するアンケート調査を実施しました。

調査結果

・ステルス値上げを感じた経験がある人は84.0％

・ステルス値上げ後の最多行動は「買い続けるが、頻度や回数を減らす」

・週1回以上購入する定番商品でも48.3％が「購入頻度を減らす」

・メーカーに臨む対応は「知らせてほしかった」が45.2％

調査結果(https://alulu.com/media/tips_shrinkflation/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=tips_shrinkflation)

■ステルス値上げを感じた経験がある人は84.0％

「よく買う食品で価格は同じなのに、中身が減った・サイズが小さくなった」と感じたことがあるかを

尋ねたところ、84.0％が「はい」と回答しました。

■「中身が減った」と感じた食品は、月1回以上買う定番商品が7割以上

「ステルス値上げを感じた食品が、どれくらいの頻度で購入する「自分の定番商品」だったか」

尋ねたところ、「月に1回以上」が37.5％で最多となりました。

次いで「週に1回以上」が30.4％、「ほぼ毎日」が5.4％という結果でした。

■ステルス値上げに約7割が「残念」と回答

「ステルス値上げされていた時、どう感じたか」を尋ねたところ、

「残念に感じた」が67.3％と最多となりました。

一方で、「物価高なので仕方がない」も46.4％となっています。

ステルス値上げに対して強く怒っているわけではなく、物価高の影響として一定の理解を示しつつも、やはり残念に感じていることがわかります。

■最多行動は「買い続けるが、頻度や回数を減らす」

「ステルス値上げ後、どう動いたか」を尋ねたところ、

最も多かったのは「買い続けてはいるが、買う頻度や回数を減らした」が40.5％でした。

一方で、「今でも同じものを買い続けている」は19.1％にとどまっています。

ステルス値上げは、すぐに「買わない」という行動につながるとは限りません。しかし、買い続けながらも購入頻度を減らすという、変化につながっている可能性があります。

■ 週一以上購入する自分の定番商品でも48.3％が「購入頻度を減らす」

さらに「週に１回以上購入していた、定番商品がステルス値上げされていた時の行動」を見ると、

「買い続けてはいるが、買う頻度や回数を減らした」が最多の48.3％でした。

週に１回以上頻繁に購入をする商品であっても、ステルス値上げの影響があると示唆されます。

■メーカーに臨む対応は「知らせてほしかった」が最多に

「ステルス値上げされたとき、メーカーにどのような対応を望んでいたか」を尋ねたところ、

「中身を減らすなら、わかりやすく知らせてほしかった」が45.2％と最多となりました。

消費者は、内容量の変更そのものだけではなく、変化がわかりにくいことにも不満を感じているようです。

消費者との信頼関係を保つうえで、内容量の変更を通知することは必要になりそうです。

■ステルス値上げは、“買わない”より“頻度を減らす”形で表れる

今回の調査では、ステルス値上げはすぐに購入中止につながるというよりも、買う回数を減らす「静かな離反」として表れる可能性があることがわかりました。

ステルス値上げ後の行動として、商品の購入頻度にかかわらず「買い続けてはいるが、買う頻度や回数を減らした」が最も多い結果となっています。

また、物価高が続くなか、価格や内容量の変更は避けにくい場面もありますが、消費者は変化そのものだけでなく「分かりにくく減っていた」ことにも不満を感じているようです。

内容量を変更する際には、分かりやすく伝えることが、消費者の納得感や信頼を保つために大切なのかもしれません。

調査結果の詳細はこちら：

https://alulu.com/media/tips_shrinkflation/(https://alulu.com/media/tips_shrinkflation/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=tips_shrinkflation)

※データの引用・転載時のお願い

本リリースの調査結果・画像をご利用いただく際は、引用元として「創作品モールあるる」の公式サイトURL（ https://alulu.com/(https://alulu.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=tips_shrinkflation)）へのリンク設置をお願いいたします。

【調査概要】

調査対象： 30歳～60歳の男女

調査期間： 2026年6月1９日

調査機関： クラウドソーシングサイト

調査方法：各質問項目の回答割合を算出

有効回答数： 200名

【創作品モールあるるについて】

「あるる」は商品やサービスの魅力だけではなく、『誰から買うか』を大切にしており、ショップさんの歴史、生産者さんの想い、職人の人となりを伝えるコンテンツが沢山あります。その想いを知った上で気に入った商品に出会うことができます。今後も「人（店舗）と人（お客さま）」が集い、繋がる場所を目指して努めてまいります。

■あるるモール

https://alulu.com/(https://alulu.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=tips_shrinkflation)

■お問い合わせ

https://alulu.com/contact/(https://alulu.com/contact/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=tips_shrinkflation)

【会社概要】

社名：株式会社システムリサーチ

本社所在地：〒453-0861愛知県名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番

代表取締役社長：平山 宏

会社ホームページ：https://www.sr-net.co.jp/