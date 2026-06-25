【夏休みの総復習にもオススメ！】中1・中2の主要5科をまとめて学習できるシリーズ 『5科の総まとめ』 『5科一問一答』 『5科の完全復習』が新登場！

株式会社増進堂・受験研究社『5科の総まとめ』（中1/中2）、『5科一問一答』（中1/中2）、『5科の完全復習』（中1/中1・2）

5科の習熟度を再点検。日常の復習から定期テスト、入試の基礎固めまで幅広く使えます。

●5科の総まとめ：最重要事項をカラーの図解・表解でわかりやすくまとめた参考書

●5科一問一答：重要ポイントを暗記・確認できるコンパクトな一問一答集

●5科の完全復習：中1版は7日間、中1・2版は10日間の短期間で復習できる問題集

株式会社増進堂・受験研究社（本社：大阪市西区、代表取締役：岡本泰治）は、中1・中2の主要５科をまとめて学習できる参考書『5科の総まとめ』（中1/中2）、一問一答集『5科一問一答』（中1/中2）、問題集『5科の完全復習』（中1/中1・2）を2026年6月29日より発売いたします。

１.『5科の総まとめ』（中1/中2）

最重要事項をカラーの図解・表解でわかりやすくまとめた参考書です。定期テスト・入試の対策に、主要5科目を効率よくまとめて学習したい方へオススメです。

重要語が隠せる「消えるフィルター」を使って何度も確認できます。

●重要事項を理解しやすい、紙面のしくみ

各項目の学習重要度を★の数で示し、テストによく出るポイントは「得点UP」でまとめています。また、「コレ重要」で最重要ポイントを示し、各単元の最後「テストに出る要点チェック」のミニテストで、学習内容の理解度を効率よく確かめることができます。

（数学は各単元でよく見られる問題を例題とその解説でまとめています。）

●日常の予習・復習から、テスト直前の対策まで

5科の要点を簡潔でわかりやすい解説でまとめているので、予習・復習から定期テストの直前チェックまで1年間ずっと活用できる参考書です。

２.『5科一問一答』（中1/中2）

5科の重要ポイントを暗記・確認。一問一答式のシンプルな構成なのでちょっとしてスキマ時間でもサッと取り組めます。

●持ち運びしやすいコンパクトなB6サイズ

塾や習い事など、外出時のスキマ時間にも活用できます。

「消えるフィルター」を使って何度も問題にチャレンジしていくことで重要事項が定着していきます。

３.『5科の完全復習』（中1/中1・2）

中1版は7日間、中1・2版は10日間の短期間で5教科の学習内容を復習できる書き込み式の問題集です。高校入試の基礎固めや苦手単元のチェックを効率よく進められるようにしています。

●実際の入試問題にもチャレンジ。確実にステップアップ！

学習項目のはじめに、学習する内容を整理した「POINT」でおさらいができます。「確認問題」は選りすぐりの入試問題を中心に構成しており、各科目の最終日にある「仕上げテスト」で、実力が身についたか確認することができます。

●詳しく、ていねいな解答編

別冊の解答編は、解答のほかに詳しい「解説」や「解き方のコツ」「弱点チェック」があり、おさえておきたい重要事項などを簡潔にまとめています。

※紙面のイメージは、配⾊など実際の商品と異なる場合がございます。

■書籍概要

5科の総まとめ（中1/中2）

判型：A5判 各160ページ

発売予定日：2026年6月29日

定価：1,155円（税込）

5科一問一答（中1/中2）

判型：B6判 各160ページ

発売予定日：2026年6月29日

定価：990円（税込）

5科の完全復習（中1/中1・2）

判型：B5判

中1 本文72ページ、解答32ページ

中1・2 本文104ページ、解答40ページ

発売予定日：2026年6月29日

定価：中1 990円（税込）

中1・2 1,210円（税込）

■書籍の詳細はこちら

5科の総まとめ

中1：

https://www.zoshindo.co.jp/junior/327/9784424638674.html

中2：

https://www.zoshindo.co.jp/junior/327/9784424638681.html

5科一問一答

中1：

https://www.zoshindo.co.jp/junior/369/9784424638704.html

中2：

https://www.zoshindo.co.jp/junior/369/9784424638711.html

5科の完全復習

中1：

https://www.zoshindo.co.jp/junior/326/9784424638643.html

中1・2：

https://www.zoshindo.co.jp/junior/326/9784424638650.html

■保護者向け教育情報サイト「manavi」

これからを生きる子どもたちに、学び・体験のなかで「！」という感動に出会ってほしい。そして、人生を輝かせてほしい。「manavi」はそんな子どもたちの学びをナビゲートしたいと願う保護者のための教育情報サイトです。

国語・英語・算数の教科ごとに重要な学習テーマを解説するトピックスなどもご紹介していますので、ぜひご覧ください。

https://www.manavi.zoshindo.co.jp

■会社概要

株式会社増進堂・受験研究社

1890年創業の教育系出版社。日本初のドリル型教材や、「知りたいことが何でもわかる」をコンセプトに厚物参考書という新ジャンルを確立し、2700万部・創刊70年のロングセラー『自由自在』シリーズなど、創業以来130年にわたり常に時代に先駆けた教材を開発。“学ぶすべての人に、最良の学びを届ける”をミッションとし、現在は出版にとどまらず、デジタル事業・海外事業・発達に特性のある子どもや外国人の子ども向けの多様な学び事業など、様々な角度から教育事業を推進。AI・VRなどの最新技術の実証研究や、新分野のコンテンツ開発などを行うNEXT LEARNING Labsも運営。

所在地：大阪市西区新町3丁目3番6号

代表者：代表取締役 岡本泰治

http://www.zoshindo.co.jp/

参考書『中学 自由自在』70周年記念サイト：

https://www.zoshindo.co.jp/special/jiyujizai-70th-junior.html

■本件に関する取材およびお問合せ先

株式会社増進堂・受験研究社

担当：経営管理部 広報・マーケティング課 山本

E-mail：info@zoshindo.co.jp