「ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』公開記念東京メトロ スタンプラリー」を実施します！

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東京地下鉄株式会社

　東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂　彰洋、以下「東京メトロ」）は、「ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』公開記念 東京メトロ スタンプラリー」を


２０２６年７月３日（金）から２０２６年８月１６日（日）まで実施します。



　このスタンプラリーでは、東京メトロの対象５駅（新宿三丁目駅、秋葉原駅、日比谷駅、明治神宮前〈原宿〉駅、豊洲駅）を巡り、オリジナルスタンプをすべて集めていただくと、先着１０，０００名様に“映画 『トイ・ストーリー５』 オリジナルステッカー”をプレゼントします。


　さらに、各駅のスタンプ台に記載のキーワードをすべて集め、Ｗチャンス賞にご応募いただいた方の中から抽選で合計３５名様に「トートバック」や「イヤフォンケース」などの豪華な賞品をプレゼントします。




東京メトロでは、東京の都市内観光「City Tourism」を通じて、沿線地域のにぎわいに貢献してまいります。




　　　　　　　　　「ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』公開記念


　　　　　　　　　　　　　　　　東京メトロ スタンプラリー」詳細



１　実施期間


　２０２６年７月３日（金）から２０２６年８月１６日（日）まで




２　参加費


　無料（スタンプラリーに必要な交通費はお客様のご負担となります。）




３　参加方法


（１） 東京メトロ各駅（一部の駅を除く）の改札付近や駅事務室付近などに設置されているラックから


　　　 リーフレットを入手します。


（２）スタンプ設置駅５か所をまわって、スタンプとスタンプ台に記載のキーワードを集めます。


（３）５か所すべてのスタンプを集めて、達成賞引換場所にてスタンプが押印されたリーフレットを


ご提示いただくと、先着１０，０００名様に達成賞をプレゼントいたします。


（４）さらに、Ｗチャンス賞として、集めたキーワードとアンケートにご回答いただくと、抽選で合計


３５名様に素敵な賞品が当たります。


※スタンプ設置箇所をまわる順番は自由です。１日ですべてをまわる必要はございません。


※リーフレットは無くなり次第配布終了となります。


※リーフレットの配布駅は、北千住駅（日比谷線）、中目黒駅、中野駅、西船橋駅、


代々木上原駅、和光市駅、渋谷駅（半蔵門線・副都心線）及び目黒駅を除きます。


　　　※Ｗチャンス賞へのご応募はＷＥＢからとなります。



４　スタンプ設置駅


（１）新宿三丁目駅 高島屋方面改札付近


（２）秋葉原駅 岩本町方面改札付近


（３）日比谷駅 駅事務室付近


（４）明治神宮前〈原宿〉駅 千代田線　駅事務室付近


（５）豊洲駅 ららぽーと方面改札付近


※スタンプ設置時間は９時００分～２０時００分です。


※スタンプ台はすべて改札外に設置します。


５　達成賞内容


映画『トイ・ストーリー５』オリジナルステッカー　


先着１０,０００名様


※達成賞の引き換えは期間中を通してお一人様1回のみです。


※達成賞は無くなり次第配布終了となります。


※ラメ加工を施した特別仕様です。






６　達成賞引換期間


引換期間：２０２６年７月３日（金）から２０２６年８月１７日（月）まで


※達成賞の引換時間は、店舗の営業時間に準じます。



７　達成賞引換場所・引換時間（２劇場）


（１）新宿ピカデリー （最寄り駅：丸ノ内線・副都心線　新宿三丁目駅）


　 引換場所　グッズ売り場


引換時間　９：００～２１：００


（２）ユナイテッド・シネマ豊洲 (最寄り駅：有楽町線　豊洲駅)


引換場所　チケット売り場


引換時間　９：００～２１：００


※達成賞はどちらの映画館で引き換えても同じ内容です。




８　Ｗチャンス賞の賞品・応募方法


＜賞品＞


　　Ａ賞　トートバッグ・・・・７名様　　　　　Ｂ賞　イヤフォンケース・・・・・５名様


　　Ｃ賞　キーチェーン・・・・６名様　　　　　Ｄ賞　ラゲージタグ・・・・・・・６名様


　　Ｅ賞　ノート・・・・・・・６名様 　　　　 Ｆ賞　ステーショナリーセット・・５名様




＜応募方法＞


（１）リーフレットに掲載の二次元コードを読み込み、応募フォームにアクセスします。


（２）応募フォームに必要事項、スタンプ台に記載のキーワード及びアンケートの回答を入力します。


（３）最後に送信ボタンを押して応募完了です。




＜応募締切＞


２０２６年８月１６日（日）２３時５９分まで


※ご応募はお一人様につき１回とさせていただきます。


※当選結果は賞品の発送をもってかえさせていただきます。


※ご応募の際にお預かりした個人情報につきましては、当選者への発送を目的としており、


該当の用途以外に使用することはいたしません。また、個人情報保護につきまして責任をもって


管理いたします。


※賞品は２０２６年８月下旬より順次発送予定です。




９　お問い合わせ先


東京メトロお客様センター　https://www.tokyometro.jp/support/index.html