「ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』公開記念東京メトロ スタンプラリー」を実施します！
東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂 彰洋、以下「東京メトロ」）は、「ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』公開記念 東京メトロ スタンプラリー」を
２０２６年７月３日（金）から２０２６年８月１６日（日）まで実施します。
このスタンプラリーでは、東京メトロの対象５駅（新宿三丁目駅、秋葉原駅、日比谷駅、明治神宮前〈原宿〉駅、豊洲駅）を巡り、オリジナルスタンプをすべて集めていただくと、先着１０，０００名様に“映画 『トイ・ストーリー５』 オリジナルステッカー”をプレゼントします。
さらに、各駅のスタンプ台に記載のキーワードをすべて集め、Ｗチャンス賞にご応募いただいた方の中から抽選で合計３５名様に「トートバック」や「イヤフォンケース」などの豪華な賞品をプレゼントします。
東京メトロでは、東京の都市内観光「City Tourism」を通じて、沿線地域のにぎわいに貢献してまいります。
「ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』公開記念
東京メトロ スタンプラリー」詳細
１ 実施期間
２０２６年７月３日（金）から２０２６年８月１６日（日）まで
２ 参加費
無料（スタンプラリーに必要な交通費はお客様のご負担となります。）
３ 参加方法
（１） 東京メトロ各駅（一部の駅を除く）の改札付近や駅事務室付近などに設置されているラックから
リーフレットを入手します。
（２）スタンプ設置駅５か所をまわって、スタンプとスタンプ台に記載のキーワードを集めます。
（３）５か所すべてのスタンプを集めて、達成賞引換場所にてスタンプが押印されたリーフレットを
ご提示いただくと、先着１０，０００名様に達成賞をプレゼントいたします。
（４）さらに、Ｗチャンス賞として、集めたキーワードとアンケートにご回答いただくと、抽選で合計
３５名様に素敵な賞品が当たります。
※スタンプ設置箇所をまわる順番は自由です。１日ですべてをまわる必要はございません。
※リーフレットは無くなり次第配布終了となります。
※リーフレットの配布駅は、北千住駅（日比谷線）、中目黒駅、中野駅、西船橋駅、
代々木上原駅、和光市駅、渋谷駅（半蔵門線・副都心線）及び目黒駅を除きます。
※Ｗチャンス賞へのご応募はＷＥＢからとなります。
４ スタンプ設置駅
（１）新宿三丁目駅 高島屋方面改札付近
（２）秋葉原駅 岩本町方面改札付近
（３）日比谷駅 駅事務室付近
（４）明治神宮前〈原宿〉駅 千代田線 駅事務室付近
（５）豊洲駅 ららぽーと方面改札付近
※スタンプ設置時間は９時００分～２０時００分です。
※スタンプ台はすべて改札外に設置します。
５ 達成賞内容
映画『トイ・ストーリー５』オリジナルステッカー
先着１０,０００名様
※達成賞の引き換えは期間中を通してお一人様1回のみです。
※達成賞は無くなり次第配布終了となります。
※ラメ加工を施した特別仕様です。
６ 達成賞引換期間
引換期間：２０２６年７月３日（金）から２０２６年８月１７日（月）まで
※達成賞の引換時間は、店舗の営業時間に準じます。
７ 達成賞引換場所・引換時間（２劇場）
（１）新宿ピカデリー （最寄り駅：丸ノ内線・副都心線 新宿三丁目駅）
引換場所 グッズ売り場
引換時間 ９：００～２１：００
（２）ユナイテッド・シネマ豊洲 (最寄り駅：有楽町線 豊洲駅)
引換場所 チケット売り場
引換時間 ９：００～２１：００
※達成賞はどちらの映画館で引き換えても同じ内容です。
８ Ｗチャンス賞の賞品・応募方法
＜賞品＞
Ａ賞 トートバッグ・・・・７名様 Ｂ賞 イヤフォンケース・・・・・５名様
Ｃ賞 キーチェーン・・・・６名様 Ｄ賞 ラゲージタグ・・・・・・・６名様
Ｅ賞 ノート・・・・・・・６名様 Ｆ賞 ステーショナリーセット・・５名様
＜応募方法＞
（１）リーフレットに掲載の二次元コードを読み込み、応募フォームにアクセスします。
（２）応募フォームに必要事項、スタンプ台に記載のキーワード及びアンケートの回答を入力します。
（３）最後に送信ボタンを押して応募完了です。
＜応募締切＞
２０２６年８月１６日（日）２３時５９分まで
※ご応募はお一人様につき１回とさせていただきます。
※当選結果は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
※ご応募の際にお預かりした個人情報につきましては、当選者への発送を目的としており、
該当の用途以外に使用することはいたしません。また、個人情報保護につきまして責任をもって
管理いたします。
※賞品は２０２６年８月下旬より順次発送予定です。
９ お問い合わせ先
東京メトロお客様センター https://www.tokyometro.jp/support/index.html