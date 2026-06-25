「ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』公開記念東京メトロ スタンプラリー」を実施します！

東京地下鉄株式会社

東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂 彰洋、以下「東京メトロ」）は、「ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』公開記念 東京メトロ スタンプラリー」を

２０２６年７月３日（金）から２０２６年８月１６日（日）まで実施します。

このスタンプラリーでは、東京メトロの対象５駅（新宿三丁目駅、秋葉原駅、日比谷駅、明治神宮前〈原宿〉駅、豊洲駅）を巡り、オリジナルスタンプをすべて集めていただくと、先着１０，０００名様に“映画 『トイ・ストーリー５』 オリジナルステッカー”をプレゼントします。

さらに、各駅のスタンプ台に記載のキーワードをすべて集め、Ｗチャンス賞にご応募いただいた方の中から抽選で合計３５名様に「トートバック」や「イヤフォンケース」などの豪華な賞品をプレゼントします。

東京メトロでは、東京の都市内観光「City Tourism」を通じて、沿線地域のにぎわいに貢献してまいります。

「ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』公開記念

東京メトロ スタンプラリー」詳細

１ 実施期間

２０２６年７月３日（金）から２０２６年８月１６日（日）まで

２ 参加費

無料（スタンプラリーに必要な交通費はお客様のご負担となります。）

３ 参加方法

（１） 東京メトロ各駅（一部の駅を除く）の改札付近や駅事務室付近などに設置されているラックから

リーフレットを入手します。

（２）スタンプ設置駅５か所をまわって、スタンプとスタンプ台に記載のキーワードを集めます。

（３）５か所すべてのスタンプを集めて、達成賞引換場所にてスタンプが押印されたリーフレットを

ご提示いただくと、先着１０，０００名様に達成賞をプレゼントいたします。

（４）さらに、Ｗチャンス賞として、集めたキーワードとアンケートにご回答いただくと、抽選で合計

３５名様に素敵な賞品が当たります。

※スタンプ設置箇所をまわる順番は自由です。１日ですべてをまわる必要はございません。

※リーフレットは無くなり次第配布終了となります。

※リーフレットの配布駅は、北千住駅（日比谷線）、中目黒駅、中野駅、西船橋駅、

代々木上原駅、和光市駅、渋谷駅（半蔵門線・副都心線）及び目黒駅を除きます。

※Ｗチャンス賞へのご応募はＷＥＢからとなります。

４ スタンプ設置駅

（１）新宿三丁目駅 高島屋方面改札付近

（２）秋葉原駅 岩本町方面改札付近

（３）日比谷駅 駅事務室付近

（４）明治神宮前〈原宿〉駅 千代田線 駅事務室付近

（５）豊洲駅 ららぽーと方面改札付近

※スタンプ設置時間は９時００分～２０時００分です。

※スタンプ台はすべて改札外に設置します。

５ 達成賞内容

映画『トイ・ストーリー５』オリジナルステッカー

先着１０,０００名様

※達成賞の引き換えは期間中を通してお一人様1回のみです。

※達成賞は無くなり次第配布終了となります。

※ラメ加工を施した特別仕様です。

６ 達成賞引換期間

引換期間：２０２６年７月３日（金）から２０２６年８月１７日（月）まで

※達成賞の引換時間は、店舗の営業時間に準じます。

７ 達成賞引換場所・引換時間（２劇場）

（１）新宿ピカデリー （最寄り駅：丸ノ内線・副都心線 新宿三丁目駅）

引換場所 グッズ売り場

引換時間 ９：００～２１：００

（２）ユナイテッド・シネマ豊洲 (最寄り駅：有楽町線 豊洲駅)

引換場所 チケット売り場

引換時間 ９：００～２１：００

※達成賞はどちらの映画館で引き換えても同じ内容です。

８ Ｗチャンス賞の賞品・応募方法

＜賞品＞

Ａ賞 トートバッグ・・・・７名様 Ｂ賞 イヤフォンケース・・・・・５名様

Ｃ賞 キーチェーン・・・・６名様 Ｄ賞 ラゲージタグ・・・・・・・６名様

Ｅ賞 ノート・・・・・・・６名様 Ｆ賞 ステーショナリーセット・・５名様

＜応募方法＞

（１）リーフレットに掲載の二次元コードを読み込み、応募フォームにアクセスします。

（２）応募フォームに必要事項、スタンプ台に記載のキーワード及びアンケートの回答を入力します。

（３）最後に送信ボタンを押して応募完了です。

＜応募締切＞

２０２６年８月１６日（日）２３時５９分まで

※ご応募はお一人様につき１回とさせていただきます。

※当選結果は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

※ご応募の際にお預かりした個人情報につきましては、当選者への発送を目的としており、

該当の用途以外に使用することはいたしません。また、個人情報保護につきまして責任をもって

管理いたします。

※賞品は２０２６年８月下旬より順次発送予定です。

９ お問い合わせ先

東京メトロお客様センター https://www.tokyometro.jp/support/index.html