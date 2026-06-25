女子中高生向けオフィスツアー「馬込車両検修場」「有明水再生センター」キックオフイベントで現場を体感！都庁技術職の魅力に触れる機会に

東京都

東京都では、STEM分野※での女性活躍を推進するため、女子中高生向けのオフィスツアーを令和4年度から実施しています。５年目となる今年度の夏休み企画は50以上の企業等でツアーを開催します。

それに先立ち、令和８年度のキックオフイベントとして、東京都庁として初めて、技術系職員の職場等を巡るオフィスツアーを６月８日（月曜日）に開催しました。

※Science（科学）、Technology（技術）、Engineering（工学）、Mathematics（数学）の4分野の総称

当日は、松本明子副知事が登壇したほか、女子中高生と、東京都の技術系職種（土木・建築・機械・電気）で活躍する女性職員が、「仕事のやりがい」や「都庁の技術職で働こうと決めた理由」など、パネルディスカッションを通じて意見交換を行いました。また、普段は限られた関係者しか立ち入ることができない交通局・下水道局の職場・現場を女子中高生が見学・体験しました。

松本副知事「現場体験や女性技術者の交流を通じ、将来のヒントを持ち帰ってほしい」

はじめに、主催者を代表して松本明子副知事が登壇。「東京都は『誰もが自らの生き方を性別にとらわれず選択できる社会』を目指し、様々な取組を実施しており、本イベントもその1つです。日本の女子学生は理数系の学力が世界トップクラスである反面、理系分野で活躍している女性は非常に少ないという課題を抱えています。この状況を変えていくため、東京都は女子中高生を対象に、理系職場を体験できるオフィスツアーを実施しています。今回、オフィスツアー初の試みとして、都民の生活インフラを支える都庁の技術現場を見学していただきます。実際の現場体験や女性技術者との交流を通じ、参加者の皆様に将来のヒントをお持ち帰りいただければ嬉しいです。」とイベントの趣旨を説明しました。

パネルディスカッション 都庁の技術職員はどんな活躍をしている？

多岐にわたる都の技術職の役割や土木・建築・機械・電気等の業務内容について、東京都人事委員会事務局が説明を行いました。

パネルディスカッションでは、生徒たちからの質問に対し、東京都の技術職場で活躍する4名の女性職員が、職場での経験や自身のキャリア等について話しました。

１.今の仕事のやりがいや大変なことは？

「現在、私は都営交通の駅施設などの基本計画を担当しています。計画が形になるまでには、関係者や外部との難しい調整など時間がかかり苦労も多いです。しかし、完成した施設でお客様が安全・便利に過ごす姿を見たとき、自分の仕事が形になり役立っていると実感できるのがこの仕事の最大の魅力です。皆さんが当たり前と感じるインフラの日常を裏から維持し続けることに、技術職員として大きなやりがいを感じています。」と、1,400万人の都民の当たり前の日常を支える大きな責任感と喜びを語りました。

２.なぜ都庁の技術職で働こうと決めましたか？

「地下鉄や港湾、大規模開発などの多様なインフラ事業に携われることに魅力を感じたからです。これほど幅広い分野に関われるのは、日本の中でも東京都ならではと思います。また、大きな組織だからこそ、様々な分野の専門家と関わりながら多彩な経験を積むことができます。こうした環境なら、技術者として大きく成長できると考えたのも大きな決め手になりました。」と、民間企業とは異なる「東京の街そのものを創り、守る」というスケールが魅力の1つだと話しました。

３.中高生時代の勉強や部活等で今役に立っていることはありますか？

「数学や理科で培った論理的な考え方や問題解決力は、今の仕事に直結しています。実際の仕事はチームで進めるため、部活動やクラス行事での活動も非常に役立ちました。」

「高校時代に入っていた弓道部では、決まった型はありますが、試合中は体調や雰囲気で型どおりにはうまくいかないことを多く経験しました。今の仕事でも柔軟な対応が求められることも多く、弓道部の経験が活かされていると思います。」など、具体的なエピソードを通じて、現在の専門知識だけでなく、学生時代に培ったチームワークやコミュニケーションが現場で活きていることを伝えました。

４.都庁の技術職は女性が働きやすい職場ですか？

「育児休業の制度はもちろん、復帰後の時短勤務やテレワークなど、ライフステージに合わせて柔軟な働き方を選べるのが魅力です。実際に私も出産を経て職場復帰しましたが、周囲の皆さんの協力的なサポートのおかげで、安心して仕事と育児を両立できています。」

「現場ではトイレや更衣室の整備が進んでおり、男女問わずとても働きやすい環境になっています。1時間単位で取れる休暇制度も、日常のちょっとした用事にとても便利です。」と話しました。

最後に、主催者を代表して松本明子副知事から参加した生徒たちに向けて「海外からのお客様をお迎えすると、東京の電車は時間どおりに運行されることや、なぜ洪水が起きないのかとよく驚かれます。これは、これまで多くの人が力を結集して、安全で確実な都市をつくり上げてきた成果だと実感しています。しかし、今後は気候変動による災害の激甚化や人口減少など、都市の課題はさらに複雑になっていきます。これらの課題を乗り越え、効率的でスマートな社会を築くためには、人口の半分を占める女性の皆さんの力が不可欠です。皆さんがこれからさらに様々なことにチャレンジし、活躍されることを心から期待しています。」と、未来を担う世代への期待を込めてメッセージを送りました。

■馬込車両検修場（交通局）

最初の見学地は、都営浅草線や大江戸線の点検・整備を行う「馬込車両検修場」。安全で快適な運行を守るために稼働する広大な工場棟を訪れ、車両の点検や整備を行う様子を見学しました。初めてレールを手に取った生徒たちは、ずっしりとした重みに驚きの声を上げていました。

また、パンタグラフの作動体験では、順番にスイッチを入れ、巨大なパンタグラフが動く様子や、警笛の大きな音に皆が釘付けに。次々と交代しながら、技術の裏側を体感しました。今年4月に入庁した女性職員の働いている姿も見ることができました。

■有明水再生センター（下水道局）

続いて、臨海副都心にある「有明水再生センター」へ。地下にある下水処理施設では、下水に含まれる沈みやすい汚れを沈殿させて上澄みを分離させる「沈殿池」や、微生物の入った泥を下水に加えて汚れを微生物に付着させることで沈みやすい塊を作る「反応槽」でアクリル水槽を使った模型実験を見学。

水質を管理している「水質試験室」では、女性職員がピペット等の実験器具を使って水質を検査するプロセスを実演。生徒たちはビーカーを興味深く眺め、有明水再生センターの各設備がどのような役割を担っているのか、職員の説明に熱心に耳を傾けました。

■参加した女子中高生の声

●すべてのことがとても興味深く、将来のことを考える参考になりました。

●技術職という仕事がどのようなことをするのかをしっかりと知ることができました。今後の文理選択において参考になりました。

●女性の技術者、研究者がどんどん増えていることは知っていましたが、車両検修など実際に現場に赴いて体を動かして働く職種でも女性職員さんがいることが驚きでした。

私自身男女差に対する偏見は無い自負がありましたが、潜在的な性別による差の意識があったことに気づきました。当事者であるからこそさらに男女関係なく多角的な視点で物事を考えられるようになりたいと思いました。

●初めて、鉄道や下水道の裏側を知れたのがすごくおもしろかったです。私たちの知らないところでいろいろな整備、点検をしていただいていることを知り、当たり前のことにも感謝したいと思いました。

●東京都庁の女性の活躍について知ることができて良かったです。このような仕事で都民の生活の当たり前を作っているということに魅力を感じました。

●鉄道や下水道などのインフラなどの整備、設計によって都民の生活を支えられるというのがかっこよかったです。東京都だからこそできる規模の大きい仕事にはその分やりがいも大きいのだということがよくわかりました。

■実施概要

日 時：令和８年６月８日（月曜日）14：00から17：00まで

場 所：１.馬込車両検修場（交通局） ２.有明水再生センター（下水道局）

登壇者：東京都副知事 松本 明子、東京都人事委員会事務局、東京都の女性技術職員4名

参加者：豊島岡女子学園中学校・高等学校の生徒 計18名

令和８年度夏は東京都初開催のツアーを含め、50社以上で開催へ

女子中高生向けオフィスツアーは、東京都が公益財団法人山田進太郎D&I財団と連携し令和４年度から開催しています。今年度の夏は全日本空輸株式会社、野村ホールディングス株式会社など東京都で初開催のツアーも含め、中高生に人気の企業50社以上での開催が予定されています。

開催時期：

第一弾：令和８年7月22日（水曜日）から8月13日（木曜日）まで 募集締切：6月23日（火曜日）正午

第二弾：令和８年8月17日（月曜日）から8月31日（月曜日）まで 募集締切：7月21日（火曜日）正午

参加対象：

都内在住又は在学の女子中高校生

参加費：無料（会場までの交通費等は参加者の負担となります。）

応募方法：下記ホームページから応募

https://www.26summer-office.metro.tokyo.lg.jp/

※定員を上回るご応募をいただいた場合は抽選となります。

※開催ツアーの情報は変更が生じる場合がございます。最新の情報はホームページをご確認ください。