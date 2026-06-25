「AWS Ambassadors」にエムオーテックス社員が初選出 「AWS Top Engineers」など計4部門・延べ16件のAWS技術者表彰を受賞

エムオーテックス株式会社

エムオーテックス株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：徳毛 博幸、以下MOTEX）は、このたび、Amazon Web Services（AWS）が発表した「2026 Japan AWS Ambassadors」において、当社社員1名が初めて選出されたことをお知らせします。

また、「2026 Japan AWS Top Engineers (Software)」に4名、「2026 Japan AWS Jr. Champions」に2名、「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」に9名が選出され、計4部門で延べ16件（※）のAWS技術者表彰を受賞しました。

※同一社員による複数表彰を含む延べ件数です。

MOTEXでは、継続的な人材育成と技術力強化を推進しております。今回の受賞は、高度な技術力に加え、社内外への情報発信や技術コミュニティへの貢献、資格取得への継続的な取り組みが評価されたものです。今後も、お客様へより高い価値を提供するため、製品・サービスの品質向上と技術力向上に取り組んでまいります。

■ MOTEX初、「2026 Japan AWS Ambassadors」に1名が選出

「AWS Ambassadors」は、AWSパートナー企業の技術専門家を選出し、コミュニティを形成するためのグローバルプログラムです。卓越したAWS技術力に加え、技術ブログや登壇、コミュニティ活動などを通じてAWS技術の普及・発展に貢献するエンジニアが認定されます。

今回、MOTEX社員が初めて「2026 Japan AWS Ambassadors」に選出されました。これは、長年にわたる技術研鑽と社内外への積極的な情報発信活動が高く評価されたものです。

◎ 2026 Japan AWS Ambassador：1名

小沼 祐貴（開発本部 サービス開発1部 サービス開発2課 エキスパート）

※「2026 Japan AWS Ambassadors」の発表については以下をご覧ください。

▽ AWS JAPAN APN ブログ／2026年6月25日掲載

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-aws-ambassadors/ (https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-aws-ambassadors/)

■ 多くの社員がAWS技術者表彰を受賞

さらに、「2026 Japan AWS Top Engineers (Software)」に4名、「2026 Japan AWS Jr. Champions」に2名、「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」に9名が選出され、「2026 Japan AWS Ambassadors」を含め、計4部門で延べ16件（※）のAWS技術者表彰を受賞しました。

MOTEX初の「AWS Ambassadors」の誕生に加え、多くのエンジニアが各カテゴリーで認定されたことは、MOTEXが継続的に取り組んできた人材育成と技術力向上、そして技術文化の醸成が結実した成果であり、プロダクトの機能拡充・安定提供を支える技術者層の厚さを示すものとなりました。

※同一社員による複数表彰を含む延べ件数です。

◎ 2026 Japan AWS Top Engineers (Software)：4名

- 桑名 翔（開発本部 サービス開発1部 シニアエキスパート）- 植松 裕介（開発本部 サービス開発1部 サービス開発3課 エキスパート）- 小沼 祐貴（開発本部 サービス開発1部 サービス開発2課 エキスパート）- 立古 佳大（開発本部 品質管理部 プロセス管理課 エキスパート）

「AWS Top Engineers」は、AWSに関する高い技術力と豊富な実績を有し、ビジネス推進や技術支援などを通じて顕著な成果を上げたAWSパートナー企業所属のエンジニアを表彰する制度です。

※「2026 Japan AWS Top Engineers」の発表については以下をご覧ください。

▽ AWS JAPAN APN ブログ／2026年6月25日掲載

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-aws-top-engineers/

◎ 2026 Japan AWS Jr. Champions：2名

- 山田 竜暉（開発本部 サービス開発1部 サービス開発7課）- 園田 裕章（開発本部 サービス開発1部 サービス開発3課）

「AWS Jr. Champions」は、AWS Partner Network（APN）参加企業に所属する若手エンジニアを対象に、AWSを積極的に学び、自発的なアクションによって周囲に良い影響を与えている人材を選出し、コミュニティを形成する日本独自の表彰プログラムです。

※「2026 Japan AWS Jr. Champions」の発表については以下をご覧ください。

▽ AWS JAPAN APN ブログ／2026年6月25日掲載

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-aws-jr-champions/ (https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-aws-jr-champions/)

◎ 2026 Japan All AWS Certifications Engineers：9名

- 桑名 翔（開発本部 サービス開発1部 シニアエキスパート）- 植松 裕介（開発本部 サービス開発1部 サービス開発3課 エキスパート）- 小久保 柾宏（新規事業開発本部 サービスイノベーション部 イノベーション開発課 エキスパート）- 小西 歩武（開発本部 サービス開発1部 サービス開発2課 アソシエイト）- 山口 航輝（開発本部 サービス開発1部 サービス開発6課 アソシエイト）- 橋本 悠太（開発本部 サービス開発1部 サービス開発7課 アソシエイト）- 川北 智也（開発本部 サービス開発1部 サービス開発2課 アソシエイト）- 廣田 優樹（カスタマーグロース本部 ソリューションエンジニア部 ソリューションエンジニア2課 アソシエイト）- 古山 利樹（経営企画本部 経営企画課 アソシエイト）

「All AWS Certifications Engineers」は、AWS Partner Network（APN）参加企業に所属し、対象となるAWS認定資格をすべて保持しているエンジニアを表彰するプログラムです。

※「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」の発表については以下をご覧ください。

▽ AWS JAPAN APN ブログ／2026年6月25日掲載

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-all-aws-certifications-engineers/ (https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-all-aws-certifications-engineers/)

■ MOTEXの技術力向上への取り組み

今回のMOTEX初となる「AWS Ambassadors」選出をはじめとする、計4部門・延べ16件（※）のAWS技術者表彰の受賞は、社員一人ひとりの日頃の研鑽が評価されたものです。

MOTEXは今後も、クラウド技術やサイバーセキュリティ分野における人材育成と技術力向上に注力し、お客様へより高い価値を提供できる製品・サービスの提供に努めてまいります。

※同一社員による複数表彰を含む延べ件数です。

◎ 受賞の経緯や取り組みの紹介

MOTEX公式note（会社ブログ）において、今回の受賞の取り組みについて紹介しています。

詳細は以下をご覧ください。

▼【受賞者紹介】MOTEXのエンジニア13名が、「Japan AWS Ambassadors」「Japan AWS Top Engineers」などのAWS表彰プログラムに選出！

https://note.com/motex/n/n7393eeb1b730 (https://note.com/motex/n/n7393eeb1b730)

▼ エンジニアが開発しやすい環境づくりを目指して。MOTEX初の「AWS Ambassadors」選出者が語る、挑戦の歩み

https://note.com/motex/n/n71fa1756bf0e (https://note.com/motex/n/n71fa1756bf0e)

■ MOTEXについて

MOTEXは国産のセキュリティメーカーとして、「Secure Productivity（安全と生産性の両立）」をミッションに掲げ、「LANSCOPE」ブランドのプロダクト・サービス提供を通じて、“デジタルセキュリティの課題から、人と社会を解放する”ことを目指しています。

▷ MOTEXコーポレートサイト https://www.motex.co.jp/

▷ 会社案内 https://www.motex.co.jp/company/overview/

LANSCOPE（ランスコープ）ブランドのプロダクト・サービスは、『デバイス』を軸としたIT資産管理・情報漏洩対策・マルウェア対策から、『人』を軸としたID・アクセス管理（IAM）までを網羅。さらに、これらを最適化する診断・コンサルティングを通じて、お客様のサイバーセキュリティ課題の解決をトータルでご支援しています。

▷ LANSCOPE総合サイト https://www.lanscope.jp/ (https://www.lanscope.jp/)

・記載の会社名およびプロダクト名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

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＜本件に関するお問い合わせ＞

エムオーテックス株式会社 ブランドコミュニケーショングループ 広報担当

E-mail：press@motex.co.jp