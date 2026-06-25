REAL AKIBA BOYZが「平成カルチャー」を令和にリビルド！ ＜TOKYO FM新番組＞『リアルアキバボーイズの平成電波倶楽部』

株式会社エフエム東京

TOKYO FMでは、2026年7月2月（木）から、新番組『リアルアキバボーイズの平成電波倶楽部』をスタートします（毎週木曜日21：30～21：55）。レペゼン秋葉原のオタクダンサーチーム「REAL AKIBA BOYZ」（RAB）の涼宮あつきがレギュラーパーソナリティを務め、放送回ごとにRABメンバーがパートナーとして加わり、トークを進行していきます。番組のテーマは、ズバリ「平成カルチャー」。アニメやゲーム、インターネット黎明期の2ちゃんねるやFLASH動画など、現代のZ世代にも直結する「平成オタク文化」を、令和にリビルドしていくラジオプログラムです。どうぞ、ご期待ください。

◆涼宮あつき 「俺達で“平成”を取り戻そうぜ！」

番組では、1989年から2019年までの「平成」という時代にスポットを当て、現代のポップカルチャーの源流を探っていきます。日常系・セカイ系アニメの隆盛、スーパーファミコンやプレイステーションが生んだゲーム革命、movaからPHSへの携帯進化、テキストサイトやネット動画黎明期の熱狂――。当時をリアルタイムで駆け抜けた30代～40代には胸熱なノスタルジーを、平成レトロを新鮮に楽しむZ世代には新しい刺激を届けるべく、毎回異なるテーマをディープに掘り下げます。現在19歳～42歳の幅広い年齢層のメンバーで構成されるRABによる、予測不能なトークはもちろん、彼らの真骨頂である「ダンス」との連動も予定しています。

涼宮あつきは、「今、まさに時代は“平成”を求めていると感じています。俺達で“平成”を取り戻そうぜ！そんな熱いマインドで、この番組をお届けしていきます」と意気込みを語っています。

番組では、9月19日（土）に東京体育館で開催されるREAL AKIBA BOYZ単独公演「THE REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE 2026 “あきば3150”」に向けての特別企画や、これまでの軌跡を振り返る企画なども予定。

木曜日の夜、ラジオの前でオタクカルチャーへの愛をRABと一緒に共有しましょう！放送をぜひお楽しみに！

＜REAL AKIBA BOYZ プロフィール＞

ネット上の関連動画総再生数5億再生超！

レペゼン秋葉原のオタクダンサーチーム「REAL AKIBA BOYZ」！

ブレイクダンスでは、今なお日本代表として世界大会に出場するなど功績を残しながら、アニソン・ボカロ・JPOPに振付した「踊ってみた動画」を投稿し続け、一千万、数百万再生を超える作品も次々と生み出している。

2023年世界最大のヒット楽曲となったYOASOBIの「アイドル」に、「オタクのコール」として楽曲参加。第74回NHK紅白歌合戦へYOASOBIとのコラボレーションとして出演を果たす。他、YouTubeオフィシャル「YouTube FanFest World Wide 2022」や中国・ビリビリマクロリンク、ブラジル・アニメフレンズなど世界各国のフェスに出演。2022年には世界最大のアニソンフェス「Animelo Summer Live」に出演するなど、アーティスト・YouTuberとしても活躍の幅を広げる。

2023年には新メンバー・現役高校生ダンサー龍を中心に「REAL AKIBA JUNIORZ」というジュニア組織を誕生させ、ソロ・ユニット・グループ活動など多彩な展開を見せている。

【放送概要】

◆タイトル： 『リアルアキバボーイズの平成電波倶楽部』

◆放送日時： 毎週木曜日21：30～21：55

◆放送局： TOKYO FM

◆パーソナリティ： REAL AKIBA BOYZ 涼宮あつき＆選抜メンバー（放送回ごとに交替）

◆番組公式X： https://x.com/heiseidenpa_tfm @heiseidenpa_tfm

◆番組ハッシュタグ： #アキバデンパ

◆提供： RAFFLE