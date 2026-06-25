本県で開催する国スポ冬季大会へ助成いただいたミズノスポーツ振興財団に知事から感謝状を贈呈します！

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神奈川県

令和9年1月に開催される「第81回国民スポーツ大会冬季大会アイスホッケー競技会」の実施に際して、公益財団法人ミズノスポーツ振興財団から助成金をいただきましたので、次のとおり受領式を行うとともに、知事から感謝状を贈呈します。





1　日時


令和8年7月2日（木曜日） 10時10分から10時25分まで



2　会場


神奈川県庁 本庁舎3階 第2応接室



3　助成金額


100万円



4　次第


（1）開会
（2）助成金受領式
（3）感謝状贈呈
（4）歓談
（5）記念撮影
（6）閉会



5　助成金受領式


（1）受領者
　第81回国民スポーツ大会冬季大会アイスホッケー競技会実行委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会長　黒岩　祐治　(神奈川県知事)
（2）贈呈者
　公益財団法人ミズノスポーツ振興財団 　　　　 会長　水野　明人



6　感謝状贈呈


（1）受領者
　公益財団法人ミズノスポーツ振興財団 　　　　 会長　水野　明人



（2）贈呈者
　第81回国民スポーツ大会冬季大会アイスホッケー競技会実行委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会長　黒岩　祐治　(神奈川県知事)



7 その他


（1）当日は取材、撮影等が可能です。閉会後に、訪問者への取材時間を設けますので、直接会場へお越しください。
（2）一般の方は、ご覧いただけません。



問合せ先


神奈川県文化スポーツ観光局スポーツ課


競技スポーツグループ　電話045-285-0797