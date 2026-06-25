本県で開催する国スポ冬季大会へ助成いただいたミズノスポーツ振興財団に知事から感謝状を贈呈します！
神奈川県
（1）開会
（1）受領者
（1）受領者
（1）当日は取材、撮影等が可能です。閉会後に、訪問者への取材時間を設けますので、直接会場へお越しください。
令和9年1月に開催される「第81回国民スポーツ大会冬季大会アイスホッケー競技会」の実施に際して、公益財団法人ミズノスポーツ振興財団から助成金をいただきましたので、次のとおり受領式を行うとともに、知事から感謝状を贈呈します。
1 日時
令和8年7月2日（木曜日） 10時10分から10時25分まで
2 会場
神奈川県庁 本庁舎3階 第2応接室
3 助成金額
100万円
4 次第
（1）開会
（2）助成金受領式
（3）感謝状贈呈
（4）歓談
（5）記念撮影
（6）閉会
5 助成金受領式
（1）受領者
第81回国民スポーツ大会冬季大会アイスホッケー競技会実行委員会
会長 黒岩 祐治 (神奈川県知事)
（2）贈呈者
公益財団法人ミズノスポーツ振興財団 会長 水野 明人
6 感謝状贈呈
（1）受領者
公益財団法人ミズノスポーツ振興財団 会長 水野 明人
（2）贈呈者
第81回国民スポーツ大会冬季大会アイスホッケー競技会実行委員会
会長 黒岩 祐治 (神奈川県知事)
7 その他
（1）当日は取材、撮影等が可能です。閉会後に、訪問者への取材時間を設けますので、直接会場へお越しください。
（2）一般の方は、ご覧いただけません。
問合せ先
神奈川県文化スポーツ観光局スポーツ課
競技スポーツグループ 電話045-285-0797