【映画館でオペラを】ロイヤル・オペラ『ジークフリート』６/26（金）より1週間限定公開！ワーグナーの楽劇『ニーベルングの指環』の第三作／愛と憎しみ、運命を巡る壮大なドラマをパッパーノ×コスキーが描く！

東宝東和株式会社

ロイヤル・オペラ・ハウスで繰り広げられる、世界最高峰の英国ロイヤル・バレエの舞台を映画館で現地さながらに体感できる「英国ロイヤル・バレエ＆オペラ in シネマ」。数あるレパートリーの中から選りすぐりの人気作品を上映し、斬新でドラマティックな演出を大スクリーンと迫力ある音響で楽しむことができる。

新シーズン「英国ロイヤル・バレエ＆オペラ in シネマ 2025/26」が、2025年12月19日(金)～2026年7月9日(木)までの期間中、全9演目を各1週間限定にて全国公開中！ライブ観劇とは一味違う、贅沢で至福の時間を映画館で味わえる。

ワーグナーの楽劇『ニーベルングの指環』の第三作

指揮パッパーノ、演出コスキーで贈る傑作オペラ『ジークフリート』

ジャーナリスト/音楽・映画・ミュージカルナビゲーターの石川了氏の解説とともに、

珠玉の舞台の見どころを紹介！

ドイツの作曲家リヒャルト・ワーグナーの楽劇四部作『ニーベルングの指環』が全曲初演から150年を迎える2026年、英国ロイヤル・オペラでは第三作『ジークフリート』のニュープロダクションが上演された。この19年ぶりとなる新たな『指環』プロジェクトは2023年にスタートし、指揮をアントニオ・パッパーノ、演出をバリー・コスキーが務めている。『ニーベルングの指環』は、無限の力を持つ黄金の指環を巡り、天上・地上・地底を舞台に三世代にわたって争奪戦が繰り広げられる、愛と憎しみ、そして裏切りのドラマである。四部作を通した上演時間はおよそ16時間に及び、石川氏は「作曲に26年もの歳月を費やしたワーグナー畢生の大作」だと解説する。

ワーグナーは台本を『神々の黄昏』『ジークフリート』『ワルキューレ』『ラインの黄金』の順に執筆した。つまり、全体の結末から逆算して話の流れをさかのぼり歌詞を紡いでいる。本作では、いよいよ恐れを知らない怪力の英雄ジークフリートが登場する。登場人物は比較的少なく、会話や問答を通じて、指環をめぐる経緯やジークフリートの生い立ちの秘密、ブリュンヒルデが眠りについた理由などが語られるため、前二作を観ていなくても物語を理解しやすい構成となっている。また、前二作はジークフリートの生まれる前の出来事を描いているのに対して、本作からはジークフリートとブリュンヒルデが主人公となり、四作目『神々の黄昏』へと物語は繋がっていく。石川氏は、「前二作に比べて圧倒的に面白く、『ロビン・フッドの冒険』や『レイダース/失われたアーク《聖櫃》』のようなハリウッドの冒険映画さながらのスリルやワクワク感がある」とその魅力を熱く語る。ジークフリート役のアンドレアス・シャーガーによる若々しくエネルギッシュな歌声、そしてミーメ役のピーター・ホーレによる圧巻のキャラクターヴォイスに加え、パッパーノに導かれたオーケストラが生み出す、怒涛の渦巻きのような迫力ある音色を高く評価。さらに石川氏は「コメディあり、ファイトシーンあり、スペクタクルあり、フィルムノワールあり、ラブシーンあり。意表を突く仕掛けや舞台美術も見どころで、あっという間の5時間半」と明かし、本作の見どころを熱弁する。今なお世界中の観客に感動を与え続けている『ジークフリート』。この壮大なドラマを、ぜひ劇場の大スクリーンで体感してほしい。

石川了（ジャーナリスト/音楽・映画・ミュージカルナビゲーター）『ジークフリート』解説全文はコチラ(https://tohotowa.co.jp/roh/news/2026/06/24/kaisetsu_siegfried2025/)

＜ロイヤル・オペラ『ジークフリート』作品情報＞

【STORY】

ミーメは龍を退治させるためにジークフリートを育てたが、そのために必要な剣ノートゥングをどうしても鍛えることができない。

恐れを知らぬまま成長したジークフリートは、自らの手でその破片を鍛え直す。深い森で龍を倒した彼は、その血をなめて小鳥の言葉を理解できるようになり、洞窟で隠れ兜と指環を入手。

自分の命を狙ったミーメを斬り捨てたジークフリートは、小鳥から炎の岩山に眠るブリュンヒルデを起こせば花嫁になると告げられ、岩山へと急ぐ。

《ジークフリート》（全3幕）

音楽・台本：リヒャルト・ワーグナー

指揮：アントニオ・パッパーノ

演出：バリー・コスキー

美術：ルーフス・デイドヴィスス

衣裳：ヴィクトリア・ベーア

照明：アレッサンドロ・カルレッティ

ロイヤル・オペラ・ハウス管弦楽団

コンサートマスター：マグヌス・ジョンストン

映像監督：ピーター・ジョーンズ

〈キャスト〉

ジークフリート：アンドレアス・シャーガー

ミーメ：ピーター・ホーレ

さすらい人：クリストファー・モルトマン

ブリュンヒルデ：エリザベート・ストリッド

アルベリヒ：クリストファー・パーヴェス

ファーフナー：ソロマン・ハワード

エルダ：ヴィープケ・レームクール

森の小鳥：サラ・デュフレーヌ

6/26(金)～7/2(木) TOHOシネマズ 日比谷 ほか1週間限定公開！

■公式サイト：http://tohotowa.co.jp/roh/

■公式X：https://x.com/rbocinema

■配給:東宝東和

＃RBOジークフリート

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8PMluihKPLw ]

「英国ロイヤル・バレエ＆オペラ in シネマ 2025/26」シーズン予告