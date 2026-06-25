環境規制強化を見据えインドに研究開発拠点を設立

住友理工株式会社

住友理工株式会社（本社：名古屋市中村区、代表取締役 執行役員社長：清水和志）は、インドに研究開発拠点となる新会社、SumiRiko Research & Development India Pvt. Ltd.（SRK-RDI）を設立いたします。なお、同社は2026年9月より順次稼働開始を予定しています。

近年、インドは経済規模の拡大を背景に成長市場として存在感を高めており、自動車分野においても今後の市場拡大が見込まれています。また、電動化の進展や排出ガス規制の強化など、環境対応への要請も高まっています。

当社グループはこれまで、こうした環境変化に対応しながら製品の開発・供給に取り組んできました。今後、インド市場における顧客ニーズへの対応力を強化することを目的に、研究開発拠点を設立します。

同社では、自動車および二輪車向け製品に関する設計・評価・技術サービス機能を順次整備し、現地での対応体制の構築を進めます。これにより、顧客要求への対応の迅速化や、開発業務の円滑化を図ります。また、当社のコアコンピタンス「高分子材料技術」および「総合評価技術」を基盤としながら、現地ニーズに応じた製品開発への取り組みを強化します。

当社グループは、経営ビジョン「2029年 住友理工グループVision」において、「自然と都市と人の空間が繋がるグリーンで快適な社会」の実現を目指しています。今後も市場環境の変化に対応しながら、製品開発および供給体制の充実を推進してまいります。

＜新拠点の概要＞

名称：SumiRiko Research & Development India Pvt. Ltd.

所在地：インド ハリヤナ州

事業内容：自動車および二輪車向け製品に関する設計、評価、技術サービス

設立時期：2026年7月（予定）

稼働開始：2026年9月（予定）

代表者：加藤和彦