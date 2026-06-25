シリコン3Dプリントを日本初公開、Prusa Research・名古屋工芸がものづくりワールド東京に共同出展

Prusa Research a.s.

Prusa Research（チェコ共和国、CEO：Josef Prusa）と有限会社名古屋工芸（本社：名古屋市中川区 代表取締役：岡田知樹）は、2026年7月1日（水）～3日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第38回 ものづくりワールド東京」に共同出展します。



■ 注目展示１.【日本初公開】Original Prusa XL専用 シリコン3Dプリントヘッド

FDM方式でシリコン素材のプリントを可能にする、革新的なソリューションを日本初公開。

従来FDM方式での造形が困難とされてきたシリコン素材を、特許取得済みの「Liquid Filament」技術で実現。液状シリコンを充填した専用チューブをフィラメントと同様にセットし、専用ツールヘッド内で2液を混合・押し出すことで、積層と同時に硬化します。

Original Prusa XLのマルチツール機構との組み合わせにより、硬質素材とシリコン素材を1回のプリントで統合造形が可能。防水シール一体型部品や複合構造パーツなど、従来は複数工程を要していた製品の効率的な製造を実現します。PLAやPETGのサポート材活用により、複雑形状にも対応できます。



主な応用分野： ヘルスケア／ロボティクス／製造業／試作開発／映画・特殊効果（SFX）など

Original Prusa XL専用 シリコン3Dプリントヘッド



■ 注目展示２. Prusa Bondtech INDX--次世代マルチマテリアル3Dプリントシステム

Prusa ResearchとBondtechが共同開発した、Prusa CORE One向けの次世代マルチマテリアルシステム。最大8本の独立ツールに対応し、多色・多素材プリントを1ジョブで実現。



最大の特長は、ホットエンドを持たない薄型パッシブツールと誘導加熱による非接触加熱技術の採用です。ノズルを数秒で加熱・冷却できるため、糸引きや材料ロスを大幅に低減。完全ワイヤレス構造で、フィラメントの巻き戻しや切断不要の高速ツールチェンジを実現し、フレキシブル素材から複合材料まで安定した押出性能を発揮します。



主な対応分野： 製造業／研究開発／試作分野など

Prusa Bondtech INDX--次世代マルチマテリアル3Dプリントシステム



■ その他の展示製品

超高速産業用3Dプリンター「Prusa Pro HT90」

最高500℃までの高温に対応し、交換可能な耐摩耗性Revoノズルを搭載。ABS、ASA、PA、PCCFなどの高性能材料から、PEEK、PEKK、PPS、PSU、PES、PEI（Ultem）といった超高温材料まで幅広く対応。自動車・航空宇宙・医療など幅広い産業用途に活用できます。

超高速産業用3Dプリンター「PRUSA PRO HT90」



大型造形・高機能素材対応「Prusa CORE One L」

300×300×330mmの大型造形エリアを備えた高性能3Dプリンター。最大60°Cの加熱チャンバーとオプションの400°C対応HT Hotendにより、PLAやPETGから、ABS、ASA、PA、PEKK-CF、PPSUなどの高機能エンジニアリング素材まで幅広く対応。独自開発のNextruderとロードセル技術により、高精度な自動キャリブレーションと安定した造形品質を実現。オフライン運用対応のセキュリティと24時間365日のサポート体制を備え、試作開発から治具製作、少量生産まで幅広い産業用途に活用できます。

大型造形・高機能素材対応「Prusa CORE One L」



マルチツール対応 大型3Dプリンター「Original Prusa XL」

最大5つのツールを搭載し、1台で材質・カラー・造形精度の変更に対応。水溶性サポート材や材料切れ時のオートチェンジ機能により後処理・運用効率も向上します。造形サイズは360×360×360mmと大型で、業界最高レベルのコストパフォーマンスを実現。エンクロージャーや非常停止、鍵付き架台などの安全オプションも充実しています。

マルチツール対応 大型3Dプリンター「Original Prusa XL」



■ クラウド不要・完全オフライン。知的財産を守る3Dプリンター

Prusa Researchの全製品は、チェコ・プラハで開発・生産されたEU製ハードウェアです。GDPR準拠・完全オフライン運用に対応しており、機密性の高い研究開発や、防衛・航空宇宙・自動車分野における知的財産保護においても安心してご活用いただけます。

また、次世代機への安価なアップグレードキットの提供により、長期的にサステナブルな投資が可能。プロトタイピング用の「Prusa CORE One+」から超高温材料対応の「Prusa Pro HT90」、自動生産ラインの「AFS」まで、同一エコシステムで幅広いニーズに対応します。専任サポートや保守契約、導入コンサルティングなど、B2B向けの充実したサポート体制も整えています。



■ 出展概要

展示会名：第38回 ものづくりワールド東京

会期：2026年7月1日（水）～3日（金）

会場：東京ビッグサイト

ブース：西2ホール W10-94

出展社：Prusa Research a.s. / 有限会社名古屋工芸

ホームページ：https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp.html



■ 会社概要

Prusa Research（プルサリサーチ）CEO：Josef Prusa（ヨセフプルサ）

Prusa Research（プルサリサーチ）は、RepRapプロジェクトのコアメンバーであるJosef Prusaが2012年にチェコ・プラハで設立した世界有数の3Dプリンターメーカーです。オープンソースを基盤とした高品質な3Dプリンターやソフトウェアを開発し、教育・研究・産業分野で広く採用されています。サステナブルな製品設計に加え、安全認証への対応、GDPR準拠および完全オフライン運用により、高い安全性と知的財産保護を実現しています。



Prusa Research 公式サイト：https://www.prusa3d.com/



【本件に関するお問合せ先】

Prusa Research a.s. （プルサリサーチ）

担当：平尾京子

メールアドレス：japan@prusa3d.com