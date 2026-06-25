コンテンツ制作の費用を可視化する「見積もりシミュレーション」を公開

フィシルコム株式会社

フィシルコム株式会社（本社：東京都、代表取締役：与謝 秀作）は、コンテンツ制作にかかる費用をオンライン上で試算できる「コンテンツ制作 見積もりシミュレーション」を公開したことをお知らせします。

公開の背景

詳細を見る :https://www.ficilcom.jp/ja/estimate/content

近年、SEO対策やリード獲得、ブランディングを目的としてコンテンツマーケティングに取り組む企業が増えています。一方で、SEO記事やホワイトペーパー、導入事例、インタビュー記事などの制作費用は依頼内容によって大きく変動するため、発注前に予算感を把握しづらいという課題がありました。

そこでフィシルコム株式会社では、コンテンツ制作を検討している企業が、必要な制作内容に応じた概算費用を手軽に確認できる「コンテンツ制作 見積もりシミュレーション」を公開しました。

シミュレーションでできること

本シミュレーションでは、コンテンツの種類や本数、制作範囲などを選択することで、概算の制作費用をリアルタイムで確認できます。

主な対象コンテンツ

- SEO記事- オウンドメディア記事- ホワイトペーパー- 導入事例記事- インタビュー記事- サービス紹介コンテンツ- その他コンテンツマーケティング施策導入メリット1. コンテンツ制作の予算感をすぐに把握

問い合わせ前の段階で概算費用を確認できるため、社内での予算検討や稟議資料作成に活用できます。

2. 制作内容ごとの費用差を比較できる

コンテンツの種類や制作本数による価格変動を確認できるため、自社に最適な施策を検討しやすくなります。

3. 発注前の情報収集を効率化

見積もり依頼前におおよその費用を把握できるため、発注プロセスの効率化につながります。

今後の展望

フィシルコム株式会社では、企業のマーケティング活動をより身近で分かりやすいものにするため、今後も見積もりシミュレーション機能の拡充を進めてまいります。

Web制作やコンテンツ制作だけでなく、さまざまなマーケティング施策における費用の透明化を通じて、企業の意思決定を支援してまいります。

会社概要

会社名：フィシルコム株式会社

代表者：代表取締役 与謝 秀作

所在地：東京都北区

URL：https://www.ficilcom.jp/