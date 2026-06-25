AI×DXが広告映像の制作現場を変える！オーディションにおける工数削減と、より最適な出演者選びを可能にする新サービス『Auditions』(R)誕生

ビービーメディア株式会社

長年にわたり広告映像を手がけているクリエイティブプロダクション、ビービーメディア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：佐野真一）は、制作現場のキャスティング選考業務をデジタル化し、効率化を実現する業界特化型DX支援サービス、Auditions（オーディションズ）の正式提供を2026年6月25日に開始いたしました。

紙ベースの管理が常態化しているオーディション業務をデジタルで一元管理し、各種資料の自動読み込み・自動作成やAIによる審査動画の自動カット編集機能などの多彩な機能により、オーディション業務の工数を大幅に削減（中規模オーディション1件あたり約48%の工数削減※）することができます。映像業界の長時間労働の課題を解決し、現場制作スタッフがクリエイティブな業務により集中できる、理想的で持続可能な制作環境を提供します。

Auditions サービスサイト：https://auditions.one/(https://auditions.one/)



■ 「時間も、人も、情報も足りない」制作現場のリアルな課題

広告映像制作の重要な要素となるキャスティングのオーディション現場では、長年アナログ業務が常態化していました。候補者プロフィールの膨大な紙資料の作成、進行のたびに発生する印刷と回覧、終了後の審査動画のカット編集。現場のプロダクションマネージャー（PM）やプロデューサーはこうした事務処理に追われ、本来のクリエイティブな業務に時間を割けずにいました。



年間300案件以上の広告映像制作を手がけるビービーメディアは、自らが直面し、かつ業界内に根付いているこの「現場の深刻な問題」の解決策を提供すべく、自らの知見を活かして、業界特有の業務フローに最適化された独自のDX支援サービス、Auditionsを開発いたしました。業界の労働環境の改善とワークライフバランスの向上に貢献します。

■ Auditionsの3つの革新的機能と導入効果

Auditionsは、現場のリアルを知り尽くした広告映像のプロフェッショナルだからこそ実現できた、誰もが直感的に使いこなせるスマートな操作設計が特徴の一つです。

1．AI動画編集による事後作業の大幅な短縮

終了後、現場スタッフの大きな負担だった審査動画のカット編集をAIが自動代行。手作業の時間を省いて残業を削減し、切り出したデータはクライアントへの提出用資料として即座に活用できます。

2．ペーパーレス一元管理と自動資料生成（全体工数を約48%削減※）

PDFやExcelデータの取り込みに対応し、香盤表やプロフィール資料を自動登録。当日の受付はQRコードでペーパーレスに完了します。提案資料や進行表も自動生成され、紙資料からの文字の書き起こしや転記が不要になります。

3．オンライン参加にも対応。リモート共有機能と記録の有効活用による選考スピードの向上

遠隔から審査に参加できるリモート共有機能を搭載。オンライン参加者も含めてPCやタブレットからリアルタイムに候補者の評価・集計・横並び比較が可能です。登録情報はデータベース化して記録を残せるため、別のオーディション時にも条件検索で素早く抽出し、有効活用できます。

■ オーディション業務の各プロセスのアップデート（自動化・高速化・最適化）

事前作業：香盤表やプロフィール資料をAIが自動読み込み。必要な同意書や演技内容を記した資料などをシステム上で事前準備することができます。

当日作業：QRコード受付で瞬時にチェックイン。控室での同意書サインや写真データは即座に候補者情報と紐づきます。審査順の変更もドラッグ＆ドロップで対応。順番を候補者に知らせる機能があることで候補者はより演技に集中できます。

事後作業：AI機能により、セレクトした候補者のプロフィール資料の自動生成や審査動画の自動編集ができます。クライアントへの最終資料提出までのリードタイムを大幅に短縮します。

■ 開発背景 - なぜビービーメディアがAuditionsの開発を行ったか

オーディションは作品の質を左右する極めて重要なプロセスです。しかし現場では大量の紙資料の準備、候補者情報の整理、動画の長時間編集といった手作業が日常化していました。

私たちは、最新のAI・IT技術と培ってきたノウハウを融合し、こうした従来型の業務運用を見直し、効率性と品質向上の両立を目指して開発を進めました。

現場の実情を熟知している当社だからこそ、本当に必要とされる仕組みをかたちにできました。将来的には、Auditionsを映像制作業界の新たな標準へ育てていきたいと考えています。

※オーディション工数を48%削減：書類選考100名のうち30名に絞って演技審査し、最終選考3名を決定する中規模オーディションにおいて、従来比で約48%（当社推計）の工数削減を実現することが期待できます。

■ サービス概要

・サービス名：Auditions

・概要：オーディション業務DX化支援サービス。香盤表の作成から、当日のキャスト受付や審査、クライアントへ提出する審査動画の編集に至るまで、一連のオーディション業務の効率化と品質向上を可能にする。

・Auditions サービスサイト：https://auditions.one/

・価格：スタンダードプラン 月額88,000円（税込）～

＜会社概要＞

・ 社名：ビービーメディア株式会社（https://www.bbmedia.co.jp）

国内有力企業のブランドコンテンツ制作に携わり、カンヌ国際広告祭、ACC TOKYO CREATIVITY AWARDSなどで受賞実績を重ねてきたクリエイティブプロダクション。「映像」「デザイン」「インタラクティブ」「テクノロジー」を駆使し、『体験をデザイン』することで人と人とが深くつながるクリエイティブ活動を行っている。

・ 本社所在地：〒106-0047 東京都港区南麻布３丁目２０－１ Daiwa 麻布テラス ６F

・ 代表者：代表取締役 佐野真一

・ 設立年月日：1999年2月

・ 主要事業：広告制作事業