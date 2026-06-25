【ナレッジDX】介護スタッフの「聞けない・わからない」をAIアシスタントが解決

日南株式会社

沖縄県南城市で住宅型有料老人ホーム「なんじょう苑」をはじめ複合介護サービスを展開する日南株式会社（代表取締役社長：新垣 憲良、以下「なんじょう苑グループ」）は、Anthropic社が開発したAI「Claude（クロード）」と、スタッフが日常的に利用するビジネスチャットツール「LINEワークス」を連携させたAIアシスタントを導入したことをお知らせします。

「有給の申請方法は？」「この手当はどこに書いてある？」など、スタッフからの「同じ質問が何度も来る問題」を生成AIを用いて解消する取り組みです。

■ スタッフアンケートで浮き彫りになった課題

なんじょう苑グループは2026年3月、スタッフ47名を対象に、業務負担に関するアンケートを実施しました。

調査結果からは、以下の課題が浮かび上がりました。

- 55.3% が現在の業務量を「多い」と感じている- 時間・工数がかかる業務の第1位は「記録・ドキュメント」で42.6%- 組織への要望として「業務手順・マニュアルを整備してほしい」が36.2%- 業務負担を感じる理由として「スキル・知識が不足している」が23.4%

また、スタッフが最も導入・活用したいテクノロジーを聞いたところ、「AIによる記録自動化」が23.4%でトップとなり、現場のスタッフ自身がAI活用を求めているという実態がわかりました。

さらに「介護記録や報告書は、音声入力や自動入力でもっと簡素化できると助かる」といった声も寄せられており、ITツールの積極活用が課題となっていることも浮き彫りになりました。

このような調査結果を踏まえ、AIをはじめとしたITツールを活用して生産性を向上していくことへの重要性を再認識し、取り組むこととしました。

参照： 介護・看護業務における負担に関する アンケート(https://docs.google.com/presentation/d/1RT0nL2rWwibQ1b2hMIz1_WHTzO2aSH8i0PDJ6qKPgYU/edit?slide=id.g3d49fd8f4de_0_0#slide=id.g3d49fd8f4de_0_0)

■ Claude AI × LINEワークスによるAIアシスタントとは

Anthropic社が開発した生成AI「Claude」をベースにFAQデータを構築し、スタッフ全員がすでに使い慣れているビジネスコミュニケーションツール「LINEワークス」上でAIアシスタントとして動作する仕組みを構築しました。

現在対応しているFAQの内容は以下のとおりです。

- 就業規則全般（勤務形態・服務規律など）- 賃金規定（各種手当・給与計算のルールなど）- 休暇制度（有給休暇・特別休暇の取得方法・申請フローなど）

スタッフはLINEワークスのチャット画面から自然な言葉で質問を入力するだけで、該当する規定の内容や手続き方法を即座に確認できます。24時間いつでも利用できるため、夜勤帯や休日でも疑問をその場で解消することが可能です。

■ 将来的にマニュアル・報告書・計画書へと活用領域を拡大

今回の導入を「介護現場のナレッジDX」の第一歩と位置づけており、今後は以下の領域への展開を予定しています。

■ 代表取締役 新垣憲良 コメント

- 業務マニュアルのボット化介護技術・ケア手順・緊急時対応などをFAQとして実装し、新人育成や業務標準化に活用。「いつでも・すぐに・正しく」確認できる環境を整備。- 記録・書類業務の効率化AIを活用した報告書・ケア計画書の作成支援により、スタッフが利用者と向き合う時間を創出。- 理念・働く心構えの浸透なんじょう苑グループのビジョンや職場文化を、いつでも確認・振り返ることができる環境を整備。入職時の理念教育から、日常的なマインドセットの維持まで幅広く対応。- 幹部のマネジメント思想を活かした「悩み相談」現場スタッフが日々感じる迷いや困りごとに対し、代表取締役をはじめとする幹部陣のマネジメント思想・経験をベースにした回答を提供。「こういうときどうすればいいか」というリアルな問いに、組織の価値観に沿ったスタンスで答えることで、スタッフの自律的な判断力と心理的安全性を育む。

介護の人手不足は深刻です。だからこそ、今いるスタッフが本来のケアに集中できる環境をつくることが、経営者としての責任だと考えています。

AIというと大げさに聞こえるかもしれませんが、私たちが実践したことは至ってシンプルです。スタッフが毎日使うLINEワークスの中にAIを置く。まずはそこから始めました。使いながら慣れていく、そして次の課題に応用していく。報告書の作成、マニュアルの整備、ケア記録の効率化と、やりたいことは山ほどあります。小さく始めて着実に積み上げ、利用者へのケアの質を上げることに直結させていきます。

■会社概要- 社名：日南株式会社(なんじょう苑グループ)- 所在地：沖縄県南城市大里大城2005-1- 代表者：新垣 憲良- 設立：2014年（なんじょう苑グループの開設）- 事業内容：有料老人ホーム、訪問看護、訪問介護、通所介護等の運営- URL：https://nanjyoen.com/■本件に関するお問い合わせ先- 日南株式会社(なんじょう苑グループ) 広報担当- TEL：098-917-0358- Email：info@nanjyoen.com