ユナイテッド航空、スターリンクWi-Fi導入を加速、スターリンクを搭載した初のワイドボディ機で運航開始

United Airlines, Inc.

ユナイテッド航空14便は今夜、ニューアーク／ニューヨーク発ロンドン行きのボーイング777-200型機で出発予定。同便は、スターリンクを搭載した同社初のワイドボディ旅客便で、今年中に導入が予定されているおよそ60機の第1号。来夏には、ワイドボディ機全機への搭載完了見込み

大西洋・太平洋の両路線で最大規模を誇るユナイテッド航空は、世界で最も先進的な衛星ネットワークであるスターリンクを活用し、海上や極地など従来の通信圏外だったエリアを含め、マイレージプラス会員に高速で信頼性の高いインターネット接続を提供

現在、400機以上がスターリンクを搭載しており、年末までに搭載機を1,000機まで拡大予定

2026年6月22日（シカゴ発）-ユナイテッド航空（本社：シカゴ、最高経営責任者：スコット・カービー）は、マイレージプラス会員のお客様向けに無料で提供する高速スターリンクWi-Fiの導入を加速しています。今夜、ニューアーク／ニューヨーク発ロンドン行きのUA14便がボーイング777-200型機で出発する予定で、同便はスターリンクを搭載した同社初の大西洋横断ワイドボディ旅客便となります。また、今年中にスターリンク導入を予定しているおよそ60機のユナイテッド航空ワイドボディ機の第1号です。ユナイテッド航空は、スターリンクによる高速で信頼性の高いインターネット接続を全機材に拡大しており、来夏までにワイドボディ機全機への搭載完了を見込んでいます。

大西洋・太平洋の両路線で世界最大の航空会社として、ユナイテッド航空はスターリンクの低軌道衛星を活用して、洋上や極地、従来の携帯電話やWi-Fiでは圏外となっていた遠隔地を飛行中でも、世界各地で信頼性の高いインターネット接続を提供します。

現在、ユナイテッド航空は400機以上の機材にスターリンクを導入しており、今年末までに約1,000機まで拡大する見込みです。

国際線をご利用のお客様は、ニューアーク／ニューヨーク、ワシントンD.C.、ヒューストン、サンフランシスコのユナイテッド航空ハブ空港と、東京、ロンドン、フランクフルト、チューリッヒ、パリ、アムステルダム、ブエノスアイレスなどの海外の人気都市を結ぶ路線で、スターリンクを搭載したボーイング777-200型機をご利用いただける見込みです。

「ユナイテッド航空は、国際線における“つながる”体験のあり方を変えようとしています」と、ユナイテッド航空の最高顧客責任者（Chief Customer Officer）であるデイビッド・キンゼルマン（David Kinzelman）は述べています。「スターリンクにより、世界各地を飛行する高度約10,000メートルの上空でも、自宅と同じような高速で信頼性の高いインターネット接続を利用できるようになります。この技術は、お客様と従業員の双方にとって、機内体験の捉え方を大きく変える可能性を秘めています」

全機材にスターリンクを展開

昨年春のスターリンクWi-Fi導入以来、ユナイテッド航空が運航したスターリンク搭載便数は311,000便を超え、1,860万人のお客様にご利用いただくとともに990万台のデバイスに接続を提供してきました。この間、Wi-Fiを利用されたお客様の満足度は、ほぼ倍増しました。

ユナイテッド航空のCAOO（最高航空運航責任者）であるアンキト・グプタ（Ankit Gupta）は、次のように述べています。「スターリンクWi-Fiを当社の機材にこれほどのスピードと規模で展開できたことは、当社チームの経験とノウハウ、またスターリンクとの強固な連携の証です。私たちは共に協力して、お客様の機内体験を変革する非常に効率的な導入プログラムを構築しました。年末までに1,000機近い機材へのスターリンク搭載が予定されている中、私たちはこれまで以上に数多くのお客様に信頼できる高速インターネット接続環境をお届けできるよう、迅速に取り組みを進めています」

新たな機内体験を実現

ユナイテッド航空は、約900機の機材に167,000台を超えるシートバックモニターを搭載していますが、今後納入予定の数百機の新機材および既存機材の改修により、その数を倍増させる計画です。

スターリンク導入により、この投資はさらに強化され、お客様個人のデバイスとシートバックモニターのエンターテインメントシステムの両方について、よりつながりやすい環境とパーソナライズされた機内体験を実現します。スターリンクの接続環境とユナイテッド航空の次世代シートバック技術を組み合わせることで、お客様が日常的に利用しているコンテンツやデジタルサービスへより高速でシームレスなアクセスが可能となり、従来の機内Wi-Fiよりも、自宅で接続している感覚に近い体験を実現します。スターリンク搭載機をご利用のマイレージプラス会員のお客様は、以下のようなことを体験いただけます。

・ 高度10,000メートルでのゲーム体験：ライブゲームへの復帰、ゲームプレイのストリーミング、ゲームプラットフォームへのリアルタイム接続が可能です。

・ シームレスなショッピングとプランニング：座席にいながら、オンラインで商品の閲覧、食料品の配送依頼、レストラン予約、旅行プランの最終確認が可能です。

・ リアルタイムの共同作業：ファイルのアップロードやダウンロード、共有ドキュメントの編集、チームでの作業のアップデートなどを、中断することなく行えます。

・ 複数デバイスの接続：スマートフォンやタブレット、ノートパソコン、シートバックモニターなど、複数のデバイスを同時に接続しても、大きな速度低下なく利用可能です。

ユナイテッド航空のマイレージプラス会員のお客様は、スターリンクWi-Fiを無料でご利用いただけます。ご利用の便がスターリンク搭載機の場合、ご搭乗の前に通知が届きます。

その他の詳細は、united.com/starlinkをご覧ください。

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ユナイテッド航空について

ユナイテッド航空は「Good Leads The Way」をモットーとしています。米国本土のハブ空港であるシカゴ、デンバー、ヒューストン、ロサンゼルス、ニューヨーク/ニューアーク、サンフランシスコ、ワシントンD.C.を中心に、米系航空会社の中で最も広範囲なグローバルネットワークを展開しており、現在、有効座席マイルにおいて世界最大の航空会社となっています。ユナイテッド航空の採用情報について、詳しくはwww.united.com/careers を、ユナイテッド航空についての詳しい情報は www.united.com をご覧ください。ユナイテッド航空の親会社であるユナイテッド・エアラインズ・ホールディングス・インクは、「UAL」の銘柄名でナスダック市場に上場しています。