推しイラストを選んで自分でプリント!オリジナルTシャツ体験フェス「CUSTOM TEE FES.」 渋谷サクラステージ店で開催

キンコーズ・ジャパン株式会社

キンコーズ・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：渡辺 浩基、以下 キンコーズ）は、2026年7月4日（土）から7月19日（日）まで、渋谷サクラステージ店にて体験型Tシャツ販売イベント「CUSTOM TEE FES.」を開催いたします。

本イベントは、「選んで、つくって、持ち帰る。」をコンセプトに、来場者がアーティストの作品を自由に選び、その場でプリントして自分だけのTシャツを作る体験型イベントです。

選ぶ 制作する 持ち帰る 体験を通じて広がる新しいグッズの楽しみ方

本イベントでは、まのでまりな、Spin、まころん、中村杏子、サタケシュンスケの5名の人気アーティストによる計30種類のイラストから好みのデザインを選び、オリジナルTシャツを制作できます。

お気に入りのデザインを選んで、表面と裏面の組み合わせを考え、さらにTシャツへのプリント作業も自身で体験することで、既製品を選ぶだけでは味わえない、モノづくりの楽しみも提供します。

参加するアーティストは、これまでにもキンコーズと個展開催やグッズ販売を通じて、コラボレーションを実施してきたメンバーです。今回は作品を鑑賞するだけでなく、来場者自身が制作に参加できる体験へと進化し、作品とファンがより近い距離でつながる機会を創出します。

企画背景と今後の展開

キンコーズでは、これまでアーティストと協働し、個展やグッズ制作を通じて作品や世界観を発信してきました。その中で、制作工程に触れる体験が、来場者にとって新たな価値になることを実感しています。

今回のイベントでは、オンデマンドプリント技術を活かし、「つくる楽しさ」や「アイデアがかたちになる瞬間」を体験できる場を提供することで、作品と人をつなぐ新しい接点を提案します。

今後もキンコーズは、体験型の取り組みを通じて、アーティストとの共創や新しい価値創出を推進していきます。

開催概要

イベント内容

アーティストプロフィール

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117325/table/139_1_880990e72fb091f0a6baa217fa2f116d.jpg?v=202606260151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/117325/table/139_2_43e606b13c441d1c0daf6e86f447d5ab.jpg?v=202606260151 ]

【まのでまりな】

メキシコ生まれ東京在住

シンプルでスタイリッシュな表現を得意とするイラストレーター。

IPとのコラボレーション、音楽、ファッション等のクリエイティブを手掛け、国内外問わず活躍中。

【SNS】

Web | https://mrn-art.myportfolio.com/

X(Twitter) | https://twitter.com/mrn0093

Instagram | https://www.instagram.com/mrn0093/

【Spin】

イラストレーター。東京都在住。

魔法をテーマにした作品を発表しながら、オリジナルのグッズ制作や個展などを開催している。

著書に『この魔法は美しく儚き君へ』、『杖よ、もしも明日が来るなら』(KADOKAWA)。

【SNS】

X（Twitter）: https://mobile.twitter.com/hareroom1

Instagram: https://www.instagram.com/marchhare244/

【まころん】

イラストレーター、風景画家アニメ美術監督出身。

まころんとして2021年から空に浮かぶ海物語をテーマとして、

自由に空を泳ぐ瑞々しい海の生き物たちと自然を描き SNSを中心に活動しています。

【SNS】

X（Twitter）：https://x.com/makoron117117

Instagram：https://www.instagram.com/makoron117/

【中村杏子】

京都出身在住のイラストレーター。カラフルでどこか懐かしいレトロポップな世界観の作品を描く。

部屋や商店のアイソメ図、複数のアイテムをポスター風に配置したイラストなどニューレトロを彷彿とさせる作品を制作している。シカク出版より画集「ノスタルジック来福」発売中。

【SNS】

X（Twitter）：https://x.com/n_muragoya

Instagram：https://www.instagram.com/n_muragoya

【サタケシュンスケ】

イラストレーター、キャラクターデザイナー。

株式会社ひととえ代表。京都芸術大学講師。兵庫県神戸市在住。

動物や人物をデフォルメし平面的に構成し表現するのが得意。

「イラストレーションを通して人と社会を繋ぐ」をテーマに、主に教育や子育て、まちづくり、防災の分野で活動。

著書にサタケシュンスケ作品集 PRESENT（玄光社）やiPadアプリ Adobe Fresco イラストテクニック（玄光社）など。

その他国内外で絵本の出版。

【SNS】

X（Twitter）: https://x.com/satakeshunsuke

Instagram: https://www.instagram.com/shunsuke_satake

キンコーズ・ジャパン株式会社 会社概要

当社は、お客様のライフとビジネスに寄り添い、サステイナブルな社会を実現するオンデマンドソリューションサービスのサプライヤーとして様々なお客様からパートナーと認識されることを目指しています。有人接客型プリントサービスのキンコーズ及びコワーキングスペースのツクル・ワークといった店舗運営事業をはじめ、顧客の業務改善を支援するプラットフォームソリューションの開発・運用支援を行うデジタルソリューション事業、屋内外の装飾・展示会の出展向け大型インクジェット出力・加工・施工から、ショッピングモールでの販促支援室の運営、セールスプロモーションにおける企画立案・デザインなどのマーケティングサービス事業、IPコンテンツとのコレボレーションと、多岐にわたるサービスを展開しています。

会社名 ： キンコーズ・ジャパン株式会社

所在地 ： 東京都港区三田3-4-10 リーラヒジリザカ3階

代表者 ： 代表取締役社長 渡辺 浩基

設 立 ： 1991年12月24日

資本金 ： 100,000千円

従業員数： 723名（2025年9月1日現在）

URL ： https://www.kinkos.co.jp/corporate/

報道関係お問い合わせ先

キンコーズ・ジャパン株式会社

広報・サステナビリティ推進部 E-mail: koho@kinkos.co.jp

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