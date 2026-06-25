DEAとSAKIGAKE JAPANが戦略的パートナーシップを締結

株式会社 Digital Entertainment Asset

株式会社Digital Entertainment Asset（本社：東京都港区、代表取締役 会長：吉田 直人、代表取締役 社長：山田 耕三、以下「DEA」）と株式会社SAKIGAKE JAPAN（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：近藤宗俊、以下「SAKIGAKE JAPAN」）は、日本の民間に眠る防災知識や教訓をグローバルな課題解決に役立てるため、戦略的パートナーシップを締結いたしました。

本提携は、ゲーミフィケーションを活用した「集める力」を持つDEAと、データをAIで整理し「世界へ届ける力」を持つSAKIGAKE JAPANが、互いの強みを掛け合わせたものです。

具体的には、DEAの市民参加型社会貢献ゲーム「PicTree（ピクトレ）」（以下「ピクトレ」）で2026年8月より開催される「ピクトレ防災チャンピオンシップ2026」や関係人口プラットフォーム「ご当地ひみつエージェント」などを通じて全国から災害体験や防災の知恵を大規模に収集。SAKIGAKE JAPANがその情報の監修とAI分析を担い、両社共同でカード化などのIPコンテンツビジネスを展開します。

気候変動により自然災害が激甚化する中、両社は日本独自の「消えゆく防災の記憶」を一気通貫のスキームで体系化し、世界に通じる標準化された防災ソリューションとして社会実装することを目指します。

◼️連携の背景

気候変動の加速により自然災害は世界規模で激甚化しています。一方、日本各地に蓄積された被災体験・避難の知恵・地域独自の備えは、記録されないまま「消えていく知識」になっています。体験者の頭の中や地域コミュニティにのみ存在し、体系的なアーカイブがほぼ存在しない状態です。

世界有数の被災経験国である日本の知見は、適切に整理・標準化されれば、気候変動に苦しむ世界中の地域社会で活用できるはずです。この課題に対し、ゲーミフィケーションで「集める力」を持つDEAと「整理して世界へ届ける力」を持つSAKIGAKE JAPANが役割を分担し、一気通貫の連携スキームを構築します。

◼️ビッグビジョン：日本の防災知識を世界の共有財産へ

本連携の目指す最終地点は、日本国内に散在する「消えゆく防災の記憶」を、世界に通じる標準化された知識資産へと転換することです。SAKIGAKE JAPANをハブとして、出版社・メディア・教育機関・国際機関との接続を進め、「防災知識カード」コンテンツを複合的なIPとして世界展開します。

- フェーズ1（2026年）ピクトレ防災チャンピオンシップ2026・ご当地ひみつエージェントによる民間防災知識の大規模収集とカード化- フェーズ2（2027年～）防災知識カードのIP化・出版・デジタル展開。教育・エンタメ・BtoB各市場での商品化- フェーズ3（長期）AI分析による標準化ソリューションを世界各地へ社会実装。日本発の防災ナレッジが世界標準へ

◼️各社代表コメント

株式会社Digital Entertainment Asset 代表取締役社長 山田 耕三

「ピクトレ」や「ご当地ひみつエージェント」は、ゲームや地域情報収集のプラットフォームとして全国に広がっています。防災という文脈でこれらの仕組みを組み合わせることで、これまで誰も手をつけられなかった「民間の防災知識の大規模収集」を現実にできます。集まった知識をSAKIGAKE JAPANとともに世界に届けることが、私たちの次の挑戦です。

株式会社SAKIGAKE JAPAN 代表取締役/CEO 近藤 宗俊

DEAが持つゲームプラットフォームとご当地ひみつエージェントの組み合わせは、私たちが求めていた「市民から防災知識を引き出す装置」そのものです。集まった膨大なデータをAIで分析し、文化や地域を超えて使える標準化された防災ソリューションにする。その先に、日本発の防災ナレッジが世界標準となる未来があると確信しています。

＜会社概要＞

株式会社Digital Entertainment Asset（株式会社DEA）｜https://dea.sg/

DEAは、ゲーミフィケーションを活用し、独自暗号資産「DEP」を軸とした経済圏の構築を基盤に、市民参加型社会貢献ゲーム「PicTree（ピクトレ）」をはじめとする社会課題解決ゲームを展開しています。

2018年8月にシンガポールで創業し、2026年1月より日本法人「株式会社Digital Entertainment Asset（株式会社DEA）」として、人々が楽しみながら社会課題に参加し、その行動や貢献が価値として循環する仕組みの実現に取り組んでいます。

また、社会課題解決型ゲームの実証・実装を目的とした組織「DEA LABO」を設置し、行政・企業・研究機関などと連携した取り組みも推進しています。

吉田 直人と山田 耕三の2人は、3社のIPOを含むスタートアップ企業の設立、ヒットゲームやウェブテレビ番組の制作、NFTゲーム分野での知見など、数十年にわたる経験を背景に、チーム全体を牽引しています。

代表者： 吉田 直人 山田 耕三

所在地： 東京都港区西新橋1丁目6-11 西新橋光和ビル2F

設 立： 2026年1月

創 業： 2018年8月

事業内容：課題解決ゲーム事業

株式会社 SAKIGAKE JAPAN｜https://sakigakejp.com/

代表者： 近藤 宗俊

所在地： 東京都中央区日本橋室町1-11-12 日本橋水野ビル7階

設 立： 2023年12月8日

事業内容：防災製品マーケティング支援、防災教育・イベント企画、防災データベース開発・運用