アンリツグループの株式会社高砂製作所が「Lola Yamaha ABT Formula E Team」とパートナーシップ契約を締結

アンリツ株式会社

アンリツ株式会社（社長 濱田 宏一）は、アンリツグループの株式会社高砂製作所が、ABB FIAフォーミュラE世界選手権(以下、フォーミュラE世界選手権)に参戦する「Lola Yamaha ABT Formula E Team」とパートナーシップ契約を締結したことをお知らせします。

フォーミュラE世界選手権は、国際自動車連盟（FIA）が主催する、電気自動車（EV）による世界最高峰のフォーミュラカーレースシリーズです。2014年に創設され、2020年よりFIA公式の世界選手権として位置付けられています。フォーミュラEは「電気自動車のF1」とも称され、バッテリー駆動のシングルシーター車両によるレースが世界各地で開催されています。

以下、Lola Yamaha ABTのサイトを引用(和訳)

https://lola-fe.com/news

■Lola Yamaha ABT、株式会社高砂製作所との複数シーズンにわたるパートナーシップを発表

Lola Yamaha ABTは、アンリツグループの株式会社高砂製作所を、フォーミュラE世界選手権 シーズン14終了までのチームパートナーとして迎えることを発表しました。

高砂製作所は、高電圧・大容量の電気エネルギーを自在に制御する独自技術を強みとし、EVパワートレイン、燃料電池、再生可能エネルギー最適化などの分野においてソリューションを展開しています。

本パートナーシップは、Lola Carsと高砂製作所の双方がフォーミュラEというプラットフォームを活用し、サーキット内外におけるイノベーションを加速させながら、未来技術を創出していく姿勢を示すものです。

■ Lola Cars CEOのMishern Chettyは以下のように述べています。

「日本および世界における電動化とモビリティの進化を長年にわたり支えてきた高砂製作所の実績は、フォーミュラEへの取り組みを進めるLolaにとって理想的なパートナーです。最高峰の電動モータースポーツとEVイノベーションの舞台で競い続ける中で、高砂製作所をパートナーファミリーとして迎えられることを大変誇りに思います。」

■ 高砂製作所 代表取締役の磯部 文寛は以下のように述べています。

「1950年の創業以来、当社はエネルギーを精緻に制御する技術を継続的に進化させ、ゼロエミッション社会の実現に取り組むお客様とともに歩んでまいりました。

このたび、Lola Yamaha ABTとのパートナーシップを発表できることを大変光栄に思うとともに、電動モビリティの最先端プラットフォームの一つにおいて、イノベーションの最前線に立つ組織と連携できることを嬉しく思います。

当社は、アンリツグループの中核的な強みである「計測」技術を基盤とし、パワーエレクトロニクス分野における新たな価値創出を推進し、お客様とともに持続可能な成長と発展に貢献してまいります。本パートナーシップを通じて、より豊かで持続可能な社会およびゼロエミッションの未来の実現に向けた取り組みを一層加速させてまいります。」

Lola Cars Ltdについて

1958年に創業されたLola Carsは、顧客向けレーシングカー分野において世界有数の実績を誇るメーカーであり、これまでに500以上の世界タイトル獲得に貢献してきました。

2022年に再始動し、現在は設計およびエンジニアリング分野におけるリーダーとしての地位を再確立しています。モータースポーツを通じてイノベーションを創出し、極限環境から得られる知見をもとに未来技術の開発に取り組んでいます。

株式会社高砂製作所について

アンリツ株式会社のグループ会社である高砂製作所は、1950年の創業以来、電源機器、通信機器のメーカーとして、自動車産業、電子機器・部品メーカー、研究機関など幅広い分野にソリューションを展開しております。業界屈指の高電圧・大電流・大容量エネルギーを自在に制御する技術で、お客さまと共に社会の持続的な繁栄・成長に尽力してまいります。