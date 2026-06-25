日本トイザらス、埼玉県・愛知県に2日連続で新店舗をオープン！

日本トイザらス株式会社

玩具とベビー用品の国内最大級の総合専門店を運営する日本トイザらス株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：ピーター・シャッツ）は、2026年6月25日（木）、埼玉県の大型商業施設「ビバモール本庄」内に、『トイザらス ビバモール本庄店』を、さらに翌日6月26日（金）には、愛知県の大型商業施設「エアポートウォーク名古屋」内に、『トイザらス エアポートウォーク名古屋店』をグランドオープンいたします。

※写真はトイザらス ビバモール本庄店、OPEN時の写真

両店舗は、国内外のメーカーから厳選した玩具や自転車、キッズ衣料などをはじめ、オリジナルブランド商品やコレクター向け商品など子供から大人、キダルト（子供の心を持った大人たち）まで楽しめる幅広い商品を取り揃えています。中でも、世界中で人気のデフォルメフィギュア「FUNKO POP!」やスタイリッシュなデザインと高い可動性を兼ね備えた組み立て式アクションフィギュアシリーズの「BLOKEES」など、充実の品揃えで展開。ご家族そろって、また大人の方だけでも、わくわくしながら欲しいおもちゃ・グッズを探せる空間を提供いたします。

≪注目商品≫

■FUNKO POP!

世界中で人気のデフォルメフィギュアシリーズ

【商品名】左から Pop! Disney ニック・ワイルド／Pop! Disney ジュディ・ホップス

(C)2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

■BLOKEES

スタイリッシュなデザインと高い可動性を兼ね備えた組み立て式アクションフィギュアシリーズ

【商品名】左から ブロキーズ ディン・ジャリン＆グローグ／ブロキーズ ペニー・パーカー

(C) & TM Lucasfilm Ltd (C) MARVEL

≪オープン記念SALE／イベント・プレゼント≫

■SALE

『トイザらス ビバモール本庄店』では6月25日（木）～6月28日（日）の4日間、日替わりで大特価商品をご用意。さらに同期間で、対象のベビー＆キッズ衣料品と小物が300円、500円、700円、1000円（それぞれ税込）の均一価格となるオープン記念セールを実施いたします。（※１）

■イベント・プレゼント

両店舗においてトイザらスオリジナルのノベルティグッズのプレゼントや公式キャラクター「キリンのジェフリー」のグリーティングなど、子どもたちおよびご家族のみなさまにお楽しみいただけるプレゼントやイベントをご用意いたします。（※２）

※画像は『トイザらス ビバモール本庄店』。『トイザらス エアポートウォーク名古屋店』は日にち・内容が異なります。

【詳細ページ】（※３）

・トイザらス ビバモール本庄店：https://www.toysrus.co.jp/ja-jp/events/event-446.html

・トイザらス エアポートウォーク名古屋店：https://www.toysrus.co.jp/ja-jp/events/event-222.html

≪店舗概要≫

■店舗名称： トイザらス ビバモール本庄店

オープン日：2026年6月25日（木）

所 在 地：埼玉県本庄市中央2丁目4番60号 ビバモール本庄内 2F

売場面積：約727平方メートル

営業時間：10：00～21：00

■店舗名称：トイザらス エアポートウォーク名古屋店

オープン日：2026年6月26日（金）

所 在 地：愛知県西春日井郡豊山町豊場字林先1-8 エアポートウォーク名古屋 1F

売場面積：約574平方メートル

営業時間：10：00～21：30

※1：店舗によって取扱商品、取扱商品数、在庫状況は異なります。

※2：店舗によってプレゼント・イベンの内容や実施期間が異なります。

※3：キャンペーン内容は予告なく変更になる場合があります。

＜日本トイザらス株式会社について＞

トイザらス・アジアの子会社である日本トイザらスは、おもちゃと遊びの力を通して次世代を担う子どもたちの想像力を刺激し、ひらめきを与えるというビジョンのもと、子どもたちに最高のおもちゃと遊びの体験を、そしてご家族には子どもの健やかな成長に寄り添う商品やサービスを提供しています。全国に157店舗（2026年6月25日現在）のトイザらス、ベビーザらス店舗およびトイザらス・ベビーザらス オンラインストアを運営し、国内外のメーカーから厳選した玩具・ベビー用品に加え、オリジナルブランド商品やコレクター向け商品など幅広い商品を展開。子どもから大人まで幅広い世代のお客様に遊びと発見の楽しさをお届けしています。