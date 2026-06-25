U-NEXTがGoogle搭載の車両に対応開始

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、Google搭載の車両への対応を開始いたしました。これにより、AAOS搭載車に乗車されているお客様は、スマートフォンを介すことなく車載ディスプレイから直接U-NEXTのコンテンツをお楽しみいただけます。

※写真はイメージです。

Google搭載の車両は、Googleが開発したインフォテインメントシステムを搭載した車両です。ユーザーは、対応アプリを車両に直接インストールすると、スマートフォンを介さず、車載ディスプレイ向けに最適化されたインターフェースでアプリやインターネットを利用できます。すでに国内外の自動車メーカーがGoogle搭載を進めており、コネクテッドカー時代の中核プラットフォームとして注目を集めています。

近年、自動車のEV化・スマート化により、車内空間は「移動するための場所」から「快適に過ごすための空間」へと変化しつつあります。U-NEXTは、充電中の待ち時間や駐車中の余暇時間などをより快適に過ごしていただくため、さまざまなシーンでサービスをお楽しみいただける環境作りに努めてまいります。ぜひご期待ください。

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U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど46万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、129万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年5月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。