「ゲーム発展国++ Nintendo Switch 2 Edition」が発売！カイロソフトのゲーム会社経営シミュレーションゲーム

株式会社カイロソフト

この度、Nintendo Switchで発売中のカイロソフトのゲーム会社経営シミュレーションゲーム「ゲーム発展国++」が、2026/6/25(木)に「ゲーム発展国++ Nintendo Switch 2 Edition」としてNintendo Switch2でも発売されました！

既にSwitch版を持っている場合はアップグレードパスでSwitch 2 Editionにアップグレードできるよ～ん

■ゲーム内容のご紹介

ゲーム会社を経営して、めざせミリオンヒット。

自社ハード開発や転職システムも搭載された大幅パワーアップ版です。

優秀なスタッフを見つけて教育を行いましょう。

社員が育ってくると作れるゲームのジャンルと内容が増えます。

人気の組合せを探り出し、新規ハードに参入しよう！

プログラマーやサウンドクリエイターなどゲームに関わる職業システムも登場します。

ゲーム界の覇者をめざしましょう。

■Nintendo Switch 2 Editionについて

Nintendo Switch 2 Editionでは、よりきれいなドット絵を楽しめます。

また、TVモードでは4K解像度に対応しています。

さらに、 Joy-Con(TM) 2 でのマウス操作も可能になります。

ゲーム内容の変更はございません。

あなただけのオジリナルゲームが開発できます。優秀なスタッフに依頼しましょう。憧れのゲームデックスに出展！ドキドキのゲームレビュー。おもしろいゲームを作れているかな？[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ub4RhNBCEkA ]

[表: https://prtimes.jp/data/corp/184662/table/5_1_f68138adfffef94275c5cda317466d0f.jpg?v=202606260151 ]

他にもAndroid、iOS、Steam、PlayStation4、Xboxでも発売中だよーん。

■カイロソフトとは

主にドット絵のシミュレーションゲームを作り続ける、1996年創業の隠れた老舗メーカー。 お店などの経営やチームの運営、育成などのシミュレーションを開発しており、ハマるとうっかり朝まで遊んでしまうことも。 代表作は『ゲーム発展国++』、『冒険ダンジョン村』、『お住まい夢物語』など。 最大14言語対応で、ゲーム実況などのおかげで世界のどこかで静かにファンを広げている。

■カイロソフト社公式X(Twitter)もやってるよ

https://x.com/kairokun2010/status/2062389559305081084

■「カイロくんのアンテナショップ」もやってるよ

https://kairosoft.stores.jp/