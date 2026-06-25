株式会社RYODEN

株式会社RYODENは、2026年7月8日（水）～10日（金）の3日間、北九州メッセ（旧 西日本総合展示場新館）にて開催される「課題解決EXPO2026 エコテクノ2026」に出展します。

当社ブースでは、統合監視制御システム（インテリジェントEMS）「REMCES」を中心とした省エネソリューションや、猛暑対策、工場・物流現場の自動化・省人化、安全管理に貢献する各種ソリューションをご紹介します。近年のエネルギーコスト上昇、人手不足、脱炭素化への対応など、企業を取り巻く課題に対し、当社ならではのオリジナルソリューションを通じて、企業の課題解決をご提案します。

▶ 展示会概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/149829/table/89_1_1b42e0b4ad8283ba366ac316002f7189.jpg?v=202606260251 ]▶ 主な出展製品- 施設全体のエネルギーをAIが最適解に導く。統合監視制御システム（インテリジェントEMS）「REMCES(https://www.remces.jp/)」- 気化式冷却装置「RYODENエアポレーター」- 工場の省エネ・省エア＆現場の自動化・安全ソリューション▶ 「課題解決EXPO2026 エコテクノ2026」のご案内はこちら(https://www.ryoden.co.jp/event/20260708_01)▶ 本件に関するお問い合わせ先はこちら(https://mgw-ryoden-8118932.hs-sites.com/inquiry/contact?inquiry_business_singleselect=%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3)■株式会社RYODENについて

RYODENは、「人とテクノロジーをつなぐ力で"ワクワク"をカタチにする」をパーパスとし、「未来を共創するエクセレントカンパニー」の実現に向けて、企業活動を通じて、全てのステークホルダーと共に価値を創出し、世界に誇れる企業へ進化し続けます。

2000社を超えるパートナー企業様とのネットワークから常に新しい技術を融合し、未来へのソリューションを創造します。また、基幹事業であるFAシステム、冷熱ビルシステム、エレクトロニクスの技術を基に、スマートアグリや医療IT化、脱炭素などの社会課題と向き合い、新たな発想でその先の未来をイノベートします。





代表者 ：代表取締役社長 富澤 克行

設立 ：1947年4月22日

本社所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町5丁目1番地 麹町弘済ビルディング10階

公式HP ：https://www.ryoden.co.jp/



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