北海道の地域づくりとボランティアを応援！「まちづくり推進活動支援事業」、「ボランティア活動支援事業」助成団体の募集を開始しました。
公益財団法人北海道地域活動振興協会
- 募集期間2026年6月18日（木）～2026年7月31日（金）※当日消印有効
- 申請方法以下の書類を募集期間中に、当協会までご郵送ください。※電子申請不可（1）「まちづくり推進活動支援事業」又は「ボランティア活動支援事業」申請書（2）団体の定款、会則等（3）団体の役員名簿（4）前年度の事業報告書及び決算報告書※その他、過去に実施した事業の活動が分かる資料（パンフレット、チラシ、新聞記事）など
- その他各支援事業の詳細については、当協会Webサイトの「事業内容」ページ及び要綱をご覧ください。「事業内容」ページURL:https://www.fureaizaidan.or.jp/business/r8/
〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館西棟3階
- 2024年度まちづくり推進活動支援事業:13団体、ボランティア活動支援事業:226団体
- 2023年度まちづくり推進活動支援事業:15団体、ボランティア活動支援事業:226団体
公益財団法人北海道地域活動振興協会（住所：北海道札幌市中央区北3条西7丁目道庁別館西棟3階、代表理事:高田忠尚）は、令和8年度の「まちづくり推進活動支援事業」及び「ボランティア活動支援事業」の助成を募集します。
この事業は、みんなが幸せに暮らせる地域社会を支えるボランティア活動に対し、予算の範囲内で助成することによって、北海道のボランティア活動の振興を図ることを目的としています。
各助成事業について[表: https://prtimes.jp/data/corp/183519/table/5_1_9673b99a2dd4a2218d03598c0a98f7bb.jpg?v=202606260151 ]
助成事業共通内容- 対象団体道内に住所又は活動の本拠を有し、道内で地域活動を1年以上継続（※）して実施している団体※基準日：2026年6月1日
- 募集期間2026年6月18日（木）～2026年7月31日（金）※当日消印有効
- 申請方法以下の書類を募集期間中に、当協会までご郵送ください。※電子申請不可（1）「まちづくり推進活動支援事業」又は「ボランティア活動支援事業」申請書（2）団体の定款、会則等（3）団体の役員名簿（4）前年度の事業報告書及び決算報告書※その他、過去に実施した事業の活動が分かる資料（パンフレット、チラシ、新聞記事）など
- その他各支援事業の詳細については、当協会Webサイトの「事業内容」ページ及び要綱をご覧ください。「事業内容」ページURL:https://www.fureaizaidan.or.jp/business/r8/
お問い合わせ・申請書送付先
〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館西棟3階
公益財団法人北海道地域活動振興協会 事務局
メール:fureai@fureaizaidan.or.jp
電話:011-261-0803
過去の助成実績- 2025年度まちづくり推進活動支援事業:14団体、ボランティア活動支援事業:242団体
- 2024年度まちづくり推進活動支援事業:13団体、ボランティア活動支援事業:226団体
- 2023年度まちづくり推進活動支援事業:15団体、ボランティア活動支援事業:226団体
公益財団法人北海道地域活動振興協会について
この法人は、北海道の地域住民が、明るく豊かでゆとりのある地域社会の創造を目指し、心のふれあう地域づくり活動やボランティア活動及び公共の福祉に貢献する活動などの地域活動を推進し、活力ある地域社会の形成に寄与することを目的としています。
協会Webサイト:https://www.fureaizaidan.or.jp/