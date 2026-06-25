Ballista、サッポログループのビジネスアーキテクト育成プログラムを支援開始

株式会社Ballista

株式会社Ballista（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中川貴登、以下 Ballista）は、サッポロホールディングス株式会社（以下、サッポロHD）が2026年5月より開始する「ビジネスアーキテクト研修」に伴走し、コンサルティングメソッドを活かした実践型のDX人財育成プログラムの提供を開始しました。

＜背景＞

サッポロHDは2022年からDX・IT人財育成プログラムを始動しており、2023年までにDX・IT基幹人財900名を育成してきました。こうした取り組みを経て、2024年以降はDX推進を牽引する中核人財の育成に継続的に取り組んでいます。従来のプログラムでは「既存の常識にとらわれない発想力」や「データ活用スキル」の習得に注力してきた一方で、企画を実行可能な計画へ落とし込み、成果創出につなげる実践力の強化が課題となっていました。

こうした課題に対応するため、今回Ballistaが「ビジネスアーキテクト研修」の学習フェーズにおける設計・運営に伴走することとなりました。

＜ビジネスアーキテクト研修の概要＞

本研修は、経済産業省が定めるデジタルスキル標準の「ビジネスアーキテクト」類型に準拠し、構想策定から実行・完遂までを一貫して担える人財の育成を目的とした実践型プログラムです。

学習フェーズ、実行フェーズの二段階で構成され、Ballistaは学習フェーズに伴走し、経営課題に紐づくDX企画テーマおよび実行計画の策定を行います。

＜ Ballistaが提供する価値＞

Ballistaは創業3年で売上高を0.8億円から9.2億円へと急成長させ、自社の急成長を支えてきたコンサルティングメソッドや人財育成ノウハウを、クライアント企業の変革推進人財育成に活かしています。

今回の「ビジネスアーキテクト研修」では、単なる概念的スキル習得にとどまらず、経営課題と直結したDXのテーマを設定し、実行計画の策定まで一気通貫で支援します。Ballistaがこれまでに大手企業のDX・デジタル戦略の支援を通じて培ってきた「変革を語れる人ではなく、変革をやりきれる人」を育てる実践型アプローチを本研修に反映しています。

代表中川のコメント：

企業のDX推進において、構想を描けるだけでなく、経営課題と紐づけて実行計画を策定し、現場で完遂まで推進できる人財の育成は急務です。外部に委ね続けるのではなく、自ら変革をリードできる人財を育てることが、企業の持続的な成長には不可欠だと考えています。Ballistaは、自社の急成長過程で磨き上げたコンサルティングメソッドを通じて、サッポロHD様のビジネスアーキテクト人財育成を全力でご支援します。

＜今後の展望＞

Ballistaは、本取り組みを通じて企業内DX推進人財の育成支援を一層強化してまいります。

単なる研修の提供にとどまらず、学習フェーズで策定された実行計画がその後の実践フェーズで着実に成果へつながるよう、Ballistaのコンサルティング機能を活かした伴走支援体制を整えていきます。

「個人と企業の挑戦に寄り添い世界を変える」というミッションのもと、クライアント企業の変革を真に自走できる組織・人財づくりから支援することで、日本企業全体の変革力の底上げに貢献してまいります。

出展：サッポロホールディングス会社 DX推進を牽引するコア人財を育成！実践型プログラム「ビジネスアーキテクト研修」を開始|新着情報|サッポロホールディングス(https://www.sapporoholdings.jp/news/dit/?id=9605)

＜株式会社Ballistaとは＞

株式会社Ballistaは「個人と企業の挑戦に寄り添い世界を変える」をMissionに、コンサルティング、フリーランス向けサービス、事業開発の3つの事業を展開するプロフェッショナルファームです。

コンサルティングでは、コンサルタントの在り方を再定義し、新時代のコンサルティングとして企業や社会の課題解決を支援します。フリーランス向けサービスでは、旧来の商習慣や業界構造を打破し、プロフェッショナルが働きやすい社会に向けたサービスを展開します。事業開発では、特定領域の専門家や経験者を集め、明日の経営者を生み出すエコシステムを創ります。



所在地：東京都千代田区鍛冶町2丁目7番14号 CIRCLES神田駅前ビル 6階

代表：代表取締役社長/CEO 中川 貴登

URL：https://ballista.co.jp/

事業内容：コンサルティング（プロジェクト型支援）、プロフェッショナル人材活用、自社プロダクト開発

お問い合わせ先

広報担当：土田・境

Mail：prmember@ballista.co.jp

お問い合わせフォーム：https://ballista.co.jp/contact