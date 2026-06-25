真夏の日本を飛び出して、冬の西オーストラリア州「パース」へ　ワールドクラスのスポーツ観戦と、多彩な観光を満喫する旅

西オーストラリア州政府観光局

日本が真夏を迎える2026年7月～8月、南半球の西オーストラリア州の州都「パース」では、世界的なスポーツイベントが相次いで開催されます。西オーストラリア州政府観光局では、「Winter of Unmissable Sport」キャンペーンを展開。日本とは季節が逆となる爽やかな冬の「パース」で、ワールドクラスのスポーツ観戦と、西オーストラリアならではの多彩な観光をあわせて楽しむ”スポーツツーリズム”を提案します。

この冬注目のスポーツイベントは、イタリアサッカー界を代表する名門4クラブ（ACミラン、インテル、ユベントス、パレルモ）が「パース」に集結する「カルチョ・イタリアーノ（Calcio Italiano）」をはじめ、ラグビーオーストラリア代表とイタリア代表が対戦する「ザ・ネイションズ・チャンピオンシップ（The Nations Championship）」、オーストラリアを代表する大迫力のカーレース「パース・スーパーカーズ 440（Perth Supercars 440）」です。

「パース」中心部および近郊エリアでは、グルメ、自然の絶景、先住民アボリジナル文化体験など、スポーツ観戦旅行をさらに充実させる多彩なアクティビティが揃っています。中心部から車で約25分の「スワンバレー」でのワイナリー巡りや美食体験、冬の澄んだ空気の中で仰ぐ南半球の星空観賞、冬季限定で開催されるビーチサイドのサンセットマーケット、西オーストラリアの歴史や物語に触れる文化施設、スポーツ観戦後にぴったりなダイニングなど、スポーツイベントと合わせて「パース」ならではの体験をお楽しみいただけます。

この冬「パース」で観戦できる注目のスポーツイベント

◯ カルチョ・イタリアーノ（Calcio Italiano）

イタリアサッカー界を代表する名門クラブ、ACミラン、インテル、ユベントス、パレルモが「パース」に集結。長年にわたり世界中のファンを魅了してきたライバルクラブ同士による熱戦が、欧州を離れ「パース」で繰り広げられます。

会場の「オプタス・スタジアム」は、世界で最も美しいスポーツ施設として受賞歴を誇り、ルーフトップから試合前の熱気や前半戦を楽しめるユニークな体験のチケットも販売中です。

カルチョ・イタリアーノ

【対戦日程】

・ACミランvsインテル: 2026年8月5日（水）

・ユベントスvsインテル: 2026年8月8日（土）

・ユベントスvsパレルモ: 2026年8月11日（火）

【開催場所】

オプタス・スタジアム(https://optusstadium.com.au/)

【チケットサイト】

https://calcioperth.com（ルーフトップ体験： https://theozone.com.au/）

◯ ザ・ネイションズ・チャンピオンシップ（The Nations Championship）

ラグビーオーストラリア代表「ワラビーズ」とイタリア代表による国際試合。2027年ラグビーワールドカップの開幕戦開催地でもある「パース」で、世界トップレベルのプレーを間近で観戦できます。

ザ・ネイションズ・チャンピオンシップ

【対戦日程】

オーストラリア代表vsイタリア代表: 2026年7月18日（土）

【開催場所】

HBFパーク(https://www.hbfpark.com.au/)

【チケットサイト】

https://www.ticketmaster.com.au/event/1300636BF689B7B2

◯ パース・スーパーカーズ 440（Perth Supercars 440）

オーストラリアで高い人気を誇るカーレースシリーズ「レプコ・スーパーカーズ・チャンピオンシップ（Repco Supercars Championship）」の一戦。迫力あるレース観戦に加え、パドック見学やドライバーサイン会なども楽しめます。

パース・スーパーカーズ 440

【レース日程】

2026年7月31日（金）～8月2日（日）

【開催場所】

モーターモール・ワナルー・レースウェイ(https://wannerooraceway.com.au/)

【チケットサイト】

https://www.supercars.com/events/2026-perth

「パース」周辺でスポーツ観戦の前後に楽しめる5つの体験

歴史あるワイン産地を巡るグルメ体験

「パース」の中心部から車でわずか30分の場所に位置する、西オーストラリア最古のワイン産地「スワンバレー」には多数の個性的なワイナリーが点在し、ワイナリーのほか、地元の旬の食材で料理を提供するレストランや、クラフトビールの醸造所もあります。また、こだわりのコーヒーロースターや上質なハチミツショップ、カフェなども点在しワイナリー巡りの後はグルメやショッピングも楽しめます。

スワンバレー

日本では見られない南半球の星空体験

乾季で空気が澄み渡る西オーストラリアの冬の夜は、息をのむような満天の星を鑑賞するのに絶好のシーズンです。「パース」から車で約40分の距離に位置する海辺の街「ロッキンハム」や、車で約2時間半の距離に位置する「ナンバン国立公園」内にある奇岩群「ピナクルズ」はおすすめの星空鑑賞スポットです。日本では見ることのできない壮大な星空を西オーストラリアでぜひ体感してください。

ピナクルズ

夕暮れのビーチで楽しむ特別なひととき

2026年6月13日から10月24日の冬の間、毎週土曜日の15時～20時に開催される「スカボロー・サンセット・マーケット」では、夕日が美しい「スカボロー」のビーチサイドを舞台に、焚き火やライブミュージック、世界各国のストリートフードなどを楽しめます。「パース」市内から車でわずか20分の場所に位置しアクセスも抜群です。

スカボロービーチ

西オーストラリアの物語・歴史・文化に触れる

「WAミュージアム・ブーラ・バーディップ（西オーストラリア州立博物館）」は先住民アボリジナルの言葉で「多くの物語」を意味する言葉に由来する博物館です。最先端技術を活用した体験型展示を通じて、西オーストラリアの歴史や文化、自然、人々の物語を紹介しており、屋内にいながら西オーストラリアへの理解を深めることができます。

WAミュージアム・ブーラ・バーディップ

心温まる冬のダイニング体験

スポーツ観戦や観光の後は、パース駅の北側に位置し多くの飲食店で賑わう「ノースブリッジ」へ。暖炉が人気のダイニング「ファロー（Fallow）」は、歴史的建造物を活用した温かみのある空間で、ワインやこだわりの料理と共に、暖炉の温もりに包まれながら旅の余韻に浸る特別なひとときを過ごせます。

ファロー

【州都「パース」について】

オーストラリアの国土の西側3分の1を占める西オーストラリア州の州都「パース」は、スワン川のほとりに位置し、オーストラリアの州都の中で最も日照時間が多く、自然と都市が調和した美しい街です。ANAの成田=パース直行便をはじめ、シンガポール航空、キャセイパシフィック航空、カンタス航空、マレーシア航空の経由便でアクセスできます。日本との時差は1時間なので、時差ボケの心配なく観光を楽しむことができます。

近年の大規模な再開発によって新たなレストランやホテル、商業施設などが誕生し、博物館などの文化施設、広大な都市公園、ストリートアートなど、散策スポットが充実しています。中心部から30分圏内にワインカントリー「スワンバレー」、19のビーチ、世界一幸せな動物“クオッカ”が生息するリゾートアイランド「ロットネスト島」、世界遺産の港町「フリーマントル」など人気観光スポットがあり、「パース」から日帰りで訪れることができます。

西オーストラリア州政府観光局WEBサイト https://www.westernaustralia.com/jp/

パース観光情報サイト「のんびり～ばぶる！パース」 https://nonbiri-perth.com/