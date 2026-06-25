【IPOとM＆Aどっちにする？TV／主催】IBJ（東証PRM6071）石坂さんを囲む会開催レポート

株式会社IR Robotics

株式会社IR Robotics（本社：東京都千代田区、代表取締役：金 成柱、HP：https://ir-robotics.co.jp/）は、自社が運営するビジネス系YouTubeチャンネル「IPOとM&Aどっちにする? TV」の出演ゲスト株式会社IBJ（東証PRM6071）代表取締役会長 石坂 茂 氏をお招きし、少人数限定の経営者向け交流会を開催いたしました。

本プレスリリースでは、大盛況となった当日の様子と今後開催予定の勉強会の情報をお知らせいたします。

・「IPOとM&Aどっちにする？TV」とは

当日のご参加の皆様

「IPOとM&Aどっちにする？TV」は、企業成長における重要な選択肢である「IPO」と「M&A」をテーマに、実体験に基づくリアルな体験と意思決定を発信するYouTubeチャンネルです。

実際にIPOやM&Aを経験した上場企業の経営者が出演し、意思決定の背景や成功・失敗の要因を深掘りすることで、経営者やビジネスパーソンにとって実践的な学びを提供しています。

・登壇ゲスト：株式会社IBJ（東証PRM6071）石坂会長とは

株式会社IBJは、婚活領域として結婚相談所やマッチングアプリを主事業として広げながら、周辺領域であるフォトスタジオやメンズ専門の眉毛サロンなども展開する企業で、2012年12月にJASDAQ市場へ上場しました。

また、FC加盟店数はコンビニ大手3社に次いで全国4位を誇り、イオングループの上場企業を35億円で買収するなどダイナミックな事業拡大を実現させています。

今期（FY26.12）の予想は売上高288億300万円、営業利益40億4800万円（前年FY25.12実績：売上高201億7200万円、営業利益36億800万円）を見込んでおり、高成長率で圧倒的な業績を出し続けています。

・当日の主なディスカッション内容

・いま上場すべき!?上場しないべき!?・婚活事業から周辺領域への展開戦略・FC加盟店数全国4位の裏側・企業価値を最大化するM&A戦略

歓談中には、参加者の一人から「兄弟がIBJのサービスを利用して結婚したんです！」というリアルなエピソードがあがり、IBJ社のサービスが社会や個人の人生に与えるインパクトの大きさに、大いに盛り上がりました。

さらに、石坂会長ご自身が各テーブルを直接回られ、至近距離で非常に濃密な時間となり、クローズドな少人数制の場だからこそ飛び出す「ここだけの話」が満載の会でした。

当日の講義後の交流会の様子

・今後の開催について（お申込み受付中）

弊社YouTubeチャンネル「IPOとM&Aどっちにする? TV」では、番組にご出演いただいたゲスト上場企業社長を囲む、少人数制の勉強会＆交流会を定期的に開催しております。

「上場企業社長と直接対話し、自社の経営課題のブレイクスルーに繋げたい！」という経営者の方は、ぜひ下記フォームよりお申込みください。

■【どっちにするTV】ブロードエンタープライズ（東証GRT4415）中西塾～「生存戦略としてのIPO」未上場オーナーからの意識変革～

初期費用0円でマンションの価値を向上させる、独自の「ファイナンス型ビジネスモデル」を展開する東証グロース上場・ブロードエンタープライズ。

創業から18年間、年収1億円の未上場オーナーとして順風満帆な経営を行っていた中西氏が、競合との圧倒的な価格差を知り、「生き残るため」に下したIPOという決断。上場によって得た信用力を武器に、さらなる成長を遂げる経営判断の神髄を中西社長から直接学べる貴重な機会です。

＜直接聞けるトピック＞

・生存を懸けたIPOの裏側： 仕入れ価格の衝撃的な差から、「上場しなければ確実に負ける」と確信した中西氏のリアルな危機感。

・キャッシュを生むビジネスモデル： 顧客には最長10年の分割払いを提供しつつ、裏側で債権譲渡を活用して即座にキャッシュを回す。急成長を支える独自のファイナンス戦略と、上場後のM&A活用術。

・オーナー社長から上場企業社長へ： ワンマン経営からの脱却、内部管理体制の構築、そして上場企業の信用力をフル活用した共有不動産・訳あり物件の再生事業など、上場後の「景色」の変化。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/54393/table/272_1_0b2e04b782e3871696efc0d8f92ce37b.jpg?v=202606260151 ]

お申込みはこちらから :https://www.irrobo-community.jp/event-details/burodoentapuraizunakanishishachowokakomukeieishakoryukai?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=broad_20260701

▼ご参加前の予習に！ブロードエンタープライズ（東証GRT4415）中西社長のご出演動画はこちら

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=N1mWIL1RzzY ]

■【どっちにするTV】MS-Japan（東証PRM6539）有本塾

～35年連続黒字！圧倒的な高収益モデルの構築と最短上場の軌跡～

管理部門・士業に特化した人材紹介サービスとビジネスプラットフォーム「Manegy」を展開する株式会社MS-Japan。

創業35年連続黒字を達成し、今期（FY26.03）には売上高82.2億円、営業利益17.9億円という圧倒的な高収益と外部借入に依存しない経営を継続しています。

市場環境の激変時でも揺るがなかった「最大の売上に最小の経費」を実現する経営哲学を、有本会長から直接学べる貴重な機会です。

＜直接聞けるトピック＞

・圧倒的な高収益モデル： ニッチな領域に特化し、M&A前で営業利益率○○%超という高い数字を叩き出したビジネスモデルの独自性とコスト管理。

・最短上場から市場変更の裏話： 当時の最短記録である1年9ヶ月での上場から、わずか1年で東証一部へのステップアップを果たした軌跡とIPOを手段とする覚悟。

・海外展開とM&Aのリアル： 近年注力しているオーストラリア企業の買収をはじめとした海外展開のリアルな実情と、M&A後のPMIにおける具体的な苦労。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/54393/table/272_2_1e3d4c012e3c981a36836ca46bcdacc4.jpg?v=202606260151 ]

お申込みはこちら :https://www.irrobo-community.jp/event-details/ms-japanarimotokaichowokakomukeieishakoryukai?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=msjapan_20260709

▼ご参加前の予習に！MS-Japan（東証PRM6539）有本会長のご出演動画は

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=uDm2Ig6-T3c ]

株式会社IR Robotics

社名：株式会社IR Robotics

代表：金 成柱

本社：東京都千代田区麹町5-3-23 WeWork日テレ四谷ビル

事業内容：「成長企業がより成長するためのビジネスプラットフォームになる」をビジョンに掲げ、コンサルティング事業（IPO・経営者向け勉強会/IR活動支援）と人材紹介事業（ハイクラス人材向け）を展開。

会社HP： https://ir-robotics.co.jp/