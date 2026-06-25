他社LINEからエルメへの乗り換えがフリープランでも利用可能に

株式会社ミショナ

株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2026年6月23日（火）に「L Message（エルメッセージ）」のアップデートを実施しました。これに合わせ、これまでは有料プラン（スタンダードプラン・プロプラン）専用のLINE公式アカウント入れ替え機能を、フリープランのユーザーもLINE公式アカウント接続後1か月間ご利用いただけるようになりました。

■LINE公式アカウント入れ替え機能とは

LINE公式アカウント入れ替え機能とは、現在エルメに接続しているLINE公式アカウントを別のLINE公式アカウントに切り替えられる機能です。

入れ替えを行うことで、ステップ配信・テンプレート・タグ・フォームといったエルメ内で作成した情報を、切り替え後の新しいLINE公式アカウントでもそのまま利用することができます。他社ツールからエルメへ乗り換える場合や、LINE公式アカウント自体を切り替えたい場合に活用できます。

なお、本機能を利用した場合でも、友だちおよび友だちに紐づく情報（チャット履歴・タグの付与情報・フォームの回答情報など）の引き継ぎはできませんのでご注意ください。また、入れ替え後は友だち追加URLとQRコードが変更されます。

■フリープランでの利用について

アカウント入れ替え機能は、これまでスタンダードプラン・プロプラン専用の機能でしたが、2026年6月23日（火）のアップデートより、フリープランのユーザーも、LINE公式アカウント接続後1か月間、ご利用いただけるようになりました。残り利用期間は、カウントダウン表示にてご確認いただけます。

・対象プラン：フリープラン

・利用可能期間：LINE公式アカウント接続後1か月間





L Message（エルメッセージ）について

L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが開発したLINE公式アカウントの拡張ツールです。LINE公式アカウントの基本機能に加え、より高度なマーケティング活動を可能にする機能を提供し、事業者のLINE活用における課題を解消します。2020年6月のサービス開始以来、2026年1月時点で導入実績14万件を突破しています。

▼主な機能

・メッセージ配信

・フォーム作成

・予約受付管理

・商品販売、決済

・データ分析



お問い合わせ方法

システムの詳細や導入方法については「L Message（エルメッセージ）マニュアルサイト」にてご案内しております。

お手数をおかけしますが、以下のリンク内の各種窓口よりお問合せいただけますと幸いです。

https://lme.jp/manual/contact/





L Message（エルメッセージ）公式HP

L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクからご利用いただけます。

https://lme.jp/?prtimes