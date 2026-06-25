◢◤発達障害支援とニューロダイバーシティ推進へ子どもから大人までを支援する「認定 発達障害支援コーチ プログラム」を2026年8月29-30日（土日）開催～

一般社団法人コーチング心理学協会発達障害支援コーチング講座

一般社団法人コーチング心理学協会は、神経発達症（発達障害）への理解促進と、誰もが自分らしく学び、働き、生きられる社会の実現を目的として、「認定 発達障害支援コーチ プログラム」を2026年8月29日（土）・30日（日）にオンラインにて開催いたします。



https://www.coaching-psych.com/event/ddsc/

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本講座では、ADHD（注意欠如・多動症）、ASD（自閉スペクトラム症）、LD（限局性学習症）、DCD（発達性協調運動症）を中心に、コーチング心理学、ポジティブ心理学、教育心理学、キャリア心理学などの知見を統合し、子どもから大人までを対象とした肯定的かつ実践的な支援方法を学びます。

社会的背景発達障害・ニューロダイバーシティへの理解が急務に

近年、発達障害や神経発達症に関する社会的関心は高まっています。

文部科学省の調査では、通常学級においても特別な教育的支援を必要とする児童生徒の存在が示されており、また、企業においても、多様な人材が能力を発揮できる環境整備が求められています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Npx8Ui3tn7E ]

さらに、人的資本経営、ウェルビーイング経営、インクルーシブ教育、DE&I（多様性・公平性・包摂性）の推進に伴い、神経多様性（ニューロダイバーシティ）を尊重した支援の重要性が高まっています。

一方で、本人や家族、教育現場、職場においては、適切な理解や支援方法が十分に普及しているとは言えず、二次障害、孤立、離職、メンタルヘルス不調などの課題も指摘されています。

本講座では、「困難さ」だけではなく、一人ひとりの強みや可能性に着目し、多様な特性を活かすための支援方法を学びます。

本講座の特徴1．強みを活かす肯定的支援

ポジティブ心理学・コーチング心理学などを活用した前向きな支援- 障害特性を単なる課題として捉えるのではなく、強みや才能、個性を活かす視点を重視します。

2．科学的知見に基づく実践

コーチング心理学、ポジティブ心理学、認知行動療法、ポジティブ行動支援，応用行動分析、家族支援、キャリア支援など、多領域の科学的知見をもとに構成されています。

3．子どもから大人まで幅広く対応

教育、福祉、医療、産業、キャリア支援など、多様な現場で活用できる内容です。

4．初心者にもわかりやすい教材

研究論文や専門知識を、インフォグラフィックやイラストを活用しながら、わかりやすく学べる教材を提供します。

本講座によって期待される効果発達障害・神経発達症への理解促進当事者理解と共感的コミュニケーションの向上二次障害や孤立の予防教育現場における支援力向上職場における合理的配慮と定着支援多様な人材が活躍できる組織づくり家族支援と保護者支援の充実支援者自身のメンタルヘルス向上ニューロダイバーシティ推進への貢献講座概要

【講座名】

認定 発達障害支援コーチング基本講座 プログラム

【日時】

2026年8月29日（土）～30日（日）

両日9:00～17:30

【開催形式】

オンライン（Zoom）

【対象】

教育関係者、福祉関係者、心理職、医療職、キャリア支援者、人事担当者、管理職、保護者、学生、当事者など、関心のあるすべての方

【主な内容】

発達障害と神経発達症の理解ADHD、ASD、LD、DCDの理解発達障害と脳科学コーチング心理学による支援ポジティブ心理学による支援解決志向アプローチストレングスアプローチ行動観察法・行動分析法家族支援キャリア支援発達性トラウマへの理解メンタルヘルス支援ニューロダイバーシティ支援強みを活かした実践ワーク

【申込方法】

Webフォームよりお申し込みください。

https://www.coaching-psych.com/event/ddsc/

【紹介動画】

https://www.youtube.com/watch?v=Npx8Ui3tn7E

今後の展望

当協会では、発達障害支援を個人の問題としてではなく、社会全体で取り組むべきテーマとして捉えています。

今後も、教育、職場、地域社会において、多様な特性を持つ人々が安心して学び、働き、成長できる社会の実現を目指し、ニューロダイバーシティとウェルビーイングの推進に取り組んでまいります。

一般社団法人コーチング心理学協会では，ウェルビーイングやポジティブな支援に関わる ポジティブ心理学創設者マーティン・セリグマンと医学博士（脳科学）ガブリエラ・ケラーマンに共著を翻訳監修致しました。 6月23日（2026）にて新発売。

Tomorrowmind日本語版 これからの生き方 監修・監訳

総合法令出版にて発売中

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総合法令出版にて発売中

【詳細・お問い合わせ】

一般社団法人コーチング心理学協会



一般社団法人コーチング心理学協会

E-mail：info@coaching-psych.com

Web：https://www.coaching-psych.com/