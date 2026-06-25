出間思努選手 育成型期限付き移籍延長のお知らせ

株式会社ザスパ

このたび、北海道コンサドーレ札幌から育成型期限付き移籍で加入しておりました出間思努選手との移籍期間を延長し、2026/27シーズンもザスパ群馬でプレーすることが決まりましたので、お知らせいたします。なお、移籍期間は2027年6月30日までとなります。

出間 思努 Shido IZUMA

【移籍】

育成型期限付き移籍（～2027年6月30日）

【ポジション】

FW

【生年月日】

2005年6月15日（21歳）

【出身地】

北海道

【身長/体重】

175cm/73kg

【経歴】

北海道コンサドーレ札幌U-12→北海道コンサドーレ札幌U-15→北海道コンサドーレ札幌U-18→北海道コンサドーレ札幌→ザスパ群馬（育成型期限付き移籍）

【出場歴】

明治安田J2・J3百年構想：8試合/0得点

J1：0試合/0得点

J2：6試合/0得点

リーグカップ：6試合/1得点

天皇杯：5試合/4得点

Jリーグ通算：6試合/0得点

【出間選手コメント】

「2026/27シーズンもザスパでプレーすることになりました。ザスパの勝利のために、J2復帰のために1年間戦います。

FWらしく、今年はゴールを必ず取ってチームの勝利に貢献するので、引き続き応援よろしくお願いします！」