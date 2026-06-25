フェンシング　アジア選手権大会 女子サーブル団体戦で銀メダル・男子エペ団体戦で銀メダル獲得！

公益社団法人日本フェンシング協会

現地時間2026年6月23日（火）、インド・デリーで開催されたアジア選手権大会女子サーブル団体戦及び男子エペ団体戦で日本チームが銀メダルを獲得いたしました。

銀メダルを獲得した女子サーブルチーム。左から江村美咲、金子優衣奈、高橋千里香、佐野佑衣銀メダルを獲得した男子エペチーム。左から加納虹輝、古俣聖、山田優、浅海聖哉

今大会を世界ランキング3位で迎えた女子サーブルチームは、準々決勝でシンガポールに45-21で勝利。続く準決勝では中国を45-38で退け、決勝では韓国に35-45で惜敗したものの、銀メダルを獲得しました。

相手に攻撃する江村美咲（左）

今大会を世界ランキング2位で迎えた男子エペチームは、準々決勝でサウジアラビアに45-31で勝利。続く準決勝では香港を45-22で退け、決勝ではカザフスタンに40-45で惜敗したものの、銀メダルを獲得しました。

相手に攻撃する加納虹輝（左）

■選手コメント

【女子サーブル】

・江村美咲（立飛ホールディングス） 「本気で優勝だけを目指していたので、あと一歩届かなかったことが悔しいです。 3位でも嬉しかった時代、決勝進出だけで嬉しかった時代もありました。それが今では、優勝以外では素直に喜べなくなりました。それだけ自分たちに求めるものが大きくなったんだなと感じます。それでも、最後まで正々堂々と戦い抜けたことは誇りです。勝つことが当たり前だと思われるのは苦しいことでもありますが、それはこれまで積み重ねてきたものがあるからこそだと思っています。ただ、今の自分たちはまだその域には達していません。アジアで圧倒的な存在になれるよう、さらに強くなっていきます。応援ありがとうございました。」

・金子優衣奈（ミキハウス） 「2連覇を目指した大会でしたが、2位という結果に終わりとても悔しいです。初戦から不甲斐ないプレーが続き、納得のいく試合ができませんでした。悔しい部分が多いですが、その分、自分の弱さを改めて実感し、課題も沢山見つけられたいい経験になったと思います。来月の世界選手権に向けてしっかりと調整し、メダルを獲得できるようより一層頑張ります。応援ありがとうございました。」

・佐野佑衣（オリエンタル酵母工業株式会社）「団体戦で2連覇を達成できず、とても悔しいです。今大会での悔しさ、課題、そして良かった部分をしっかり見つめ直し、7月の世界選手権での金メダル獲得に向けて頑張ります！沢山の応援ありがとうございました。引き続き、応援よろしくお願いします。」

・高橋 千里香（オリエンタル酵母工業株式会社）「沢山の応援をいただきありがとうございました。昨年のアジア選手権に引き続き2連覇を目標としていましたが、あと一歩届きませんでした。私自身は初のアジア選手権だったのですが、もっと強くなりたいと思う大会でした。この悔しさは、世界選手権で晴らしたいと思います！今後とも応援のほどよろしくお願いいたします！」

【男子エペ】

・加納虹輝（日本航空株式会社） 「応援ありがとうございました！悔しい気持ちで大会を終えましたが、この気持ちを次の世界選手権にぶつけたいと思います。引き続き、応援よろしくお願いします！」

・山田優（Team SAGA SPORTS PYRAMID） 「2位という結果に、とても複雑な気持ちです。数年前なら満足していた順位かもしれませんが、今は1位を狙えるチームになったからこそ、この結果に満足することはできません。一方で、ここ最近の中では良い戦いができていたと思いますし、内容や結果を振り返ると少しホッとしている自分もいます。ここからチームでもう一度しっかり話し合い、世界選手権に向けて戦略を練り直していきます。去年に続いて優勝できるよう、もう一段階レベルを上げて準備していきたいと思います。応援ありがとうございました。」

・古俣聖（株式会社本間組） 「たくさんのご声援をいただきありがとうございました。悔しさの残る結果となりましたが、自分に足りない部分を改めて実感することができました。この経験を成長の糧にできるよう、また練習に励みます。引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。」

・浅海 聖哉（株式会社長谷工コーポレーション） 「たくさんの応援ありがとうございました。あと一歩及ばず準優勝という結果になりました。悔しい気持ちはありますが、この大会を通じて得た経験や課題を今後の成長につなげていきたいと思います。引き続き応援よろしくお願いいたします。」