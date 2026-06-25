『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』有料ダウンロードコンテンツ「アニメちいかわ」コラボパックが本日6月25日(木)より配信開始！さらに、「太鼓の達人」25周年記念楽曲第2弾が本編へ追加！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/Windows PC/STEAM(R)版にて好評発売中の『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』において、

有料ダウンロードコンテンツ「アニメちいかわ」コラボパックを本日6月25日（木）より配信開始いたしました。

楽曲「ひとりごつ～バンドVer.～」をプレイして、ちいかわたちと盛り上がろう！

また、「太鼓の達人」25周年記念楽曲第2弾『シャニムニ花火』を無料アップデートとして本編に追加いたしました。

詳細は下記をご確認ください。

『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』にちいかわたちが登場！

詳細は公式サイトをチェック：https://dondafulfestival-20th.taiko-ch.net/special/chiikawa.php(https://dondafulfestival-20th.taiko-ch.net/special/chiikawa.php)

有料ダウンロードコンテンツ「アニメちいかわ」コラボパックを本日6月25日（木）より配信開始いたしました。

楽曲「ひとりごつ～バンドVer.～」がプレイできるほか、ちいかわたちのぷちキャラやコラボ特別ネームプレート、称号が新しく登場します。

「太鼓の達人」25周年記念楽曲第2弾『シャニムニ花火』配信開始！

詳細は公式サイトをチェック：https://taiko-ch.net/taiko25th/dondaful/index.php?t=song02

「太鼓の達人」25周年を記念して、「音楽プロデューサーになりたい」というどんちゃんのワガママを叶えるべく、全4弾にわたる楽曲プロジェクトが進行中！

どんちゃんが考える「太鼓の達人」の“ドンダフル”な魅力を詰め込んだ新曲を、順次公開していきます。

第2弾楽曲『シャムニ花火』が本日無料アップデートで本編に追加＆ミュージックビデオも公開中！

第2弾楽曲は『シャニムニ花火』。

「太鼓の達人」をはじめ、何かに没頭する"熱"が現実のつらさを吹き飛ばす、そんな想いが込められた楽曲です。

本楽曲が無料アップデートで本編に追加！ぜひプレイしてみてください♪

■ミュージックビデオはこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=X4hjLt4kiUM ]

MV URL：https://youtu.be/X4hjLt4kiUM

◇音楽サブスクリプションサービス：https://lnk.to/QPDxCt

■どんちゃんからのコメント■

誰でもガムシャラに熱中できるっていう「太鼓の達人」のドンダフルポイントを歌にしてもらったドン！

この曲を聴いて熱くなってくれたらうれしードン

「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」とは？

「太鼓の達人」の最新作！

今回の舞台は太鼓のアソビがギュッと詰まった街、オミコシティ！

相棒のどんちゃん、オミコシティで出会ったくもきゅんと一緒に太鼓マスターを目指そう！

収録曲は「紅蓮華」「Feel Special」「夜に駆ける」など前作を超える76曲を収録！

苦手な部分を繰り返し練習してスキルアップできる「上達サポート」や、世界中のプレイヤーと演奏バトルを楽しめる「オンラインランクマッチ」、他にも、おもちゃでデッキを組んで戦う「ドンカツおもちゃ大戦」、4人でライブの成功を目指す「どんちゃんバンド」、迫りくる試練を乗り越えながら最大4人で競争する「走れ！ニンジャ道場」などみんなで遊べるモードも搭載！

ひとりでも！みんなでも！太鼓でトコトン アソビつくそう！

さらに、700曲以上が遊び放題になる有料楽曲サブスクリプションサービス「太鼓ミュージックパス」も追加曲続々配信中！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2231_1_7fa693f3a736eefd4419cdb76db8e120.jpg?v=202606260151 ]

※画面は開発中のものです。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5” は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

(C)2026 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

※「オンラインモード」をプレイするには、Nintendo Switch Online（有料）/PlayStation(R)Plus(有料)/Xbox Game Pass Core(有料)もしくはXbox Game Pass Ultimate(有料)への加入が必要です。

※「演奏ゲーム」、「ドンカツおもちゃ大戦」は2人まで、「どんちゃんバンド」「走れ！ニンジャ道場」は4人まで遊べます。プレイヤーごとにコントローラーが1個必要です。

※PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/Windows PC/STEAM(R)版ではフリフリ演奏、ドンドコフィットは遊ぶことができません。

※インフォメーションの情報は発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。

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