「担当者は変わらない」をマーケティング支援の常識に。調査×広告×実装をワンストップで伴走する中小企業向けサービス「コンサる」提供開始

株式会社Utamaro

EC最適化・市場調査・広告運用・LP改善までを単一窓口で一貫対応する継続支援型マーケティングサービスを、株式会社Utamaro（愛知県名古屋市、代表取締役：北川哲也）が提供開始。中小企業・スタートアップに多い「施策ごとに業者が分断され、全体最適が図れない」という課題の解決を目指す。

■ サービス開始の背景

中小企業のマーケティング支援においては、「広告運用は広告代理店」「LP制作は制作会社」「市場調査はリサーチ会社」というように、施策単位で発注先が分断されるケースが多くみられます。その結果、各社の連携不足による情報の断絶や、担当者の頻繁な交代による意思疎通コストの増大が、現場の大きな負担となっています。

株式会社Utamaroは、こうした課題に対し「調査・広告・実装」を横断的に担う伴走型サービス「コンサる」を開発しました。

■「コンサる」サービスとは？

「コンサる」サービスは、EC最適化・市場/競合調査・広告運用・LP/クリエイティブ改善までをワンストップで提供する、中小企業・スタートアップ向けのマーケティング伴走サービスです。月次ミーティングを軸に、進捗確認・施策レビュー・計画策定のサイクルを継続的に回し、事業成長を支援します。

サービスサイト：https://utamaro-inc.com/consul-ru/(https://utamaro-inc.com/consul-ru/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2026q2_smb_marketing&utm_content=body)

■「コンサる」5つの特徴- 調査×広告×実装を横断対応 一般的な支援会社が手薄になりがちな領域までワンストップでカバーし、施策間の連携が取れた全体最適を実現します。- 窓口から実務まで同一担当者が対応 プロジェクト期間中、担当者の変更がありません。情報の断絶や引き継ぎロスを防ぎ、スピーディな意思決定を支援します。- EC領域への深い知見 eBay・Amazon・楽天など主要ECプラットフォームの最適化に対応します。- Meta・Google・SNS広告とLP改善を一体で実行 広告運用とクリエイティブ改善を分断せず、同一チームで実行することで、施策のPDCAを高速化します。- 月次MTGを軸にした継続的な伴走 単発の提案で終わらず、毎月の振り返りと計画更新を通じて、成果を継続的に磨き込みます。

■ 料金プラン



コンサる」は、支援の規模や目的に応じて3つのプランをご用意しています。月額プランは契約期間の縛りなし。外部への広告出稿費・制作費等の実費は別途となります（表示価格はすべて税抜）。

SPOT｜スポットプラン \150,000～/月 月次MTG2回（各1時間）を軸に、現状分析・課題の優先度整理、施策ロードマップの作成、競合・市場調査レポートを提供します。まずは現状把握と方向性の整理から始めたい企業に適したプランです。

STANDARD｜スタンダードプラン \250,000～/月（人気No.1） 月次MTG4回（各1時間）に加え、広告運用フォロー（最適化）・LP/SEOなど導線とCR改善・月次レポートまでをカバー。調査だけでなく、施策の実行と改善サイクルまで伴走してほしい企業に最も選ばれているプランです。

PROJECT｜プロジェクトプラン 料金：ご相談 EC立ち上げや新規事業のマーケティング設計など、

0→1の戦略伴走が必要なプロジェクト型の支援です。スコープ・期間はご状況に合わせて個別にご相談ください。

■ こんな企業におすすめ

広告代理店・制作会社・リサーチ会社など、複数業者とのやり取りに疲弊しているEC事業や新規デジタル施策に着手したいが、社内に専任の担当者がいない担当者の頻繁な交代でナレッジが蓄積されないことに課題を感じている

■ 今後の展望

株式会社Utamaroは、名古屋を拠点に中小企業・スタートアップへの導入を拡大し、地域企業のデジタル戦略の伴走パートナーとしての地位確立を目指します。

■ 会社概要

【会社名】株式会社Utamaro（Utamaro Inc.）

【所在地】〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野２丁目１４－１

【設立】2025年

【代表者】代表取締役 北川 哲也

【事業内容】ECコンサルティング事業、マーケティング事業、DXソリューション事業

【URL】https://utamaro-inc.com/(https://utamaro-inc.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2026q2_smb_marketing&utm_content=body_end_top)

【サービスURL】https://utamaro-inc.com/consul-ru/(https://utamaro-inc.com/consul-ru/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2026q2_smb_marketing&utm_content=body_end)