イレブンラボ、AI時代の採用と組織デザインを考える「AI×採用カンファレンス 2026 summer」に登壇

Ｅｌｅｖｅｎ Ｌａｂｓ Ｊａｐａｎ合同会社

イレブンラボジャパン合同会社（本社：東京都千代田区、Japan & Koreaゼネラルマネージャー：田村 元、以下「イレブンラボ」）は、株式会社overflowが2026年7月30日（木）に開催するオンラインカンファレンス『AI×採用カンファレンス 2026 summer』に、ElevenLabs Japan合同会社 Growth, Head of Marketing - Japan & Korea 寺村 ジャックの寺村ジャックが登壇することをお知らせいたします。

登壇の背景：労働人口減少社会における採用とAIの役割

現在、日本の産業界は深刻な労働人口の減少という構造的な課題に直面しており、企業の持続的な成長において「採用の最適化」と「限られたリソースでの組織マネジメント」は最重要テーマとなっています。その解決策として生成AIの活用が急速に進む中、業務の効率化（ツールの導入）に留まらず、いかに実質的な成果や組織のエンゲージメント向上に結びつけるかが問われはじめています。

本カンファレンスは「AI時代の採用設計と組織マネジメントの最前線」をテーマに据え、実践的な知見を共有する場として開催されます。

音声AI研究を世界に先駆けておこなうイレブンラボの対話型AI音声技術は、企業の採用活動や内部の組織運営においてどのような変革をもたらしうるのか、その社会的な意義と技術的な可能性を基調講演にて詳しく解説いたします。

カンファレンス開催概要

登壇者プロフィール

- 日時： 2026年7月30日（木）10:45～17:30- 登壇時間：11:50-12:40- 形式： オンライン（参加無料）- 主催： 株式会社overflow- 対象： 採用の意思決定に関わる人事責任者・採用担当者・経営者の皆さま- 公式イベント特設・お申し込みページ： https://ai-recruitment-conf.offers.jp/

寺村 ジャック（ElevenLabs Japan合同会社 Growth, Head of Marketing - Japan & Korea）



イレブンラボジャパンにて日本・韓国のマーケティングを統括。Databricks日本法人の立ち上げにエンタープライズセールスとして参画後、DocuSignでプロダクトマーケティングや広報戦略を歴任。Salesforce、Adobeではセールスも経験。エンタープライズSaaSにおけるセールスとマーケティング両面での豊富な経験を活かし、日本事業の拡大に携わる。

関連リンク

AI×採用カンファレンス 2026 summer 公式公開ページ：

https://ai-recruitment-conf.offers.jp/

イレブンラボ 公式サービスページ（日本語）：

https://elevenlabs.io/ja

イレブンラボについて

2022年に設立されたイレブンラボは、AI音声研究と技術のグローバルリーダーであり、企業、開発者、クリエイター、アーティストなど幅広い方に向けた最先端AIオーディオツールを構築しています。現在は企業評価額が110億ドル（約1.5兆円相当）を超え、プラットフォームはFortune 500企業の75%以上を含む数千もの企業に利用いただいています。高品質なボイスオーバーの大規模生成や、多言語の対話型AI音声エージェントの構築を支援しています。

イレブンラボ日本語サイト： https://elevenlabs.io/ja

イレブンラボ(日本語版）LinkedIn： https://www.linkedin.com/company/elevenlabs-japan/