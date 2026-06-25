ニチレイフーズ 千葉市と連携協定を締結 千葉市動物公園において冷凍物流ネットワークを活用したフードロス削減の取組を開始

株式会社ニチレイフーズ

株式会社ニチレイフーズ（代表取締役社長：竹永雅彦）は、千葉市（所在地：千葉県千葉市）と、持続可能な社会の構築と生物多様性の保全の推進を目的に、千葉市動物公園（所在地：千葉県千葉市）におけるさまざまな取り組みを推進するため連携協定を締結します。

本協定は、動物公園が担う、「動物の飼育展示」「種の保存」「教育・環境教育」「調査・研究」「レクリエーション」といった多様な役割と、当社が推進してきたフードロス削減や資源の有効活用の取り組みを融合し、「食」を通じた環境課題の解決と持続可能な社会の実現に貢献することを目的とするものです。

取り組みの一環として、流通過程において外箱の破損などにより販売できないものの、中袋に破損がなく品質に問題のない冷凍野菜を、千葉市動物公園へ提供し活用する取り組みを開始しました。フードロスの削減および資源の有効活用に加え、生物多様性の保全を目的とするものです。提供した冷凍野菜は、ゾウやヤマアラシなど、千葉市動物公園で飼育されている動物の飼料として活用されます。また、冷凍であることから、保存性に優れ、必要な時に必要な分だけ使用できる点も大きな特長です。

外箱の破損イメージ

本取り組みにおける冷凍野菜の輸送には、ニチレイフーズおよびニチレイロジグループが、2005年より実施してきたNPO法人セカンドハーベスト・ジャパンへの食品提供の取り組みで培った冷凍物流ネットワークを活用し、品質を維持したまま安定的に配送します。なお、ニチレイフーズが動物園へ食品を寄付する取り組みは、今回が初めてです。

今後は、本連携協定を起点に、フードロス削減の取り組みに加え、子どもたちを対象とした食育活動やサステナビリティに関する啓発活動など、幅広い分野での連携を進めていく予定です。さらに、千葉市動物公園が連携する他の動物園への展開も視野に入れ、本取り組みをモデルケースとして発信していきます。

今後も両者のそれぞれの強みを生かしながら、持続可能な社会の実現と地域課題の解決に貢献してまいります。

ヤマアラシがコーンを食べている様子

■千葉市との連携協定の背景と目的

動物園は動物の飼育・展示に加え、生物多様性の保全や環境教育の推進など、社会的な役割を担っています。株式会社ニチレイフーズは、これまで冷凍食品の特性を活かした安定的な供給体制の構築とともに、フードロス削減や資源の有効活用に取り組んできました。こうした背景のもと、両者の取り組みを融合することで、未利用資源の有効活用を通じた環境負荷の低減と、生物多様性の保全や環境意識の向上を同時に実現することを目的に、連携協定を締結しました。

本協定により、「食」を通じた生物多様性および環境の保全の取り組みや、サステナビリティ推進の取り組み、食育の推進や「食」を通じた環境教育の取り組みなどを推進します。

■外箱の破損などにより販売できない食品提供の取り組みについて

ニチレイフーズは、外箱の破損などにより販売できないものの、品質に問題のない冷凍食品の有効活用する取り組みとして、2005年よりNPO法人セカンドハーベスト・ジャパンへの食品提供を行っています。この取り組みは、冷凍食品の厳格な品質管理のもと運用されており、食品ロスの削減に貢献してきました。

こうした活動を支える基盤として、ニチレイロジグループは冷凍物流のネットワークの構築を進めています。冷凍食品物流で培ってきたコールドチェーンによる厳格な温度管理を徹底し、品質を維持したまま安全に食品を届けられる体制を確立しました。さらに、ニチレイロジグループの全国物流網を活かすことで、安定的かつ効率的な食品提供を可能としています。

■千葉市動物公園について

千葉市動物公園は、1985年に千葉県千葉市若葉区に開園した、千葉市が運営する動物公園です。長年にわたり、動物公園の社会的役割とする「種の保存」「教育・環境教育」「調査・研究」「レクリエーション」に取り組んでいます。約34ヘクタールの公園内には、101種526点（2026年5月末時点）の動物を飼育しています｡

千葉市動物公園公式HP https://www.city.chiba.jp/zoo/

■ニチレイロジグループについて

ニチレイロジグループは、冷蔵倉庫を基盤とした保管事業を始め、輸配送事業、リテール事業、3PL事業、エンジニアリング事業、海外事業を展開する国内最大規模の低温物流企業グループです。

これらの事業を通じ、食品の保管から輸配送までを一体的に担うコールドチェーンを構築し、品質を維持したまま安定的に商品を届ける体制を確立しています。現在、食品メーカーや商社、卸、外食企業など5,000社以上に対し、効率的かつ持続可能な低温物流サービスを提供しています。

■ニチレイフーズのフードロス削減の取り組み

フードロス削減 | 環境 | サステナビリティ | 冷凍食品・冷凍野菜はニチレイフーズ

https://www.nichireifoods.co.jp/corporate/sustainability/environment/foodloss/