『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』「ロードマップ発表生配信」で発表された情報を公開！メインステージ「機動戦士ガンダムF91」が追加決定！新イベントやコミック読み放題機能など情報満載！
株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、App Store/Google Play向け
スマートフォンアプリ『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』の最新情報をお届けする番組「ロードマップ発表生配信」を6月24日に配信いたしました。
番組内では新たなメインステージ「機動戦士ガンダムF91」の追加をはじめ、新イベントやコミック読み放題のエターナルパスIIの販売、追加参戦作品を紹介するPVなど多数発表いたしました。
また、DMM GAMES版での配信決定と、事前登録キャンペーンが開始したことをお知らせします。
■「ロードマップ発表生配信」アーカイブ視聴はこちらから
・YouTube Live URL
URL:https://youtube.com/live/Hz3UWLv9wY0
■最新PV公開
https://youtu.be/rlTxFzkaH-8
＜アプリダウンロードはこちらから＞
●App Store：
https://apps.apple.com/jp/app/id6692611665
●Google Play：
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.gget_JP
●PC版 Google Play Games：
https://play.google.com/pc-store/games/details?id=com.bandainamcoent.gget_JP
＜公式X＞
https://x.com/ggene_eternal
＜Web Store＞
https://jp.bandainamcoentwebstore.com/gget-jp
メインステージに「機動戦士ガンダムF91」が追加！
6月30日より「機動戦士ガンダムF91」がメインステージに追加予定です。
お楽しみに！
※情報は発表時点のものです。予告なく変更・終了になることがあります。
「ガンダムF91」や「ラフレシア」などが開発可能ユニットとして登場！
メインステージの追加に合わせて、新たな機体が登場！
6月30日には「機動戦士ガンダムF91」の開発経路図が追加予定となります。
ぜひメインステージをプレイして、強力なユニットを獲得してください！
また、「シーブック・アノー」や「セシリー・フェアチャイルド」など新規キャラクターもキャラクタースカウトで獲得可能！手に入れて部隊に編成して出撃しましょう！
※情報は発表時点のものです。予告なく変更・終了になることがあります。
次回ピックアップガシャにUR「ガンダムF91(ツイン・ヴェスバー装備)(EX)」/UR「シーブック・アノー」、UR「νガンダムF90(A.D.S.混合装着時 )(EX)」/UR「デフ・スタリオン」が登場予定！
6月30日から開催予定のピックアップガシャには、期間限定ユニットとしてUR「ガンダムF91(ツイン・ヴェスバー装備)(EX)」/UR「シーブック・アノー」とUR「ガンダムF90(A.D.S.混合装着時)(EX)」/UR「デフ・スタリオン」が登場予定です。さらに、期間限定サポーターとしてUR「カロッゾ・ロナ&ザムス・ガル」も登場します。
また、SSR「ダギ・イルス(地球連邦軍仕様)」/SSR「アンナマリー・ブルージュ」や、SSR「レアリー・エドベリ＆スペース・アーク」など、SSRユニットやSSRサポーターも追加予定です！
・開催期間：6月30日 12:00 ～ 7月31日 10:59まで（予定）
※情報は発表時点のものです。予告なく変更・終了になることがあります。
6月以降も新イベントやさまざまなストーリーイベントを開催予定！
2026年7月中旬～下旬頃には「ありえたかもしれない歴史」を体験できる完全新規イベント「Eシミュレーター: U.C.0079」が開催予定です。
また、8月上旬～中旬頃にはストーリーイベント「SDガンダム外伝I ラクロアの勇者」の復刻開催と、 8月中旬～下旬頃にはストーリーイベント「SDガンダム外伝II 伝説の巨人」と「SDガンダム外伝III アルガス騎士団」の開催、9月中旬～下旬頃にはストーリーイベント「機動戦士ガンダム00F」の開催を予定しています。
さらなる続報をお待ちください！
※情報は発表時点のものです。予告なく変更・終了になることがあります。
開催中のイベント紹介と今後開催予定のイベント情報公開！
現在、ジェネレーションタワー「WEST TOWER」と、「マスターリーグ SEASON 13」が開催中です。
また、6月30日からの「強敵襲来」では、「ガンダムF90(火星独立ジオン軍仕様)」が強敵として新たに登場予定です。イベントを遊んでSSRユニット「ガンダムF90(火星独立ジオン軍仕様)」を手に入れましょう！
メインステージの追加と合わせて各種イベントもぜひお楽しみください！
※情報は発表時点のものです。予告なく変更・終了になることがあります。
ヒストリーステージに「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」、
「機動戦士ガンダムSEED X ASTRAY」追加！
過去開催済みのストーリーイベントがヒストリーステージとして追加されます。
今回は「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」、「機動戦士ガンダムSEED X ASTRAY」が7月8日に追加予定です。
ストーリーイベントで体験されてない方はもちろん、体験済みの方もぜひ両作品の物語を追体験ください！
※情報は発表時点のものです。予告なく変更・終了になることがあります。
DMM GAMES版の配信が決定！
最大でダイヤ3,000個がもらえる事前登録キャンペーンも開催！
ジージェネエターナルをPCで遊ぶことができる「DMM GAMES版」の配信が決定！
また、事前登録キャンペーンも開催中です。
事前登録者数が10万人を達成すると、合計でダイヤ3,000個をプレゼント！
データ連携をすることで現在プレイしているデータで「DMM GAMES版」を遊ぶことも可能ですので、事前登録をして配信をお待ちください。
▼事前登録はコチラから
https://gget.ggame.jp/jp/dmg/
※情報は発表時点のものです。予告なく変更・終了になることがあります。
さまざまアップデートが実施予定！
今後のアップデートとして、簡易戦闘アニメの演出追加や耐久型のバランス調整、エターナルパスにSSP化チップの追加、視聴可能アニメの追加など、様々なアップデートを実装予定です！また、新たに「エターナルパスII」の販売を予定しています。
※情報は発表時点のものです。予告なく変更・終了になることがあります。
「エターナルパスII」に加入するとコミックが読み放題！
月刊ガンダムエース25周年を記念し、エターナルパスIIの加入特典として、16作品のコミックが読み放題に！読める作品は今後追加されていく予定です。
ぜひゲームと一緒にコミックもお楽しみください！
※情報は発表時点のものです。予告なく変更・終了になることがあります。
900万ダウンロード記念お得ダイヤパックの販売や「サウンドパック vol.5」の販売が決定！
900万ダウンロードを記念して、「900万ダウンロード記念お得ダイヤパック」の販売が決定しました！ゲーム内よりダイヤが増量したお得なパックとなります。
この機会にぜひ、お求めください。
・900万ダウンロード記念お得ダイヤパック
販売期間：6月30日12:00～7月31日10:59(予定)
また、「サウンドパック vol.5」の販売が決定！
ゲーム内アイテムに加え、楽曲51曲が収録されます。
販売開始は6月30日を予定しております。
※情報は発表時点のものです。予告なく変更・終了になることがあります。
最大でダイヤ3,000個がもらえるログインボーナスや「F80 ガンレイド」などがもらえるパネルミッションなどのキャンペーンを開催予定
「機動戦士ガンダムF91」のカウントダウンログインボーナスが開催中。
また、パネルミッションは6月30日から開始予定です。
さらに、次回6月30日のアップデートにて実装作品100作品・実装ユニット数1000体突破し、それを記念したキャンペーンとして、ダイヤ1000個を配布予定です。
・実装作品100作品・実装ユニット数1000体突破記念
ダイヤ配布期間：6月30日 12:00 ～ 7月30日 23:59まで（予定）
※情報は発表時点のものです。予告なく変更・終了になることがあります。
「ロードマップ発表生配信」アーカイブ配信中！
6月24日に配信した「ロードマップ発表生配信」では、今後のアップデートなども発表しました。
アーカイブにてご視聴が可能ですので、詳細はぜひアーカイブご覧ください！
■アーカイブ視聴はこちらから
・YouTube Live
URL:https://youtube.com/live/Hz3UWLv9wY0
※情報は発表時点のものです。予告なく変更・終了になることがあります。
『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』とは
「SDガンダム ジージェネレーション」シリーズ最新作が始動！
本作は迫力の戦闘演出とともに、TVアニメ・劇場版・ゲーム・漫画・小説など、原作で描かれたあらゆるガンダムの物語を巡り、追体験することが出来ます。
１.本格的な「ジージェネレーション」シリーズがスマホで手軽に体験可能
マス目上のマップでユニットを動かして戦う「ジージェネレーション」シリーズのプレイスタイルを踏襲しつつ、スマホで手軽に遊べるオートモードも本作では搭載！
２.迫力ある演出と共に原作を追体験
数多く存在するガンダム作品の物語が追体験できるステージを用意。
知っている作品はもちろん、知らない作品もステージを攻略しながら名台詞、名場面を迫力ある戦闘演出と共に体感して楽しむことが出来る！
３.あらゆるユニットを集めて自分だけの夢の部隊を編成
ユニット/キャラクターは各ステージを攻略していくことで入手可能！各ステージ攻略を楽しみながら、あらゆるユニットやキャラクターを集め、作品の枠を超えて自分だけの部隊を編成出来る！
また、入手したユニット、キャラクターはステージ中の戦闘を通してレベルアップ/育成出来るので、好きなユニットをとことん強化しよう！
４.「ジージェネレーション」シリーズならではの開発系譜を楽しみながら350以上のユニットを入手
強化したユニットは「開発」を行うことで新たなユニットとして獲得出来る。
初期開発可能なユニットは350以上！
また、本作の開発ではシリーズ毎に開発経路図上のユニットをすべて開発する
ことで、コンプリート報酬として、特別なユニットの入手も可能！
５.98のガンダム作品から970機以上が参戦！23のシナリオ参戦作品で原作追体験が可能！
本作にはあらゆるガンダム作品から機体やキャラクターが参戦！
現在、98作品から970機以上が参戦！
参戦している全作品は以下の通りとなっています。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2229_1_30d5064593ab447bfe3994f77865633f.jpg?v=202606260151 ]
※太字はメインステージ及び、ヒストリーステージとしてシナリオが収録されている作品です
「SDガンダム ジージェネレーション」シリーズとは？
「ジージェネレーション」シリーズは、ガンダムの歴代の作品の中から
自分の好きなモビルスーツやキャラクターを集め、成長・開発・編成といった
シリーズの特徴でもあるゲームシステムを通して、自分だけの部隊を編成し、
ガンダムの世界を追体験するシミュレーションゲームです。
原作の物語やオリジナルのストーリーを楽しみながら、
作品の枠を超えてプレイヤー独自の部隊を作り出していく、
「ジージェネレーション」シリーズのプレイスタイルは幅広い層に支持されてきました。
新旧のガンダム作品が一堂に会する夢の舞台を作り出す……。
ガンダムファンなら誰しもが思い描いたその願いを実現させたゲームなのです。
製品概要
タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル
ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）
配信開始日：配信中
販売価格：ダウンロード無料・一部アイテム課金
配信プラットフォーム：App Store、Google Play ※一部非対応機種がございます。
●App Store：
https://apps.apple.com/jp/app/id6692611665(https://apps.apple.com/jp/app/id6692611665?mt=8)
●Google Play：
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.gget_JP
●PC版 Google Play Games
https://play.google.com/pc-store/games/details?id=com.bandainamcoent.gget_JP
対応言語：日本語、英語、韓国語、繁体字、簡体字
公式サイトURL：https://gget.ggame.jp/
公式X：https://x.com/ggene_eternal
著作権表記：(C)サンライズ (C)サンライズ・MBS
配信：株式会社バンダイナムコエンターテインメント
※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
※画面は開発中のものです。
※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします。
※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。
※AppleとAppleのロゴ、App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
※Google Playは Google LLC. の商標です。