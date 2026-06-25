フェンシング　アジア選手権大会 男子フルーレ団体戦で金メダル獲得

公益社団法人日本フェンシング協会

現地時間2026年6月24日（水）、インド・デリーで開催されたアジア選手権大会男子フルーレ団体戦で日本チームが金メダルを獲得いたしました。

金メダルを獲得した男子フルーレメンバー。左から飯村一輝、馬場俊輔、松山恭助、小野凌駕

今大会を世界ランキング5位で迎えた男子フルーレチームは、準々決勝でウズベキスタンに45-31で勝利。続く準決勝では中国を45-31で退け、決勝では香港を45-39で破り、金メダルを獲得しました。

決勝で最後の１本を決めた飯村一輝（右）

■選手コメント

【男子フルーレ】

・松山恭助（JTB）

「昨年に続き、強豪ひしめくアジア選手権で連覇できたこと非常に嬉しく思います！個人との２冠も達成することができ来月行われる世界選手権へ向けて弾みになりました！今大会、そして日頃よりサポートして下さってる皆さんに感謝しています。」

・飯村一輝（NTT株式会社）

「応援ありがとうございました！仲間、コーチを始めサポートしてくださった皆様のお力添えがあり、2連覇を達成することができました。来月の世界選手権に向けて、調整を続け日本チーム一丸となって戦い抜きます！引き続き応援よろしくお願いします！」

・馬場俊輔（中央大学） 「昨年に引き続き2連覇することができました！苦しい試合展開でしたが自分らしさを武器に流れを引き継ぐことができて良かったです！来月の世界選手権も頑張ります。引き続き応援よろしくお願いします！」

・小野 凌駕（おとくにクラブ） 「優勝することができてとても嬉しいです。初めての団体戦で多くのことを学び、このような結果をチームでつかむことができて良い経験になりました。チームメイトにたくさん助けられたので、次はよりチームに貢献できるよう頑張ります。」