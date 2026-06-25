メンズ眉毛サロン「kegirai」、累計施術数が15万人を突破！

K2株式会社

2023年の創業以来、「上手い・安い・早い」をモットーに、50店舗以上へアイブロウ技術を指導してきたオーナー自らが施術品質を監修。渋谷・新宿・池袋・横浜・名古屋・大阪・岐阜と全国主要都市への出店を重ね、多くの男性の『眉毛サロンは敷居が高い』というイメージを変えてまいりました。

男性の「清潔感」への意識が高まる中、眉毛ケアの悩みは解決されていない

ビジネスシーンや就職活動、日常のコミュニケーションにおいて、第一印象の重要性は年々増しています。「顔の印象の8割は眉毛で決まる」と言われながら、多くの男性は眉毛の正しい整え方を知らないままです。

「男がサロンに行くのはハードルが高い」「毎月通うと費用がかさむ」「整えてもらったがしっくりこない」--kegiraiには、こうしたお悩みを持った男性からのご来店が絶えません。累計15万人という数字は、一人ひとりの悩みを丁寧に解決してきた積み重ねです。

なぜkegiraiが選ばれ続けるのか

1. 「なりたい雰囲気」から逆算する、kegirai独自の眉毛デザイン

一般的なサロンは「骨格に合わせた眉毛」を提案します。しかしkegiraiが大切にするのは、お客様それぞれの「なりたい雰囲気」です。「優しい印象にしたい」「キリッとした顔になりたい」「男らしさを出したい」-- そのご要望に対して、独自の型取りメソッドで正確なデザインを実現します。骨格に左右されず理想の印象を手に入れられることが、リピーターが絶えない最大の理由です。

2. 毎月通っても負担にならない、明確な料金体系

2回目以降4,300円（税込）という価格は、眉毛サロンとしては業界水準を大きく下回ります。「眉毛にお金をかけすぎて、就活や恋愛に使えるお金が減るのはもったいない」-- そんなオーナーの思いが、この価格を実現しています。初回は平日3,680円～、学割プランは3,000円からご利用いただけます。

3. 50店舗以上を指導した講師直伝の技術を、駅近で気軽に

代表の金田見捷は、これまで50店舗以上のサロンにアイブロウ講師として技術を指導してきた経歴を持ちます。その技術をすべてのスタッフに継承し、どの店舗でも一定以上の品質を保証。全店舗が駅徒歩5分以内のを採用し、初めての方でも気兼ねなくご来店いただけます。カウンセリング→下書き→仕上がり確認→施術という丁寧なステップで、ご満足いただけるまで対応いたします。

kegiraiについて

kegiraiは「かっこいいを追求する、気軽に通えるメンズ眉毛サロン」として、渋谷・新宿・池袋・横浜・名古屋（名古屋・名駅・金山）・大阪（なんば心斎橋・梅田）・岐阜の全10店舗を展開しています。「上手い・安い・早い」を三大モットーに、男性ならではの眉毛の悩みに向き合い、清潔感のある印象づくりをサポートします。

全国フランチャイズ加盟店も募集開始

KEGIRAIでは現在、全国でフランチャイズ加盟店オーナーを募集しています。男性美容市場の成長を背景に、メンズ眉毛サロンは今後さらに拡大が見込まれる分野として注目されています。KEGIRAIでは、

・メンズ特化ブランド

・SNS / MEO集客ノウハウ

・技術研修サポート

・店舗運営支援

上記を提供し、未経験からでも参入できる体制を整えています。

FC詳細はこちら→ KEGIRAI FCページ(https://kegirai.com/fc/)

【K2株式会社】

代表取締役：金田見捷

【関連ページ】

公式サイト：https://kegirai.com/

症例ページ：https://kegirai.com/cases/

フランチャイズページ：https://kegirai.com/fc/