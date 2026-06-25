発達上の特性や課題を抱える子どもの家庭を支える訪問型療育「わがやのさぽーと」。ケア離職防止や採用強化につながり、収益の一部を生活困窮世帯へ還元する社会循環型・福利厚生プランを7月1日より本格展開！

株式会社しずくそう

【本リリースの要旨】

1.【一般ユーザーの募集】

共働き・ひとり親・夫婦分業など、あらゆる家庭で起きる子どもの育児疲弊に対し、ご自宅訪問による専門的療育（お家の環境調整・親の休息時間・対応のコツの共有）を提供（お申し込み受付中）。

2.【確かな統計根拠と企業のメリット】

障がい児家庭の「ケア離職検討・経験」は44.4％（※1）。育児介護休業法改正に伴う企業の義務化に対応し、従業員の離職防止・パフォーマンス向上・採用強化を強力に後押しする法人向けの福利厚生プランを2026年7月1日より開始。

3.【持続可能な社会循環型モデル】

福利厚生プランの収益の一部を、地域の生活困窮世帯（生活保護世帯を含む）がサービスを利用する際の割引原資として自動的に還元。寄付に頼らない新たな福祉のセーフティネットを構築。

#訪問 #療育 #夜間・休日 #伴走型 #わがやのさぽーと #福利厚生プラン #ケア離職防止 #採用強化 #社会循環型モデル #うちのこと相談センター(包括相談) #株式会社しずくそう■ あらゆる家庭の「育児の疲弊」を解放し、親が自分の人生に向き合うための訪問型療育

児童の発達や行動に関する課題が多様化する中、共働き世帯、ワンオペ育児になりがちなひとり親世帯、家庭内で役割を固定して守る夫婦分業世帯など、家族の形態を問わず、発達上の特性や課題を抱える子どもを持つ多くの家庭が日常的に深刻な限界（疲弊）を迎えています。 突発的な癇癪（かんしゃく）や、片時も目が離せない状況は、親御様の精神的・肉体的摩耗を加速させ、社会からの孤立を生む要因となっています。

さらに、公的福祉制度上、放課後等デイサービスなどの同日利用は原則できません。地域生活支援事業の「日中一時支援」等の預かり制度も地域での受け皿不足が深刻で、「頼りたくても安心できる専門的な預け先が見つからない」という重大なミスマッチが起きています。

訪問型療育「わがやのさぽーと」は、公的制度（受給者証・診断の有無）に縛られない自費サービスとして、有資格者を中心とした専門家（社会福祉士、公認心理師など）や現場経験10年以上のベテラン支援員が直接ご自宅へ伺い、家族全員の笑顔を取り戻すための包括的アプローチを行います。

※訪問対象エリアは、現在は大阪市内を中心としていますが、今後はサテライト事務所を開所する等、段階的に大阪府内へと拡大していく方針です。

【わがやのさぽーとが提供する 3つの価値】

１. お家をそのまま、子どもが落ち着ける場所に整える（環境調整）

施設という整えられた空間ではなく、最も癇癪や困りごとが起きやすい「いつものご自宅」というリアルな環境そのものにプロが介入し、お子様が落ち着いて過ごせる空間へと調整します。部屋の片付けや気遣いは一切不要です。ありのままの生活の場だからこそ、実践的な療育の効果が生まれます。

２. プロに任せて、親が心身を回復させる時間をつくる（レスパイト・休息）

プロにお子様を安心して任せることで、親御様が別室で少し趣味の時間を持てたり、外へ出て一息ついたりする「一人の時間」を確保。物理的・精神的な距離を置くことで、子どもの豊かな成長を見守りながら、親自身も日々のモチベーションや活力を再び補給（自己回復）します。

※「わがやのさぽーと」は9時～21時、年末年始（12/29～1/3）を除く 月～日・祝日も営業しており保護者様の多様な就労スケジュールに柔軟に対応しています。

３. 明日から家庭がラクになる、対応のコツをその場で共有（ペアレント・トレーニング）

単なるお留守番の代行ではなく、訪問時の気づきや、お子様が落ち着きやすくなる具体的な声かけ・関わり方・環境調整などにまつわるコツを保護者様へもその場で共有・伴走します。支援員が帰った後も、家庭全体がラクになり続ける好循環をつくります。

#訪問 #不登校支援 #療育 #まいど子でもカード #夜間・休日 #伴走型 #外出自立 #わがやのさぽーとわがやのさぽーとのサービス案内 :https://pcs-shizukuso.com/wagaya-no-support/■ 導入企業募集：従業員のパフォーマンス向上と採用強化につなげる「福利厚生プラン」

家庭内での見えない疲弊は、職場の人には相談をすることは難しく、従業員が心身共にすり減らしながら働く大きな要因（パフォーマンス低下や突然のケア離職リスク）となっています。改正育児介護休業法による「両立支援の義務化」に伴い、企業が従業員の家庭の課題に寄り添い、包括的に守ることができる福利厚生プランの提案を本格開始します。

１. 全従業員をカバーする「うちのこと相談センター」の包括相談も内包

子育て層だけでなく、単身者やシニア層まで全従業員が等しく使えるよう、別サービスである「うちのこと相談センター」の相談窓口をセットで提供します。

弊社スタッフ以外にも、訪問看護の看護師や産業保健に携わる保健師等とパートナー（業務提携）契約を結び、心理カウンセリング、キャリア、医療、保健、福祉に関する相談、仕事と「治療」や「子育て・介護」の両立相談等、暮らしと働く日々に寄り添う包括的な相談に割引価格で幅広く対応します。

相談方法は、従業員様の状況に合わせて【対面・電話・オンライン】から柔軟に選択可能です。

※対応時間は現状平日18時までとしていますが、今後は従業員様が退勤後にも利用しやすいよう9時～21時への時間拡大や現在は対応不可となっている休日にも対応できる体制強化を進めていく方針です。

「全従業員に対象が開かれている」状態を作ることで、所得税の非課税枠（企業の福利厚生費としての損金算入）の要件をクリアします。（※各法人の実情も考慮する必要があるため、税理士などに確認をして頂くことを推奨しております）

識別コードによる匿名請求で従業員のプライバシーを完全に守り、水増し請求を防止するデジタル利用証明（GPS打刻等）を発行する仕組みを徹底しています。

２. 法人規模に応じた安心の料金形態（従業員は1回あたり3,000円割引）

小規模企業（非営利法人含む）から大手企業まで、予算に応じて活用の選択肢に入るよう月額固定費と従量課金を組み合わせた柔軟な料金形態を用意しました。

★安心の予算上限（キャップ）オプション（大手企業向け）： 「利用者が殺到して、割引原資の請求が高額になったら困る」という企業の懸念を解消するため、「会社負担の上限を設定できます。」

例：月額最大5万円までなど。 上限達した後は、福利厚生の一律3,000円割引は適用されませんが、通常料金に切り替わるというロック機能をオプション提示可能です。

#訪問 #療育 #夜間・休日 #伴走型 #わがやのさぽーと #包括相談 #福利厚生プラン #社会循環型モデル #地域共生社会 #心理 #キャリア #医療・保健 #福祉相談、子育て・介護の両立 #うちのこと相談センター(包括相談) #株式会社しずくそう■ 誰もがプロの支援に手が届く「社会循環型モデル」への挑戦（弊社の存在意義）

前回のサービス開始時、弊社では大阪府の「まいど子でもカード」の協賛店特典（初回アセスメント料半額）や独自の割引制度により、生活困窮世帯の支援を試みてきました。しかし、自費サービスであるがゆえの「貧富の差・福祉格差の壁」を完全に超えることの難しさを痛感しました。一過性のクラウドファンディングや寄付では、子どもの継続的な成長や家庭の安心を長期的に支え続けるには不安定さが拭えないという経営課題がありました。

そこで辿り着いたのが、単発の寄付に頼るのではない、企業の「福利厚生（BtoB）」という安定した事業活動を原資として組み込む、新しい社会循環型のビジネス構造です。

福利厚生プランの収益の一部を、生活困窮世帯（生活保護世帯を含む）が「わがやのさぽーと」および「うちのこと相談センター（包括相談）」を利用する際の利用料補助金（割引原資）として確実に充当します。 企業にとっては「自社従業員を守るための投資」が、間接的にこれまでプロの支援に手が届きにくかった地域世帯の子どもたちの豊かな『育ち』や、家族全体の『日々の暮らし・生きづらさ』を包括的に支える持続可能な社会貢献（ESG投資）に自動的に直結します。 ビジネスの仕組みとして福祉のセーフティネットを拡張し、お金の有無に関わらず、誰もがプロの支援に手が届く地域共生社会を創ること。それが株式会社しずくそうの存在意義です。

#代表取締役 #管理者 #訪問支援員#社会福祉士 #相談支援専門員 #第１種衛生管理者 #両立支援コーディネーター #寝屋川市子育て応援リーダー #児童発達支援管理責任者 #強度行動障害支援者養成研修■ 代表取締役 下元啓大のメッセージ

発達上の特性や課題を抱えるお子様と向き合う日々の暮らしは、親御様を孤独に視えない形で確実に心身共にすり減らしていきますすべての責任を一人で背負うひとり親家庭、役割を分担して限界まで頑張られている夫婦分業家庭、仕事との両立に苦しむ共働き家庭、どの家庭の皆様も本当に日々疲弊されています。

『私が頑張らなくては』という限界の糸が切れてしまう前に、ぜひプロをチームの一員として頼ってください。家族全員が笑顔を取り戻し、親御様自身が自分の人生にも真っ直ぐ向き合うための前向きな専門教育（療育）の導入です。

経営者様にとっても、この福利厚生プランへの投資は自社従業員のパフォーマンス向上や離職防止、さらには『従業員の暮らしまで大切にする魅力ある職場』としての採用強化に直結します。単発の寄付ではなく、ビジネスの安定性をもって、誰もがプロの支援に手が届く街を、皆様と共に創っていきたいと願っています

■ 代表プロフィール

株式会社しずくそう代表取締役・社会福祉士 下元啓大（しももと けいた）

16年にわたり子育て支援・地域福祉に従事。浪速区および寝屋川市の公募委員を歴任。現在は寝屋川市障害者計画等推進委員会委員を務める。令和7年度は、浪速区地域自立支援協議会 こども部会 部会長として、児童相談所の役割と連携の学習・見学会や「学びの多様化学校」見学会等を牽引

【保有資格（抜粋）】

社会福祉士、第1種衛生管理者、応急手当普及員、公的任用資格の児童発達支援管理責任者、強度行動

障害支援者養成研修〔基礎・実践〕、両立支援コーディネーター、医療的ケア児等コーディネーター

【所属学会】

対人援助学会、日本子育て学会、人間福祉学会、日本発達障害支援システム学会、日本ダウン症学会、強度行動障害医療学会。

■ 株式会社しずくそう 概要

法人名： 株式会社しずくそう

代表取締役： 下元 啓大（社会福祉士、第1種衛生管理者、両立支援コーディネーター など）

所在地： 大阪市城東区中央3丁目7-18 シャルマンコーポ野江第2期117号室

事業内容： 障害児相談支援／計画相談支援／日常生活相談(包括相談)／訪問型療育

公式HP： https://pcs-shizukuso.com/

■ 注釈・統計データ根拠

（※1）出所：厚生労働省関連「障害児疾患児育児と仕事の両立に関するアンケート調査」より。

https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001074712.pdf

障がい児の育児と仕事の両立において「離職を考えた、または実際に辞めた」と回答した人は44.4％

（女性では約7割）に上る。

（※2）出所：Indeed「女性の仕事と子育ての両立に関する調査」より。

https://jp.indeed.com/news/releases/20240301

正社員として働くワーキングマザーの92.2％が「仕事と子育ての両立に何らかの困難」を抱えている

【本件に関するお客様（保護者様・企業様）およびメディア関係者からのお問い合わせ先】

株式会社しずくそう 担当：下元（しももと）

TEL：06-7632-7437(保護者様：わがやのさぽーと [受付：9時～21時])

TEL：06-7632-7406(企業様・メディア関係者様：本社 [受付：9時～18時])

MAIL：k.shimomoto@shizukuso.com

※くれぐれも、営業・売り込みのご連絡は固くお断りいたします。