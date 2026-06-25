【第35回 日本文具大賞2026 グランプリ決定】

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中岳志）は、2026年6月24日（水）、東京ビッグサイトにて開催中の「文具・紙製品展 ISOT（国際 文具・紙製品展）［ライフスタイルWeek内］」にて、「日本文具大賞2026」のグランプリを発表しました。

グランプリは、スパイラルノート ベーシック（マルマン株式会社）が受賞

＜グランプリ受賞製品＞

製品名：スパイラルノート ベーシック

企業名：マルマン株式会社

部門：デザイン部門

公式HP：https://www.e-maruman.co.jp/lp/spiralnote/

各部門の優秀賞をご紹介

今年は以下の4つの切り口から、優れた文具が選出されています。

■機能部門

技術力やアイディアにより、使いやすさや効率性を向上させた文具

リフィルメーカー3.5カール事務器株式会社フィットカットカーブ 万能チタンプラス株式会社Mutualミューチュアル 二つ折りクリップボード株式会社LIHIT LAB.

■デザイン部門

視覚的な美しさやインテリア性、使用時の心地よさを追求した文具

ブックチルトカール事務器株式会社ボールサインiDシングル株式会社サクラクレパススパイラルノート ベーシックマルマン株式会社

■サステナブル部門

環境配慮素材の使用や長く使える工夫など、持続可能な社会に貢献する文具

色変わるメモ帳株式会社 国府印刷社キャンパス よく消えるのに折れにくい消しゴムコクヨ株式会社ダストレス SEA HSELL CHALK日本理化学工業株式会社

■トレンド部門

SNSでの話題性や、新しい働き方・学び方のニーズを捉えた文具

スティッキールはさみ ツマムノサンスター文具株式会社デジトックス ザ・ルーティン スマホ用 タイムロックケース株式会社ソニックファンログ株式会社マークス

▼今年(2026年)の各部門 優秀作品はこちら▼

https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/about/isot/award/winning-products.html(https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/about/isot/award/winning-products.html)

日本文具大賞について

日本文具大賞は、機能性・デザイン性に優れた文具に贈られる業界最大級のアワードであり、文具市場の“いま”と“これから”を示す重要な指標として、毎年多くのメディアから注目を集めています。

今年は、現代のライフスタイルや社会情勢を反映し、「機能」「デザイン」「サステナブル」「トレンド」の4部門にて厳正な審査が行われ、優秀作品が選出されました。

取材のご案内

報道関係者の皆様には、表彰式および展示スペースにて自由にご取材いただけます。

文具市場の最新トレンドと今後のヒット商品を一度に取材できる絶好の機会として、ぜひご来場をご検討ください。

◆ご取材のお申し込みはこちら

https://www.lifestyle-expo.jp/hub/ja-jp/press.html

開催概要

名称：第35回 日本文具大賞

日時：2026年6月24日（水）～26日（金）

会場：東京ビッグサイト 東展示棟

主催：RX Japan合同会社